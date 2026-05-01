Haier Biomedical、ライフサイエンスインフラの世界的飛躍を牽引：2025年は海外事業が年間売上高の36%で過去最高を記録

AI主導の成長が加速、Haier Biomedicalは製品展開の拡充からプレミアムブランドのリーダーシップへと事業拡大、グローバルなライフサイエンスツールおよびインテリジェント生産性プラットフォームを構築

中国・青島、2026年5月1日 /PRNewswire/ -- ライフサイエンスおよび医療ソリューションのグローバルリーダーであるHaier Biomedical（688139.SH）は、2025年度年次報告書を正式に発表しました。通期売上高は23億3000万元（3億4077万米ドル）で、海外売上高は前年比17.9%増の8億4000万元（1億2285万米ドル）となり、総売上高の36%を占め、過去最高を記録しました。複雑な世界貿易環境にもかかわらず、Haier Biomedicalはすべての海外事業部門で二桁成長を達成しました。

10年にわたる世界進出を経て、Haier Biomedicalは「製品輸出」から「ブランドグローバル化」へと進化しました。2025年には海外売上高が力強い複合成長を示し、欧州、アジア太平洋、米州、アフリカ全域で二桁成長を達成しました。中でもアジア太平洋地域では26.0%、欧州では16.0%の成長を記録しました。

同社は今回初めて「成長の飛躍」を中核とする将来の戦略的構想を発表しました。これは、市場の飛躍、業界の飛躍、モデルの飛躍という3つの道筋によって推進されるものです。そのビジョンは、世界をリードする統合型ライフサイエンスツールとインテリジェント生産性プラットフォームの構築です。

Haier Biomedicalは2025年も収益構造の最適化を継続し、新たな市場分野と海外事業が成長の中核エンジンとして台頭しました。スマート医薬品、血液テクノロジー、ラボソリューションなどの新規事業分野は総売上高の48.5%を占め、前年比8.8%増となりました。

同社の超低温および低温バイオメディカル冷凍庫はイタリアなど6カ国で市場シェア1位を獲得し、スマート医薬品ソリューションの輸出量においても国内同業他社をリードしました。

AIを活用したアプリケーションからの収益は総収益の15%を占め、2024年比で2.5ポイント上昇しました。同社は「大規模モデル、AIエージェント、AI端末」からなる多層AIインフラを構築し、13の自動化ソリューションに統合された17種類の独自エージェントを開発しました。AIを活用した自動薬局では直接調剤率が80%に達し、業界平均の1.1倍となりました。同社の完全自動化細胞ワークステーションは、工業情報化部の革新技術最高賞を受賞し、完全密閉型自動細胞増殖システムは、バイオ人工肝臓治療を支援する臨床試験に進んでいます。

さらに、Haier Biomedicalのプラズマ分離システムは、中国製品として初めてEU医療機器規則（MDR）認証を取得しました。同社の超低温バイオメディカル冷凍庫「Ultra Series」も優れたエネルギー効率性能を示しており、ENERGY STARプログラムで上位8位にランクインした製品はすべてHaier Biomedical製です。

2025年、同社の研究開発投資額は3億2,000万元（4,682万米ドル）に達し、新規発明特許は前年比50%増の1,620件となりました。製品上市の納期遵守率は11％改善し、11のソリューションが業界初を達成しました。Haier Biomedicalはまた、中国で初めて安定した10万rpmの超高速遠心分離技術を確立し、重要な技術的ボトルネックを突破して市場における中核的競争力をさらに強化しています。

現在までに、Haier Biomedicalは400以上の国際製品認証を取得しており、WHOやユニセフを含む80近くの国際機関と提携しています。その販売ネットワークは160以上の国と地域で展開され、800以上のパートナーを擁しています。Haier Biomedicalは、「一国一戦略」のアプローチに基づき、4カ国に子会社を設立し、さらに18カ国で現地化事業を展開しています。迅速な供給と現地サービスを組み合わせてグローバルな顧客関係を強化しています。

2025年に成長軌道を再構築したHaier Biomedicalは、年次報告書において、3年間の戦略目標「543」を発表しました。

・現地化運営を通じてグローバル展開を深化させ、海外売上比率を50%以上に引き上げる；

・プラットフォームベースの外部成長を通じて戦略的な業界拡大を加速し、買収事業が将来売上の40%以上を占めるようにする；

・AIを活用したイノベーションを通じて将来のリーダーシップを確立し、AI関連収益を30%以上に引き上げる。

今後、Haier Biomedicalは、地域に根ざした開発、AI主導のイノベーション、M&Aを主要な推進力として活用し、収益構造、利益の質、企業価値の基盤において包括的な飛躍を達成し、世界をリードする統合ライフサイエンスツールとインテリジェント生産性プラットフォームの構築という目標をさらに推進していきます。

詳しくは、https://www.haiermedical.com/をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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