BtoBマーケティング支援を手がける株式会社猿人、持株会社「猿人ホールディングス株式会社」を設立しグループ経営体制へ

株式会社猿人

BtoBマーケティング支援を手がける株式会社猿人（東京都港区、代表取締役 宇野浩二）は、2026年5月1日をもって持株会社「猿人ホールディングス株式会社」を設立、2026年3月5日設立の株式会社新人と共に、グループ経営体制へと移行しました。

株式会社猿人は『あなたの「丸投げ」、受け止めます』をコンセプトに、創業以来、高度なカスタマイズと高い柔軟性を活かしたBtoBマーケティング支援を展開し、その業容を拡大してきました。

しかしながら、昨今、生成AIの爆発的な発展をはじめとするデジタルテクノロジーの急激な進展や、労働人口減少からくる慢性的な人材不足などを背景に、企業のマーケティング組織が抱える課題は、マーケティングの戦略や戦術レベルの話だけに留まらず多岐にわたるようになってきました。

Beyond the “丸投げ” Solution

このような状況の中、当社は企業の「丸投げ」をより広く受け止められるよう、持株会社設立によるホールディング体制への移行と共に、マーケティング支援事業とは異なる事業を提供する新会社を設立し、顧客企業へのグループシナジーの提供を図っていくこととなりました。この第一弾となるのが、企業とプロフェッショナル人材のマッチング事業「SINJIN」を提供する、株式会社新人です。

SINJIN：その課題に、プロという名の即戦力を。

マーケティングやセールスなど、企業のフロント業務を支えるレベニュー組織では、慢性的なリソース不足の課題を抱えています。労働人口減少を背景にした採用難、教育の課題など、ビジネス環境が求めるスピードに呼応する形で人材を雇用育成するのは困難を極めます。一方で、デジタル化の進展やコロナ禍の経験、人生100年時代の本格化などを背景に、働き手となる個人の働き方は、今後ますます多様化していくことが求められます。

企業が優れた人材を適材適所かつスピーディーに活用し、個人が自らのスキルを十分に発揮して経済的にも豊かになるためには、従来常識とされてきたような「雇用」を前提にした関係性だけでない「新しい人材の流動性」が必要になります。

株式会社新人が提供する「SINJIN」サービスは、企業とプロフェッショナル人材を業務委託でマッチングするサービスです。企業には自走できるプロ人材を提供し、プロ人材には新しいキャリア形成を支援。株式会社新人は、来るべき人生100年時代に向けた人材活用に着手する企業と新しいキャリア形成をする個人という、これらの「新しい人≒New Type」をマッチングし、新しい人材流動エコシステムの創出に貢献してまいります。

■猿人ホールディングス株式会社

所在地：東京都港区元赤坂１-５-７

ラ・ベリテ赤坂４階

設立：2026年5月1日

役員構成：

・代表取締役 宇野 浩二

・取締役 土谷 竜介

HP：https://ape-man-hd.com/

■株式会社 猿人

認知獲得、リード獲得・育成、

そしてブランディング。

マーケティングファネルの上から下まで、

デジタルとリアルの両面から、

あなたの丸投げを受け止めます。

HP：https://www.ape-man.jp/

■株式会社 新人

企業には自走できるプロ人材を、

個人には雇用にとらわれないキャリア形成を。

新時代に合わせた

新しい人材活用の一手を提供します。

HP：https://sin-jin.jp/