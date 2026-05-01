【 名古屋駅前で “最高峰 松阪牛” を堪能 】 昇家グループが手掛ける焼肉『李昇別邸』が、5月5日（火）開業

株式会社ホットランドホールディングス『李昇別邸』外観

築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）の連結孫会社である 株式会社ショウエイ(https://www.shoya.com/group-info/) （本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：勝又誠人）は、昇家グループの人気ブランド「李昇」が手がける新店舗として、2026年5月5日（火）、名古屋駅 太閤通口前に焼肉『李昇別邸 -RISHO BETTEI- 』をグランドオープンいたします。

これまで培ってきた技と情熱を注ぎ込んだ、“別邸” という名にふさわしい極上の食空間をお楽しみいただけます。

■ 昇家グループとは

空席確認・予約する :https://res-reserve.com/ja/restaurants/risho-bekkan

1998年に名古屋・泉で創業した「昇家」グループは、現在名古屋市内を中心に10店舗を展開。厳選素材への絶対的なこだわりと、確かな仕入れ力を強みに高品質な焼肉を提供し続け、多くのお客様に長年ご愛顧いただいております。

■ 焼肉『李昇別邸』が提供する4つの価値

1. 主役は “最高峰 松阪牛” ――素材への深い探求

松阪牛の中でも選び抜かれた最高ランクのみを使用し、仕入れの段階から一切の妥協を許しません。部位ごとに異なる個性を最大限に引き出すため、カットの角度や厚み、提供の順序に至るまで丁寧に設計。一口ごとに広がる味わいの変化を、心ゆくまでご堪能いただけます。

松阪牛 至福の6品 -Assorted 6 types of Matsusaka beef-2. 焼きの “瞬間” を設計する――五感で味わう焼肉体験

専属のスタッフが一組一組のお客様に寄り添いながら、「焼き加減」「提供のタイミング」「部位ごとの楽しみ方」をご提案いたします。香りが立ち上がる瞬間や、脂がほどける温度など、最も美味しいひとときを見極め、焼肉を “最良の状態で完成する一皿” としてお楽しみいただけます。

盛り合わせイメージ ※コース料理「別邸」にて提供3. “器” が語る、日本の美――視覚から完成する一皿

料理を引き立てる器には、有田焼や今城焼など、日本の伝統が息づく上質な陶器を採用。質感や余白の美しさにまで配慮された器が料理と調和し、味覚はもちろん、視覚からもお楽しみいただける一皿を演出します。

刺身3種盛り合わせ - Assorted 3 types of fresh sashimi -国産黒生塩タン - Domestic salty raw beef tongue -特選レバー - Special beef liver -うにと赤身肉のちらし - Chirashi sushi with sea urchin and lean beef -4. 名駅にありながら、静謐に満ちた “空間”

名古屋駅太閤通口からほど近い立地にありながら、落ち着いた時間が流れる設え。9階からの眺望を楽しめるお席は、移ろう景色とともに、食事のひとときをより豊かに彩ります。完全個室をはじめとしたプライベートな空間は、ビジネスでのご接待や、ご家族との大切な節目のひとときにも最適です。洗練された空間と極上の美食が、心に残るおもてなしをお約束いたします。

■ 「別邸」という思想――日常から少し離れて

『李昇別邸』内観

『李昇別邸』には、日常の延長ではなく、少しだけ特別な時間をお過ごしいただくための場所―― “別邸” でありたいという想いを込めました。料理、空間、サービスが心地よく重なり合い、訪れるたびに新たな発見とやすらぎを感じていただけるように。

名古屋の街に寄り添いながら、長く愛される存在であり続けることを目指してまいります。

空席確認・予約する :https://res-reserve.com/ja/restaurants/risho-bekkan【 店舗概要 】

店舗名：李昇別邸 -RISHO BETTEI-

住所：愛知県名古屋市中村区椿町15-27 名駅太閤口ビル9階

アクセス：名古屋駅太閤通口より徒歩約1分

電話番号：052-526-4377

FAX：052-526-4388

■ 営業時間（2026年5月11日以降）

・平日（月～金）：11:30～14:00／17:00～23:00（L.O. 22:30）

・土日祝：11:30～23:00（L.O. 22:30）

※2026年5月5日（火）～5月10日（日）は、17:00～23:00（L.O. 22:30）のみの営業となります

■ 席数

全57席

・テーブル席：4名様×4卓／5名様×1卓／6名様×1卓

・個室（テーブル席）：6名様×2室／8名様×1室／10名様×1室

※全席禁煙

■ お支払い方法

現金、クレジットカード（VISA、Master、JCB、AMEX、Diners）、PayPay

※電子マネーはご利用いただけません

■ 多言語対応

英語・中国語・韓国語メニューをご用意しており、海外からのお客様にも快適にお食事をお楽しみいただけます。

Menus are available in English, Chinese, and Korean, ensuring a seamless and comfortable dining experience for our international guests.

■ メニュー

前菜、焼物（松阪牛・黒毛和牛・ホルモン・名古屋コーチン ほか）、肉寿司、ご飯物、麺類、うにちらし、デザート、ドリンク、コース料理、ランチメニューをご用意しております。

※ランチメニューは2026年5月11日（月）より提供開始予定

※今後の営業状況によって予告なく変更となる場合がございます

■ ホームページ・SNS

李昇別邸 店舗案内：https://www.shoya.com/shop-info/risho-bettei.html

Instagram：https://www.instagram.com/risho_bettei/

食べログ：https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23095916/

Risho Bettei is a high-end yakiniku restaurant near Nagoya Station, specializing in premium Matsusaka beef. Located just a 1-minute walk from the Taiko-dori Exit, it offers private rooms, English-friendly service, and a sophisticated dining experience. Perfect for business dining, date nights, and special occasions, guests can enjoy expertly guided grilling, top-quality wagyu, and panoramic city views from the 9th floor.

【 運営会社 】

■ 株式会社ショウエイ

「昇家」6店舗、「李昇 本館」「牛串しょうや」など、10店舗の焼肉ブランドを名古屋市内を中心に展開

ホームページ：https://www.shoya.com/

Instagram：https://www.instagram.com/shoyagroup/

※写真は全てイメージです

ホットランドグループはこれからも、“ぜったいうまい!! 食” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。