パーサー発案グッズ企画第２弾！初めて新幹線パーサーのスカーフ柄を採用 マルチストラップを５月１日（金）より新発売！

株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、最高品質のもてなしと心づかいで、東海道新幹線でのひとときを快適なものにするパーサーのアイデアを凝縮した、「新幹線パーサースカーフ柄マルチストラップ」を、2026年5月１日（金）から販売開始いたします。第２弾は、新幹線パーサーも業務で使用でき、お客様も日常的にマルチな使い方ができることをコンセプトにしました。新幹線パーサーが身につける2種類のスカーフ柄は、スマートフォンはもちろん、IDカードや社員証を首から提げる際にも、さりげない特別感を演出します。新幹線パーサーの華やか・上品さを象徴するスカーフ柄により、毎日の気分を少し華やかに彩ります。