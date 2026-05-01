Piramal Pharma Limited、FY26第4四半期および通期決算を発表





インド・ムンバイ, 2026年4月30日 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited（NSE：PPLPHARMA | BSE：543635）は、世界有数の医薬品、ヘルスケア、ウェルネス企業であり、2026年3月31日に終了した第4四半期（Q4）および通期の単独決算ならびに連結決算を本日発表しました。

1. 当四半期において、経営陣は開発中の無形資産に関して17億6,000万ルピーの減損損失を認識しました。市場環境の変化と商業的実行可能性に関する最新の見積もりを織り込んだ再評価に基づき、経営陣は、当該資産から見込まれる将来の経済的便益が、追加の資本投入を正当化するにはもはや十分ではないと結論付けました。 したがって、帳簿価額は全額評価減されました。

主なハイライト

・売上高－成長は、在庫削減、FY26上半期における早期段階案件の受注流入鈍化、米国外市場での吸入麻酔の伸び悩みによる影響を受けました。在庫削減の影響を除くと、第4四半期およびFY26通期で前年同期比成長を達成しました。

・EBITDAマージン－売上高が減少したものの、コスト最適化とオペレーショナルエクセレンスに向けた取り組みにより、EBITDAへの影響は一部相殺されました。

・設備投資－FY26には、成長投資および維持管理プロジェクト全体で9,400万米ドルを投資しました。レキシントンおよびリバービューの拡張は順調に進んでいます。顧客から高い関心が寄せられています。

・純債務－FY25から増加していません。

Piramal Pharma LimitedのNandini Piramal会長は、次のように述べました。「FY26は、外部環境の混乱と一部の事業固有の要因に左右された移行の年でした。こうした課題にもかかわらず、すべての事業で明確な勢いを得て、より力強い形で年度を終えました。2025年9月から見られたバイオファーマ資金調達の有意な回復 は、当社 CDMO事業におけるRFPの良好な勢いと健全な受注流入の回復につながっています。CHG事業では、最近完了したKenalog®の買収に加え、米国外市場での吸入麻酔薬売上高の拡大が主要な成長ドライバーになると見込まれています。当社のコンシューマーヘルスケア事業も、Power Brandsによるマージン改善とEコマースの急成長に支えられ、成長モメンタムを維持できる良好な体制にあります。

全体として、3事業すべてがFY27に成長を達成できる良好な体制にあり、EBITDAとPATの成長加速も見込まれます。」

主要事業ハイライト

開発・製造受託機関（CDMO）：

・米国のバイオファーマ資金調達の拡大（FY26下半期に前年同期比75%増、FY26通期で30%増）とM&A活動に牽引され、FY26下半期のRFPと受注流入は堅調に推移しました。（業界出典）

・顧客の地域選好の変化や、 ADC、HP API、オンショア注射剤、製剤能力といった差別化分野での力強い成長により、海外拠点では、需要が増加しています。

・9,000万米ドルの 設備投資は順調で、レキシントンおよびリバービューの拠点で無菌注射剤とペイロードリンカーの生産能力を拡大する計画に沿って進んでいます。

・ネットプロモータースコアは60－業界平均を上回りました。オペレーショナルエクセレンスの取り組みにより、主要業務指標全般でパフォーマンスが向上し、実行力が大きく改善しました。

・FY26の顧客施設監査は209件と、FY25の165件から増加－過去最高。これは、顧客エンゲージメントの高まり、技術的なやり取りの深化、当社が支援するプログラムの複雑化を反映しています。

・最高水準の品質実績を維持－FY26には、USFDA査察3件を含む 規制当局査察38件を無事完了しました。「Zero OAI」ステータスを引き続き維持しています。

複雑な病院向けジェネリック医薬品（CHG）：

・Kenalog®の買収を完了



－前払対価3,500万米ドル、条件付対価は最大6,500万米ドルです。

- CHGポートフォリオを拡充し、最小限の追加コストで収益を上積みし、米国、欧州、アジア太平洋でのプレゼンスを拡大します。

－複雑な製造工程を伴うニッチブランドです。 EBITDAマージンはCHG事業と同水準です。

・吸入麻酔（IA）

－市場シェア47%で引き続き首位を維持しています（2024年3月の45%から上昇）。 （出典：IQVIA）

－一部のその他地域（RoW）市場で、より低コストのDigwal施設からセボフルランの供給を開始しました。 今後さらに勢いが強まると見込んでいます。

・髄腔内療法－米国の髄腔内バクロフェン分野で第1位の地位を維持しました。 （出典：IQVIA）

・注射剤疼痛管理－供給制約の解消に向け、サプライヤーとの取り組みを継続しています。

Piramal Consumer Healthcare（PCH）：

・Power BrandsはFY26に前年比24%増と成長モメンタムを継続し、PCH売上高の52%に貢献しました。Little's、Lacto Calamine、CIR、i-rangeが引き続き成長の主な原動力となりました。

・新製品発売－発売数を絞り込み、成功率の高い高ポテンシャル製品を投入しています。FY26に31件の新製品およびSKUを発売しました。 ポートフォリオのプレミアム化に注力しています。

・Eコマース売上高はFY26に前年比48%増となり、 PCH売上高の約27%に貢献しました。製品ミックスをプレミアム製品および高利益率チャネル（例：クイックコマース）へとシフトさせています。

・FY26にはPCH売上高の約12%を メディアおよびトレードプロモーションに投資しました。メディアミックス最適化 - ソーシャルメディア、テレビ、インフルエンサーなど。

1. 当四半期において、経営陣は開発中の無形資産に関して17億6,000万ルピーの減損損失を認識しました。市場環境の変化と商業的実行可能性に関する最新の見積もりを織り込んだ再評価に基づき、経営陣は、当該資産から見込まれる将来の経済的便益が、追加の資本投入を正当化するにはもはや十分ではないと結論付けました。 したがって、帳簿価額は全額評価減されました。

2. IAUD－開発中の無形資産3. その他資産には、投資および繰延税金資産（純額）が含まれます。

決算説明電話会議

Piramal Pharma Limitedは、FY26第4四半期および通期決算について説明するため、2026年4月29日 午前9時30分から午前10時15分（IST）まで、投資家・アナリスト向け電話会議を開催します。

電話会議のダイヤルイン情報は以下の通りです：

Piramal Pharma Limitedについて：

Piramal Pharma Limited（PPL、NSE：PPLPHARMA | BSE：543635）は、17¹のグローバルな開発・製造施設と、100か国以上に広がるグローバル販売ネットワークを通じて、差別化された製品・サービスのポートフォリオを提供しています。PPLは、統合型CDMOであるPiramal Pharma Solutions（PPS）、複雑な病院向けジェネリック医薬品事業であるPiramal Critical Care（PCC）、一般用医薬品・ウェルネス製品を販売するPiramal Consumer Healthcare（PCH）事業で構成されています。また、PPLの関連会社の1つであり、AbbvieとPPLの合弁会社であるAbbvie Therapeutics India Private Limitedは、インド製薬市場の眼科治療領域におけるマーケットリーダーの1社となっています。さらに、PPLは、生物製剤/バイオ治療薬およびワクチン分野で事業を展開するYapan Bio Private Limitedに戦略的少数持分投資を行っています。

詳細については、こちらをご覧ください： Piramal Pharma | LinkedIn

1. Yapan BioへのPPLの少数持分投資を通じた1施設を含みます。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1855206/5942698/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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