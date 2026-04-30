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パーサー発案グッズ企画第２弾！初めて新幹線パーサーのスカーフ柄を採用 マルチストラップを５月１日（金）より新発売！
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、最高品質のもてなしと心づかいで、東海道新幹線でのひとときを快適なものにするパーサーのアイデアを凝縮した、「新幹線パーサースカーフ柄マルチストラップ」を、2026年5月１日（金）から販売開始いたします。
第２弾は、新幹線パーサーも業務で使用でき、お客様も日常的にマルチな使い方ができることをコンセプトにしました。
新幹線パーサーが身につける2種類のスカーフ柄は、スマートフォンはもちろん、IDカードや社員証を首から提げる際にも、さりげない特別感を演出します。新幹線パーサーの華やか・上品さを象徴するスカーフ柄により、毎日の気分を少し華やかに彩ります。
第２弾は、新幹線パーサーも業務で使用でき、お客様も日常的にマルチな使い方ができることをコンセプトにしました。
商品紹介
新幹線パーサーのアイデアから生まれた他にはない当社オリジナルの「新幹線パーサースカーフ柄マルチストラップ」
新幹線パーサーの制服で使用しているスカーフ柄である「フラワーモチーフ」は女性の「凛とした美しさ」を表現しています。赤色は「上品、優雅、落ち着き」、青色は 「信頼、安心、誠実」といった意味が込められています。
また縁にゴールドのラインを入れることでワンランク上の高級感を演出したデザインは、新幹線パーサーの気品を表現。
商品仕様
青
赤
パッケージ
＜ 商品のこだわり ＞
・お客様の使用に合わせて、ストラップの長さが調整が可能
・首にかけたとき、痛くならないようストラップの素材へのこだわり
・金具は取り外しがしやすいよう選定
・表面はどんな洋服にもなじむようネイビーとゴールドのライン幅にこだわり、裏面は全面にスカーフ柄を使用。
企画概要
【商品名】
新幹線パーサースカーフ柄 マルチストラップ
【展開数】
全２アイテム
【販売価格】
各890円（税込）
【個包装サイズ】
約 W105 ×H225 mm
【商品サイズ】
ストラップの長さ
最短 約450 mm（※金具含まず）、最長 約630 mm（※金具含まず）
※測り方により多少の誤差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【発売日時】
2026年５月１日（金曜日）
※当社公式オンラインショップでは午前10時より販売開始
【販売箇所】
♦当社店舗
鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」
店舗場所：JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース
営業時間：9:50〜15:35 （定休日：毎週火曜日）
※営業時間を変更する場合があります。詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）をご確認ください。
♦当社公式オンラインショップ
自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」https://www.jrcp-shop.jp/
JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
新幹線パーサーも実際の業務で使用
新幹線パーサーが東海道新幹線モバイルオーダーサービスで使用する決済端末に同じものを取り付け使用いたします。新幹線車内でもぜひご注目ください♪
関連商品
パーサー発案グッズ企画第1弾！
オリジナルデザイン のぞみんの愛用メモ帳 660円（税込）
１冊に２種類のデザイン入（東海道新幹線車窓から見える富士山）
のぞみんの形に切れ込みがあり、折りたたむことで、記載内容を隠すことができます。
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※内容・価格・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
※「BLUE BULLET」のご来店にはJR東海品川駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。
※新幹線車内でのモバイルオーダーでは販売しておりません。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp