TVアニメ『メダリスト』×サンリオキャラクターズの新作コラボグッズが登場！新規コラボイラストに胸が熱くなる!!
TVアニメ『メダリスト』と株式会社サンリオのキャラクターの新作コラボグッズが発売！ 2026年4月17日(金)より、サンリオアニメストア池袋店、テレアサショップ東京駅店・六本木店にて販売中です（同日より通販もスタート）。
「結束いのり×マイメロディ」「明浦路 司×ポムポムプリン」など、コラボならではの衣装に身を包んだキャラクターたちがペアで登場します！
息ピッタリな姿にときめくこと間違いなしの新作グッズを、特典情報とあわせてご紹介!!
▼サンリオアニメストアONLINEへ▼
ご注文はこちらから！
https://sanrio-animestore-a3.jp/title/362?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1119(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/362?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1119)
【販売情報（店頭／通販）】
■店頭販売：2026年4月17日(金)～
■販売場所：サンリオアニメストア池袋店／テレアサショップ東京駅店・六本木店
■通販：「サンリオアニメストアONLINE」(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/362?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1119)からも各種グッズをご購入いただけます。
グッズ一覧
■ホログラム缶バッジ（全6種）※ブラインド商品
■パーツ付きアクリルキーホルダー（全6種）※ブラインド商品
■アクリルカード（全6種）※ブラインド商品
■アクリルスタンド（全6種）
■ダイカットステッカー（全6種）
■クリアファイル（A4サイズ）（全1種）
■すりガラスマグカップ（全1種）
■マフラータオル（全1種）
※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種ゲットできるコンプリートセットをお選びいただけます。
通販も対象！ 購入特典はポストカード
「TVアニメ『メダリスト』×サンリオキャラクターズ」の商品を1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全6種）をランダムで1枚プレゼント！
ホログラム缶バッジ
■価格：[単品]572円（税込）／[コンプリートセット]3,432円（税込）
キラキラ輝くホログラム仕様で、特別感がアップした直径5.7cmの缶バッジ。キャラクターたちの表情にフォーカスしたデザインなので、凛々しい表情や弾ける笑顔を間近で眺めることができます！
パーツ付きアクリルキーホルダー
■価格：[単品]990円（税込）／[コンプリートセット]5,940円（税込）
約6cm×5cmの本体にミニパーツが付いたアクリルキーホルダー。カバンやポーチに付ければ、揺れるたびに仲良しなペアの姿が目に飛び込んできて気分も上がるはず♪
アクリルカード
■価格：[単品]660円（税込）／[コンプリートセット]3,960円（税込）
そのまま立てかけて飾ることもできる約7cm×9cmのアクリル製カード。持ち運びやすいサイズなので、お出かけ先でキャラクターと一緒に写真を撮るのにもぴったり！
アクリルスタンド
※画像は一例です。
■価格：1,925円（税込）
縦横最大15cmのアクリルスタンド。お揃いのポーズを決める姿に癒やされるのはもちろん、いのりたちの服にあしらわれた各キャラのワンポイントなど、細部のこだわりも必見です！
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ダイカットステッカー
※画像は一例です。
■価格：495円（税込）
身近な持ち物を手軽にデコレーションできる縦横最大7cmのステッカー。スマホケースに挟んだりPCに貼ったりして、自分だけのアレンジを楽しみましょう！
クリアファイル
■価格：550円（税込）
書類整理に役立つA4サイズ（約31cm×23cm）のクリアファイルです。描き下ろしイラストが大きくデザインされているので、額縁に入れて飾るのもおすすめ♪
すりガラスマグカップ
■価格：2,420円（税込）
飲み物を注ぐと透け感が美しい、すりガラス製のオシャレなマグカップです。お好きなドリンクを入れて、練習の合間に一息つくようなティータイムを過ごしてみてはいかがでしょうか？
マフラータオル
■価格：2,200円（税込）
約110cm×20cmのサイズにペアが勢ぞろいしたデザイン。イベントでの熱い応援から、壁に飾って楽しむインテリアまで、スタイルに合わせて幅広く活躍します！
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(C)つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN APPROVAL NO. L665404
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IPリアルプラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
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