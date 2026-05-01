「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」長崎ヴェルカホームゲーム クォーターファイナルGAME2を5/8(金)よる6:56からBS10で生中継決定！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料のBS放送局 「BS10（ビーエステン）」は、5月8日(金)よる6:56から「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」のクォーターファイナルGAME2（長崎ヴェルカホームゲーム）を生中継することが決定いたしました。DAY2の中継では、長崎ヴェルカ創設時のメンバーでキャプテンも務めた秋田ノーザンハピネッツの高比良寛治選手がゲストとして登場し、試合会場の長崎スタジアムシティHAPPINESS ARENAの様子を熱く中継します！

■りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26 クォーターファイナルGAME2

【放送日時】5月8日(金) よる6:56～

【出演者】

実況：宮澤奎太（BS10アナウンサー） 解説：塚本清彦

ゲスト：高比良寛治選手（秋田ノーザンハピネッツ）

現地リポーター：吉田理彩（BS10アナウンサー）

(C)B.LEAGUE

ゲスト：

高比良寛治 選手

（秋田ノーザンハピネッツ）

【放送形態】

BS10（全国無料放送）

※公式アプリ「つながるジャパネット」・コネクテッドTVでの配信はございません。BS放送でお楽しみください。

■BS10無料公式アプリで熱いコメントを大募集！

中継では、BS10無料公式アプリ「つながるジャパネット」から熱いコメントをリアルタイムコメントで大募集！いただいたコメントは中継内で発表いたします！みなさんの熱いコメントで一緒に盛り上がりましょう。

▼アプリダウンロードはこちら

https://www.bs10.jp/app/

※試合中継は無料公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVサービスでの同時配信はありません。中継はBS放送でお楽しみください。

BS10ではＢリーグを全力応援しています！

■『Bリーグ全力応援！バスケ魂 presented by バスケットLIVE』 放送概要

山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）が「Ｂリーグ」をアツく応援する生放送番組！

熱戦の試合ハイライトや選手やチームの“今”に迫るオリジナル企画もお届けします！

【番組名】Bリーグ全力応援！バスケ魂 presented by バスケットLIVE

【放送日時】毎週 火曜 よる9:00 ～ 10:00

【出演者】山下健二郎、田中大貴、ほか

りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26 セミファイナルも放送予定！

番組ホームページ :https://www.bs10.jp/program/sports/basketdamashi/

詳細が決まり次第、BS10公式ホームページ・SNSにてお知らせいたします。

■BS10 視聴方法

■放送局概要

放送局：BS10（読み：ビーエステン）

チャンネル番号：BS200ch

放送エリア：全国（BS放送）

放送形態：無料

BS10公式ホームページ：https://www.bs10.jp/

BS10公式X：https://x.com/BS10_TEN