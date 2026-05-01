「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」長崎ヴェルカホームゲーム クォーターファイナルGAME2を5/8(金)よる6:56からBS10で生中継決定！
全国無料のBS放送局 「BS10（ビーエステン）」は、5月8日(金)よる6:56から「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」のクォーターファイナルGAME2（長崎ヴェルカホームゲーム）を生中継することが決定いたしました。DAY2の中継では、長崎ヴェルカ創設時のメンバーでキャプテンも務めた秋田ノーザンハピネッツの高比良寛治選手がゲストとして登場し、試合会場の長崎スタジアムシティHAPPINESS ARENAの様子を熱く中継します！
■りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26 クォーターファイナルGAME2
【放送日時】5月8日(金) よる6:56～
【出演者】
実況：宮澤奎太（BS10アナウンサー） 解説：塚本清彦
ゲスト：高比良寛治選手（秋田ノーザンハピネッツ）
現地リポーター：吉田理彩（BS10アナウンサー）
(C)B.LEAGUE
ゲスト：
高比良寛治 選手
（秋田ノーザンハピネッツ）
【放送形態】
BS10（全国無料放送）
※公式アプリ「つながるジャパネット」・コネクテッドTVでの配信はございません。BS放送でお楽しみください。
■BS10無料公式アプリで熱いコメントを大募集！
中継では、BS10無料公式アプリ「つながるジャパネット」から熱いコメントをリアルタイムコメントで大募集！いただいたコメントは中継内で発表いたします！みなさんの熱いコメントで一緒に盛り上がりましょう。
▼アプリダウンロードはこちら
https://www.bs10.jp/app/
※試合中継は無料公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVサービスでの同時配信はありません。中継はBS放送でお楽しみください。
BS10ではＢリーグを全力応援しています！
■『Bリーグ全力応援！バスケ魂 presented by バスケットLIVE』 放送概要
山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）が「Ｂリーグ」をアツく応援する生放送番組！
熱戦の試合ハイライトや選手やチームの“今”に迫るオリジナル企画もお届けします！
【番組名】Bリーグ全力応援！バスケ魂 presented by バスケットLIVE
【放送日時】毎週 火曜 よる9:00 ～ 10:00
【出演者】山下健二郎、田中大貴、ほか
番組ホームページ :
https://www.bs10.jp/program/sports/basketdamashi/
りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26 セミファイナルも放送予定！
詳細が決まり次第、BS10公式ホームページ・SNSにてお知らせいたします。
■BS10 視聴方法
■放送局概要
放送局：BS10（読み：ビーエステン）
チャンネル番号：BS200ch
放送エリア：全国（BS放送）
放送形態：無料
BS10公式ホームページ：https://www.bs10.jp/
BS10公式X：https://x.com/BS10_TEN