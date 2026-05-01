生成AI時代、弁護士にしかできない判断と対話の価値を高める。過去最多となる78期の新人弁護士13名が入所｜Authense法律事務所

Authense法律事務所

Authense法律事務所（オーセンス法律事務所／東京都 港区）は、このたび、当事務所としては過去最多となる78期の新人弁護士13名を迎えました。



近年、法務を取り巻く環境は大きく変化しており、生成AIやリーガルテックの活用拡大によって、業務の効率化や対応力の向上がこれまで以上に求められています。一方で、論点整理やリスク判断、課題解決に向けた方針の検討、最終的な判断や依頼者に寄り添った対応など、弁護士に求められる役割はより重要になっています。

こうした環境変化に対応するため、Authense法律事務所は、テクノロジーを活用しながら、人にしかできない判断や対話、課題解決力を高めていくことが、これからの法律事務所に求められる重要な姿勢であると考えています。今回迎えた78期の新人弁護士13名は、その実現を支える新たな人材です。

今後も、企業法務・不動産法務を中心に高まるニーズに応えるため、生成AIやリーガルテックの活用によって業務の質とスピードを高めるとともに、弁護士にしかできない判断や対話、課題解決力にも一層磨きをかけ、より良いリーガルサービスの提供を目指してまいります。

2026年度入所式を実施

78期新人弁護士13名および総合職4名の入所に伴い、2026年4月1日（水）に入所式を執り行いました。

【代表コメント】

2026年春の入所式を、このように多くの皆さんと共に迎えられることを大変嬉しく思います。まずはご入所おめでとうございます。

当事務所は昨年、創業20周年を迎え、新たな10年への一歩を踏み出しました。今年はこれまでで最も多い入所者を迎える年となり、これもひとえに、依頼者の皆さまのご期待に応えるべく積み重ねてきた努力と、多くの方々のご支援の賜物です。

私たちのミッションである「すべての依頼者に最良のサービスを」実現するため、一人ひとりの力を結集し、より良いサービスの提供に取り組んでまいりましょう。

本日入所された皆さんは、社会人として新たな一歩を踏み出します。それぞれが専門性を磨きながら、当事務所の一員として活躍されることを期待しています。

【入所式の様子】

法務の人手不足を解消する「法務クラウド」

Authense法律事務所が提供する「法務クラウド」は、法務人材の急な退職や人手不足でお困りの企業に、有資格者である弁護士を即アサインする法務人材アウトソースサービスです。企業法務経験を持つ弁護士が法務部の一員として業務を直接担当します。お問合せから通常2週間で開始可能で、1ヶ月のスポット利用にも対応。柔軟かつ実効的な法務アウトソースサービスを提供し、企業のニーズにお応えします。

法務クラウドのサービス内容：https://www.authense.jp/komon/pickup/outsourcing/

AIで日本の今の感情を可視化

Authense法律事務所は、感情に敏感でありたいという思いから、”今”世の中が興味を抱いているニュース、社会感情についてAIで分析し、3時間おきにWEBサイトを更新しています。あなたの感情は、今は何色ですか？

WEBサイト：https://www.authense.jp/focus-on-emotions/

今日の「感情前線」を公式Xで配信中

天気予報を見るように、その日の社会の感情をチェックする。

ニュースをAIが分析し、今日の社会感情を地図上に可視化した「感情前線」を、

各ニュースに紐づく社会感情とともに、公式Xで配信しています。

Xでの配信はこちら：https://x.com/Authense_LIFE

【Authense法律事務所とは】

「すべての依頼者に最良のサービスを」という理念のもと、プロフェッショナルサービスを幅広く提供する総合法律事務所です。2005年の創業以来、グローバル企業、上場企業、国内を代表する大手企業や市場をリードする成長企業を中心に、IPOを目指すスタートアップまで、幅広い業種・業態の皆さまにリーガルサービスを提供しています。

合わせて遺産相続・離婚や刑事事件といった個人法務にも注力。幅広い依頼者に対し、Authense Professional Groupに参画する税理士法人、弁理士法人、社労士法人、司法書士法人、コンサルティング会社と連携し、包括的なワンストップサービスを展開しています。

現在、グループ全体の人員は392名。Authense法律事務所は、弁護士97名、パラリーガル・コーポレートスタッフを含む総勢311名の体制で、依頼者の皆さまに寄り添い、期待を超えるリーガルサービスを提供し続けています。

日本最大級の法律相談ポータルサイトを運営し、クラウドサインを生み出した弁護士ドットコム株式会社を、代表弁護士の元榮太一郎が創業後、東京証券所プライム市場に上場する企業へと成長するまでインキュベーションした法律事務所としても知られるAuthense法律事務所。今後もGroup相互の相乗効果を発揮し、従来のリーガルサービスにとらわれない新しいサービスを生み出していきます。

Authense法律事務所

概要

法人名称：弁護士法人Authense法律事務所（第二東京弁護士会）

代表弁護士：元榮 太一郎

設立：2005年1月15日

所在地：〒107-6222 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウンタワー22階

所員数：311名

TEL：03-4590-9000（代表）

FAX：03-6804 -3820（代表）

オフィス：六本木・東京・新宿・北千住・横浜・千葉・大阪

ホームページ：https://www.authense.jp/