【5/30-31】キャンピングカー選びの疑問をオーナー様に直接相談！リアルな声が聞ける特別イベント開催決定！

株式会社トイファクトリー

ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）ベースのキャンピングカー販売台数でインド＆アジア太平洋地域No.1を達成した株式会社トイファクトリー（本社：岐阜県可児市、代表取締役：藤井昭文）は、2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間、キャンピングカーオーナー様と直接交流ができる特別イベントを開催いたします。

会場は、岐阜県瑞浪市にある自社運営キャンプ場「トイの森」。実際にキャンピングカーを愛用されているオーナー様との交流を通して、リアルなキャンピングカーライフを体感できるイベントです。

「自分にはどんなモデルが合うの？」

「購入前に気になることを聞いてみたい」

「実際の使い勝手や維持費は？」

そんな疑問や不安を、実際のオーナー様やトイファクトリースタッフに直接相談できます。

さらに、宿泊体験や人気ワークショップ、岐阜ならではのグルメもご用意。年に2回だけ開催される、多くのお客様にご好評いただいている大人気イベントでございます！

DUCATO・A.I.M オーナーズライフ体験会

イベント詳細はこちら :https://toy-factory.jp/news/p73922

キャンピングカーに興味をお持ちの方、購入をご検討中の方、乗り換えをお考えの方にとって、実際のオーナー様の声を聞ける貴重な機会です。

「何から始めればいいかわからない」

「モデル選びで迷っている」

「キャンピングカーのある暮らしをもっと知りたい」

「乗り換えのポイントを知りたい」

そんな方にこそ、ぜひご参加いただきたいイベントです。オーナー様ならではの体験談や、実際に使っているからこそわかるメリット・注意点など、カタログではわからない生の声を聞くことができます。

トイファクトリースタッフも常駐しておりますので、購入に関するご相談や、モデル選びのアドバイスもその場で承ります。

イベント詳細

＜5月30日・31日 昼の部＞オーナー様相談会

ハイエースモデルから、DUCATO（デュカト）モデルやA.I.Mモデルにお乗り換えした6組のオーナー様にリアルなご意見をお聞きすることができます！



―「A.I.M」とは、「Authorized Import Motorhomes」の略で、トイファクトリーが欧州のプレミアムなモーターホームブランドと正規契約を行って日本国内で販売する「正規輸入車モーターホームブランド」です。

■オーナー様紹介1. DA VINCI 6.0

全長約6m、マルチルームが付いた「DA VINCI（ダヴィンチ）6.0」。2段ベッドやマルチルーム、キッチンなど、車中泊旅を快適に彩る装備を充実。マルチルームには、防災にも役立つ先進のウォーターレストイレ「clesana（クレサナ）」が標準搭載されています。

トイファクトリー製デュカトキャンピングカーヨーロピアンホテルを彷彿とさせる上質なインテリアで仕上げた、6mボディ最上級レイアウトモデル大人2人がよりゆったりと寛げる常設ダブルベッド（L1,950×W1,270（1,560）mm）〈A.I.M〉正規輸入車モーターホーム2. WEINSBERG｜CaraCompact Suite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]

メルセデス・ベンツ・スプリンターベースの「WEINSBERG（ウェンズバーグ）」は、全長約7mの悠々とした車内が特長のキャブコンモデルです。4名乗車・最大5名就寝で、大人2人の贅沢な旅からファミリーまで、休暇を特別な時間に変えるまさに“自分専用のスイートルーム”です。

【普通免許】全長7ｍ・室内高2ｍの車内は、立ったりすれ違ったりが優にできる贅沢な空間。リビング、キッチン、マルチルーム、ベッドを完備【最大5名就寝】長期旅を快適に過ごせる常設のツインベッド（L2,000×W820mm / L1,950 ×W820mm）のほかに、リビング頭上にはプルダウンベッドも搭載〈A.I.M〉正規輸入車モーターホーム3. LAIKA H3109

スポーツカーとならぶイタリアンデザインが特徴のLAIKA（ライカ）。

有名カーデザイナー・ジウジアーロデザインや選び抜かれた素材を採用するなど、徹底したこだわりと独自の魅力を持つブランドです。

優雅さと快適性、そして旅における機動性を

完璧なバランスで実現しています。

＜5月30日 夜の部＞ 宿泊体験会【要予約・抽選制】

広々とした車内では、立ったりすれ違ったりが優にできる贅沢な空間。リビング、キッチン、マルチルーム、ベッドを完備レストルームには話題の水を使わないトイレ「クレサナ」を常設。いつでも、どこでも気軽に使用できることで旅を快適にします。

5月30日（土）限定で、DUCATO・A.I.Mモデルでの宿泊体験会を開催いたします。

実際に一晩過ごすことで、室内の広さ、就寝時の快適性、使い勝手などをじっくりご体感いただけます。

さらに、オーナー様やスタッフとの座談会も実施。購入前に気になるポイントや、実際の使用感について、リアルな声を聞くことができます。

【申込期間】

2026年4月28日（火）～5月17日（日）

【申込方法】

専用フォームよりお申し込みください。

「宿泊体験会」お申し込みはこちら :https://forms.cloud.microsoft/r/UE0DM1Ybqv?origin=lprLink

【ご案内方法】

宿泊体験会は抽選制にてご案内いたします。

お申し込みいただいた方の中から抽選のうえ、結果をご連絡いたします。





【お問い合わせ】

トイファクトリー岐阜本店

TEL：0574-63-0667

＜5月30日・31日 昼の部＞ 限定ワークショップ

各日程の昼の部では、オーナー様への相談会に加えて、恒例の人気企画、＜ひげじー＞によるワークショップを開催！

今回は、自然素材を使った「バードコール作り」に挑戦していただけます。

野鳥とのコミュニケーションを楽しめる、自分だけのオリジナルアイテムを制作できます。

＜5月30日・31日＞ 岐阜グルメキッチンカー

さらに両日、地元岐阜の人気キッチンカーが登場します。

5月30日（土）は、岐阜県産ボーノポークを使用した「壱豚重」。

5月31日（日）は、八百津町のジビエ工房「けものみち」による薬膳カレーやジビエソーセージをご提供いたします。

初夏の新緑に囲まれながら、岐阜ならではの味覚をお楽しみください。

トイファクトリー岐阜本店 営業担当コメント

カタログや展示車だけでは伝わらない“リアルなキャンピングカーライフ”を体感していただけるイベントです！



実際にキャンピングカーに乗られているオーナー様のお話は、これからキャンピングカーを検討される方にとって何より参考になるはずです。



ぜひ、お気軽にご来場ください♪

イベント概要

DUCATO・A.I.M オーナーズライフ体験会 in トイの森

開催日時

2026年5月30日（土）・31日（日）

10:00～16:00

開催場所

トイの森

（岐阜県瑞浪市日吉町字長作洞9476-1）

その他

・ペット同伴可

・荒天時は内容・会場を変更する場合があります

・イベント期間中、トイファクトリー岐阜本店は臨時休業（メンテナンス受付のみ）となります

取材に関するご案内

お問い合わせ :https://toy-factory.jp/contact/

イベント会場での取材や、本プレスリリースに関するお問合せ、その他イベントや店舗取材・個別取材など下記までお気軽にお問い合わせください。

▼報道関係者様お問い合わせ窓口

株式会社トイファクトリー 広報部 ｜ mail to：press@toy-factory.jp

5月のプレスリリース配信予定

・5月1日（金）：【5/9-10】トイファクトリーが東京ビッグサイトに登場！キャンピングカーで広がる遊び方「FIELDSTYLE TOKYO 2026」に出展(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000108.000107958.html)

株式会社トイファクトリー

会社概要

岐阜県可児市に本社を置くトイファクトリーは、ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）ベースのキャンピングカー販売台数でアジアNo.1のキャンピングカーメーカーです。



自動車メーカーが保証する自動車本来の安全性を崩すことなく架装された当社のキャンピングカーは、様々な独自技術が施されています。車中泊の快適性の指標となる寒暖の気温差を押さえる「ボディ高断熱施工」から弊社キャンピングカーの特徴でもある「エアロウィンドウ」、大手電機メーカーと共同開発した高効率ソーラー発電システムや家庭用インバータークーラーが車載された「クールコンプシステム」など、当社のキャンピングカーは、車中泊旅行を快適に過ごす為、数々の装備を業界に先駆けて採用してきました。



またキャンピングカーのみならずドクターカー、自治体・団体向けの多目的車両「MARU MOBI」など特殊車両まで、細部にわたりご使用いただくお客様それぞれのニーズに合わせて製作。2021年春放映の「情熱大陸」では、トイファクトリーのものづくり姿勢やキャンピングカーに対する想いなどが特集され、多くの反響をいただきました。

2022年9月にはステランティスジャパンとフィアットプロフェッショナル正規ディーラー契約を締結し、2023年にフィアットデュカトをベース車両とした新型キャンピングカーを発表。

2025年には、インド、アジア、オーストラリアを含むアジア太平洋地域において、FIAT DUCATO（フィアット・デュカト）の販売台数が最も多かったディーラーとして表彰を受けました。

商号：株式会社トイファクトリー

代表者：代表取締役 藤井昭文

所在地：〒509-0213岐阜県可児市瀬田800-1(トイファクトリー・インターナショナルは沖縄所在)

設立：1995年8月



事業内容

・キャンピング車両製作販売・特殊車両、福祉車両製作販売・自動車内外装製作・ヨーロッパ車両輸入販売・RV用品・パーツ輸入販売・自動車レンタルサービス・自転車販売、レンタルサービス・車検、整備

・フィアットプロフェッショナル正規ディーラー



URLリンク

TOY-FACTORY https://toy-factory.jp/

EURO-TOY https://www.euro-toy.jp/

※「EURO-TOY（ユーロトイ）」とは、日本のRV業界を牽引するトイファクトリーが、欧州のキャンピングカーブランドをセレクトしてお届けする「輸入車キャンピングカーディーラー」です。



公式Instagram（TOY-FACTORY） https://www.instagram.com/toy_factory_official/

公式Instagram（EURO-TOY） https://www.instagram.com/euro_toy_official/

公式Facebook https://www.facebook.com/toyfactory.jp

過去の主なTV出演番組

●テレビ東京系列「日経スペシャル カンブリア宮殿」

2025年10月9日(木)放送 『感動体験で急成長！1000億円市場で勝つ秘密』(https://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/backnumber/2025/1009/)

●毎日放送(MBS)「情熱大陸」

2021年02月28日(日) 放送 Vol.1143 “キャンピングカービルダー：藤井昭文”(https://www.mbs.jp/jounetsu/2021/02_28.shtml)

2024年02月04日(日) 放送 Vol.1286 “緊急企画 能登応援SP”(https://www.mbs.jp/jounetsu/2024/02_04.shtml)

●テレビ愛知「日経プレミアム 工場へ行こうIII」

2024年9月7日(土) 放送 『“走るお家”に大改造！キャンピングカー(秘)工場に潜入SP』(https://tv-aichi.co.jp/koujou3/archive/240907/)

●テレビ愛知＆日経新聞共同企画「ローカルビジネスサテライト」

2023年8月10日(木) 放送 『変幻自在キャンピングカー､年商4倍 宇宙の技で夏冬快適』(https://channel.nikkei.co.jp/LBS/104_tva.html)

2025年1月9日(木) 放送 『キャンピングカーが「動くトイレ」に 能登の被災地にも』(https://channel.nikkei.co.jp/LBS/210_tva.html)