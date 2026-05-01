医療・介護・保育に特化した法人向け研修事業を運営する株式会社 日本教育クリエイト(所在地：東京都新宿区、代表取締役：鳥居 敏)は、動画学習サービス“サクラボ”において、「介護福祉士受験対策講座」をリリースいたしました。

本講座は、介護福祉士国家試験に向けた学習を効果的に進めるため、予習・復習に活用できる動画教材として構成されています。

試験範囲の全体像を把握しながら重要ポイントを整理し、基礎固めから実践対策まで段階的に学習できる内容となっており、合格に向けた学習支援を目的としています。





本講座の動画は、受験対策学習における予習・復習の補助教材として活用していただくことを目的に制作しています。

【よく出るキーワード解説】では、介護福祉士国家試験範囲の全体像を整理しながら、頻出テーマや重要ポイントをわかりやすく解説します。

学習を始める前に全体像を把握することで、「どこを重点的に学べばよいのか」が明確になり、効率的に学習を進めることができます。

また、【外国人のための過去問解説】では、専門用語や制度の内容をやさしい表現で解説し、日本語に不安がある方でも理解しながら学習できる工夫を取り入れています。

過去問題を通じて知識を定着させ、実際の試験を意識した実践的な対策につなげていただけます。





こんな方におススメです。

・介護福祉士国家試験に向けて、何から勉強すればよいか悩んでいる方

・試験範囲が広く、重要ポイントを整理して学習したい方

・外国人スタッフで、日本語や専門用語に不安がある方

・動画を活用して、予習・復習を効率的に行いたい方

基礎から実践まで、合格を目指す学習をしっかり支援する受験対策講座として活用できます。









◆会社概要

株式会社 日本教育クリエイト

代表者 ： 代表取締役 鳥居 敏

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト7階

設立 ： 1975年10月

事業内容： ＜人材サービス事業＞

医療・福祉に特化した人材紹介・人材派遣・委託事業の運営

＜生涯学習事業＞

医療事務・介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修・

登録販売者受験対策講座・カラーコーディネーター等、

医療・福祉・薬剤・カラーに特化した生涯学習事業

＜法人向け研修事業＞

医療・福祉に特化した法人向け研修事業

＜レセプト点検サービス事業＞

レセプト点検にIT技術を導入することで、業務効率化＆収益改善を支援

＜ITソリューション事業＞

SI・DX推進をはじめ、専門性の高いシステムエンジニアの

派遣・紹介を通じて、IT課題をトータルに支援

＜HR事業＞

医療に特化した採用支援・定着支援等、人材戦略をトータルに支援

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://www.nk-create.co.jp/