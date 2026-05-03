世界で活躍する13人組グループSEVENTEEN 『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ′YAKUSOKU′ POP-UP STORE』本日よりオープン！

株式会社HYBE JAPAN(P)&(C) PLEDIS Entertainment

世界で活躍する13人組グループSEVENTEENのファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』の開催を記念して、東京・大阪で『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU' POP-UP STORE』を開催し、本日5月3日より、東京会場がオープンします。

SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU' POP-UP STORE』では今回のファンミーティングを盛り上げる、『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』OFFICIAL MERCHANDISEを販売いたします。ラインナップを解禁後、SNSで話題になったCARATの公式カラーであるRose Quartz＆Serenityの配色でデザインされた多彩な商品がずらり。『YAKUSOKU』のイメージとマッチするRIBBON BRACELETやSHOE LACESや、ボンボンイもリボンやフリルを身につけたデザインのラインナップは必見です。その他バックやアパレルなど日常使いができるアイテムもご用意しています。

POP-UP STOREに入ると、今回のファンミーティングのモチーフである「糸」を早期させるようなリボンでデザインされたフォトゾーンが目に入ります。このフォトゾーンの向かい側に設置されているメンバーの肖像の背景と類似したデザインとなっており、メンバーと同じようなシチュエーションで写真を撮ることができます。

その奥には壁面一面にSEVENTEENのミュージックビデオが流れるエリアが広がっており、SEVENTEENの世界に没入できるような空間になっています。

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また、東京会場では本日5月3日(日)から5月6日(水)までの4日間限定で、モバイルパズルゲーム『パズルSEVENTEEN』の特設ブースが登場いたします。ブース内では、ゲームのプレイ状況等に応じて限定キャラクターステッカーが当たる「ラッキードロー」イベントを実施しております。

あわせて、会場にお越しいただけない全国の皆様にもお楽しみいただけるよう、抽選でステッカー13種セットが当たるSNS連動キャンペーン「#パズルSEVENTEENとYAKUSOKU」も本日より開始いたします。

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『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』OFFICIAL MERCHANDISEが公演会場以外でオフラインで一番早く入手することができるのもこのPOP-UP STOREだけです。

是非この機会にご来場いただき、SEVENTEENのPOP-UP STOREをご体感ください。



【SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU' POP-UP STORE 開催概要】

＜東京＞

■開催期間：2026年5月3日(日・祝)～5月14日(木)

■開催場所：第9SYビル 1F (東京都渋谷区神宮前6-23-3)

■営業時間：全日11:00～19:00

＜大阪＞

■開催期間：2026年5月12日(火)～5月25日(月)

■開催場所：シログチビル 1-2F (大阪府大阪市北区角田町2-15)

■営業時間：全日11:00～19:00

＜事前予約対象日＞

東京：5月3日(日・祝)～5月10日(日) 終日

5月11日(月)～5月14日(木) OPEN～15:00まで

大阪：5月12日(火)～5月20日(水) 終日

5月21日(木)～5月25日(月) OPEN～15:00まで

※上記日時以外に関しては、事前予約なしで入店いただけますが、混雑時は予告なしに整理券配布をする場合がございます。あらかじめご了承ください。

【SEVENTEENプロフィール】

SEVENTEENは2015年5月26日にデビューした13人組グループ。グループアルバムだけでなく、多様なユニットや個人活動を通じて、限界のない可能性を拡大し続けている。グループとしてスタートした彼らは、毎回のアルバムで挑戦を重ね、ついに「K-POP最高グループ」としての地位を確立。10th Mini Album「FML」はK-POP単一アルバムの最高販売記録を達成し、11th Mini Album「SEVENTEENTH HEAVEN」はK-POP最高初動販売量（発売直後の1週間のアルバム販売量）を記録した。5月に発売された5th Album「HAPPY BURSTDAY」は、アメリカ・ビルボードのメインアルバムチャートで2位に初登場し、7連続トップ10入りを果たし、チームの強力なアルバムパワーを示した。SEVENTEENはライブ市場でも新たな歴史を刻んでいる。K-POPアーティストとして初めてイギリス『グラストンベリー・フェスティバル』のメインステージに立ったほか、ドイツ『ローラパルーザ・ベルリン』とメキシコ『テカテ・パル・ノルテ』にヘッドライナーとして参加した。彼らは世界主要都市のスタジアムで単独公演を開催し、ビルボードの『2024 トップ・ツアー』でK-POPアーティスト最高順位を達成した。音楽を通じてポジティブ価値を伝播してきたSEVENTEENの努力は、ユネスコ青年親善大使活動へとつながった。彼らはユネスコに100万ドルを寄付し、青年支援基金を設立するなど、社会貢献を実践している。