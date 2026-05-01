「シナモロール」×「ホテルニューオータニ大阪」のコラボレーションスイーツビュッフェを初開催！シナモロールたちと空のスイーツ王国へ！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」

『シナモロール コラボレーションスイーツビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/osaka/special/cinnamoroll/

ホテルニューオータニ大阪は、株式会社サンリオの人気キャラクター「シナモロール」をイメージしたスイーツやドリンクが登場するスイーツビュッフェ『シナモロール コラボレーションスイーツビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」』を、2026年7月1日（水）～8月16日（日）の夏休み期間限定で開催します。

シナモロールたちと一緒に、空のスイーツ王国をめぐる旅へ

「Cinnamoroll Summer Sky Trip」をテーマに、ホテルニューオータニを代表するパティシエが、お空の世界を表現したかわいくておいしいスイーツを創り上げました。 シナモロールやお友だちをイメージした、心ときめく全8種類のコラボレーションスイーツがラインアップ。白くてふわふわな世界観で彩られた店内で、お好きなスイーツを心ゆくまでお愉しみいただける、夢のようなひとときをお届けいたします。

シナモロールの青空ムースケーキ

”シフォン”のシフォンケーキ サマーピンク

”みるく”のお散歩パステルピンクムース

”モカ”のまろやかロールケーキ

”エスプレッソ”の気品あるホワイトマカロン

”カプチーノ”のお昼寝コーヒーラテプリン

シナモンロール

お空でふわふわブルージュレ

【オリジナルコースター付】お空をイメージしたコラボドリンクも登場！

遠いお空の雲の上で生まれたシナモロールをイメージした、見た目も爽やかなオリジナルノンアルコールドリンク（全2種 / 各\1,500）をご用意いたしました。ご注文いただいたお客さまには、ドリンクのテーマに沿ったデザインで作成された、本フェア限定のオリジナルコースターをプレゼントいたします。シナモロールの愛くるしい表情がデザインされたオリジナルコースターは、ここでしか手に入りませんのでお見逃しなく。

シナモロールのゴロゴロカフェフロートレインボースカイフロート

・シナモロールのゴロゴロカフェフロート(左)

エスプレッソにミルクを入れたフロートに、シナモンでふんわりと香りづけ。隠し味にほうじ茶を忍ばせた、ちょっぴり大人な味わいのドリンクです。

・レインボースカイフロート（右）

爽やかなブルーシロップの上に、ココナッツミルク、ココナッツフレーバーシロップ、パイナップルジュースを重ねた、夏のお空にぴったりのトロピカルなドリンクです。

ホテルのシグネチャースイーツや、充実のお食事メニューもご一緒に

コラボスイーツに加え、ホテルニューオータニの代名詞である「スーパーメロンショートケーキ」や「ニューオータニ特製パンケーキ」、さらに夏の季節にぴったりな「マンゴーショートケーキ」もご堪能いただけます。 また、彩り豊かなサラダや6種類のサンドウィッチ、王道洋食のビーフカレーや昔ながらのナポリタンなど、お子さまにも大好きなお食事メニューも充実。ランチタイムとしても大満足のラインアップでお迎えいたします。

スーパーメロンショートケーキサンドウィッチイメージ

販売概要

ホテルニューオータニ大阪

ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」

『シナモロール コラボレーションスイーツビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」』

https://www.newotani.co.jp/osaka/special/cinnamoroll/(https://www.newotani.co.jp/osaka/special/cinnamoroll/)



[ご予約開始] 2026年5月10日（日）12:00～

[期間] 2026年7月1日（水）～ 8月16日（日）

[時間] 平日 11:30～16:30（最終入店 15:00）

土・日・祝日 11:30～18:30（最終入店 17:00）※各90分制

[料金] 大人（平日）\6,500 /（土・日・祝日）\7,000 /小学生 \4,000 / 幼児（4歳以上）\3,000

※料金には、税金・サービス料が含まれます。

[場所] ホテルニューオータニ大阪 大阪市中央区城見1-4-1

ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」（ロビィ階）

[お問合せ] Tel: 06-6949-3276（SATSUKI LOUNGE直通/10:00~18:00）

※写真はすべてイメージです。

※食材の入荷状況等により、内容が予告なく変更となる場合があります。

https://www.newotani.co.jp/osaka/special/cinnamoroll/

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。

これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と“ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。