SSFF & ASIA 2026 オープニングセレモニーに齊藤工、花守ゆみり、濱正悟ら豪華ゲストの登壇が決定！

株式会社パシフィックボイス

米国アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア（SSFF & ASIA）2026」は、5月25日（月）に開催されるオープニングセレモニーの追加登壇ゲストを決定いたしました。

本日発表したのは、実在するラーメン店をモチーフにした作品『私たちが麺処まろに通うまでに至った件』のプロデュースを手掛け、映画祭「カリナリープログラム：食の記憶」での上映が決定している齊藤工さん。そして、エイベックス・マネジメント・エージェンシーが手掛けるクリエイティブ・

プロジェクト「ACTORS STAND」のvol.2として、マネージャー陣プロデュースの短編映画企画の第1弾でワールドプレミア上映となる『しろくま』から主演を務めた濱正悟さんが登壇。

URL : https://www.shortshorts.org/2026/opening-ceremony/

さらに、SSFF & ASIAは社会で多くの関心を集め、ショートフィルムの魅力を世界に発信し、その文化の普及に貢献した作品・人物に対して授与する特別賞を、“伝統芸能×アニメ”という新機軸の衝撃作として話題をさらっている、三原和人原作のテレビアニメ『ワールド イズ ダンシング』に授与することを決定。受賞を記念し、主演声優の花守ゆみりさんのオープニングセレモニーへの登壇も決定しました。

なお、本作は6月6日(土）17:30～、受賞記念のワールドプレミア上映およびスタッフによるトークイベントの開催も予定しております。

映画祭の幕開けにふさわしい、多彩な顔ぶれとともに「ショートフィルムの今」を発信いたします。

＜SSFF & ASIA 2026 オープニングセレモニー＞

左寄り、齊藤工さん、花守ゆみりさん、濱正悟さん

東京会場での上映幕開けとなるオープニングセレモニーは、3月に新たにオープンしたTAKANAWA GATEWAY CITYの中にあり、建築家の隈研吾さんが外装デザインを手掛ける文化の実験的ミュージアムである「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」で開催。

レッドカーペットセレモニーの後に続くセレモニーでは、映画祭代表の別所哲也を始め、多彩なゲストを迎え、TAKANAWA GATEWAY CITY AWARD、J-WAVE SOUND OF CINEMA AWARDなど各種アワードの発表や表彰、新プロジェクトの発表やショートフィルム上映を行います。

*イベント内容、上映作品は変更になる可能性があります。

◆日時：2026年5月25日（月）

レッドカーペットセレモニー開場／開演時間 14:30／15:00終了予定｜16:00

オープニングセレモニー開場／開演時間 16:00／16:30終了予定｜18:30

◆会場：レッドカーペット MoN Takanawa: The Museum of Narratives パークテラス

セレモニー 同上、Box1000

◆チケット：レッドカーペット＋セレモニーセット券：7,000円セレモニー券：5,000円※前売りのみ

URL https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=782757

〈「カリナリープログラム：食の記憶」で上映：『私たちが麺処まろに通うまでにいたった件』〉

齊藤工さんプロデュース

『私たちが麺処まろに通うまでに至った件』（Ramen Maro: Where Our Paths Crossed）

監督：小山 巧 /23 :59 /2025/日本

中学時代、コロナ禍で息苦しい青春時代を過ごした少女たち。閉ざされた日々の中でも小さな光を見出し、友情を紡いだ４人は卒業後、１つの約束を果たすためにあるラーメン屋に集う。そこにしかないラーメンを求めて、今日もさまざまな人々が『麺処まろ』を訪れる。なぜ彼らは、この場所でラーメンを食べるのか。

左：小山巧監督 右：朝日奈寛さん

オープニングセレモニーには、齊藤工さんのほか、小山巧監督、

脚本家のはしもとこうじさん、俳優であり、麺処まろの店主でもある朝日奈寛さんが登壇。セレモニーに先んじて行われるレッドカーペットには、キャストの梨里花さん、大野嘉悦さん、一萬田心都さんが登場します。

〈NEO JAPANプログラム」で上映：『しろくま』〉

avex management agency

ACTORS STAND vol.2 第1弾 ワールドプレミア

『しろくま』 （Just Another Laundry）

監督：木村聡志 /25:07/2026/日本

本屋のない町を巡る、移動式本屋の店主・しろくま。

とある町のコインランドリー。

その場所で彼の最後の1日がはじまる。

木村聡志監督

オープニングセレモニーには、木村聡志監督も登壇。

〈特別賞受賞：『ワールド イズ ダンシング』〉

SSFF & ASIA 2026特別賞受賞 ／受賞記念ワールドプレミア＆トークイベントを開催

『ワールド イズ ダンシング』 （World Is Dancing）

監督：黒柳トシマサ/ 20:35/2026/日本

1374年、南朝と北朝二つの朝廷の争いが続く動乱の時代。猿楽を舞う家の子として生まれた少年・鬼夜叉。「なぜ人は舞うのか」ぼんやりした疑問を抱きながら、気持ちの晴れない日々を過ごしていたが、ある日『よい』舞に出会う―。後に能を生み出し、世阿弥と呼ばれることになる美しき少年の世界が今、広がり始める。

土屋神葉さん『ワールド イズ ダンシング』特別受賞記念スタッフトークショー付き第1話上映会

日時：2026年6月6日（土）17:30～18:40

会場：WITH HARAJUKU HALL

登壇者：黒柳トシマサ監督、アニメーション プロデューサー溝口侃さん

チケット：【前売り】一般 1500円 【当日券】一般券 1800円

URL ht(https://www.shortshorts.org/2026/event/world-is-dancing/)tps://www.shortshorts.org/2026/event/world-is-dancing/(https://www.shortshorts.org/2026/event/world-is-dancing/)

※チケット販売は5月8日14：00スタート

【ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2026 概要】

■開催期間：

5月25日（月）オープニングセレモニー

5月26日（火）～6月9日（火）東京会場

6月10日（水）アワードセレモニー

※オンライン会場は 5月25日（月）～6月30日（火） （期間により配信プログラムが異なります。）

■上映会場：MoN Takanawa: The Museum of Narratives

(Box1000、Tatami、パークテラス）

赤坂インターシティコンファレンス、ユーロライブ、

WITH HARAJUKU HALL、LIFORK HARAJUKUほか

※会場により、期間、プログラムが異なります。

■チケット：

【前売り】一般 1,500円 、大学生 /U29 /シニア/ 障がい者割引 1,200円

小学生・中学生・高校生 1,000円 小学生未満 無料

【当日券】一般 1,800円、大学生 /U29/シニア/ 障がい者割引 1,500円

小学生・中学生・高校生 1,300円 小学生未満 無料

【パスポート】一般 7,000円、学生 /シニア/ 障がい者割引 5,500円

【オンライン会場】2,500円（日本国内）/ 15米ドル（日本国外）

※オンライン会場のパスポートは5/25から販売開始

■一般からのお問い合わせ先：info@shortshorts.org

■オフィシャルサイト： https://www.shortshorts.org/2026

■主催：ショートショート実行委員会 / ショートショート アジア実行委員会