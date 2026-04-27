(1)新発売標品





株式会社人間百年ラブラトリ(所在地：東京都台東区、代表取締役：宮澤聖市)は、ノンニコチン・ノンタールのリラクゼーションブランド『Chillax(チラックス)』の新フレーバーとして、「アイスメンソール」および「レモンソルベ」を、2026年4月25日(土)より公式オンラインストア等にて販売開始いたします。





「アイスメンソール」は既存の『Chillax neoX(チラックス ネオエックス)』シリーズに追加され、「レモンソルベ」はビタミンCを配合した新シリーズ『Chillax VITA(チラックス ビタ)』の第1弾として展開します。









■開発の背景：現代人のための「整えるデバイス」

仕事・人間関係・情報の洪水――現代社会において、私たちは休んでいるつもりでも頭は常に動き続けています。『Chillax』は、そうした現代人のために開発された「現実から少しだけ離れるための装置」です。





本製品は、いわゆる電子タバコ(VAPE)とは一線を画すノンニコチン・ノンタールのリラクゼーショングッズです。ニコチン・タールを含まない成分構成で、深呼吸とともに「香りを感じ、香りでひと息つく」ことを目的としています。約10,000回吸引可能で、日本限定のオリジナルパッケージデザインを採用しています。





スポーツ選手のリフレッシュや、喫煙の代替として活用する方にも、美容・健康意識の高い方の新習慣、飲食店・サロン等での新しい顧客体験の創出など、幅広いシーンで活用いただける次世代のウェルネスアイテムです。









■新フレーバーの特徴

・【Chillax neoX シリーズ】No.06 ICE MENTHOL(アイスメンソール)

氷の静寂。すべてがリセットされる。清涼感の極致が、頭の中を白く染め上げる。





清涼感の極致を表現した新フレーバーです。「ICE PALACE(氷の宮殿)」を舞台に、思考をリセットし深い静寂へと導くクリアな冷涼感が特徴です。仕事の合間のリフレッシュや、集中力を高めたい瞬間に最適です。





(2)アイスメンソール





・【Chillax VITA シリーズ】No.07 LEMON SORBET(レモンソルベ)※ビタミンC配合

ビタミンCと共に、明日へ続く道。爽やかな酸味と甘さが、新しい朝を連れてくる。





ビタミンC配合の新シリーズ『Chillax VITA』誕生。爽やかな酸味と甘さが特徴のレモンソルベは、ビタミンC配合の新シリーズ『Chillax VITA』の第1弾です。「MORNING MARKET(朝の市場)」の活気を思わせる香りが、新しい一日のはじまりに。香りにこだわる方にもおすすめの、個性豊かなフレーバーです。





(3)レモンソルベ(ビタミンC配合)





■全ラインナップ(既存5種＋新フレーバー2種)

シリーズ No. フレーバー名 世界観 キーワード

Chillax neoX No.01 ジャスミングリーンティー ZEN GARDEN(禅の庭)清廉・静寂・瞑想

Chillax neoX No.02 ロリポップキャンディ SWEETS STREET(幻想の商店街)自由・無邪気・甘さ

Chillax neoX No.03 アロエグレープ FRUIT ORCHARD(果樹園)解放・癒し・深紫

Chillax neoX No.04 シトラスゼリー OCEAN TERRACE(海沿いのテラス)覚醒・鮮烈・光

Chillax neoX No.05 ユージャハイボール NIGHT DISTRICT(夜の街)夜・余韻・洗練

Chillax neoX No.06 アイスメンソール ★NEW ICE PALACE(氷の宮殿)リセット・清涼・静寂

Chillax VITA No.07 レモンソルベ ★NEW MORNING MARKET(朝の市場)爽快・明朝・ビタミン









■独自の世界観「CHILL LAND」とキャラクター戦略

『Chillax』ブランドの最大の特徴は、単なる香りの提供にとどまらない独自の世界観「CHILL LAND(チルランド)」の構築にあります。各フレーバーには、それを象徴するキャラクター(CHILLAXER)が宿っており、公式ウェブサイトの診断コンテンツを通じて、ユーザーは自分に最適なキャラクターとフレーバーを発見できます。





今後は、このキャラクター戦略をさらに拡大し、他企業様とのコラボレーション、リアルイベントへの参加、「CHILL IDOL PROJECT」などの多角的な展開を予定しています。フレーバーもNo.08～No.10を準備中であり、今後も続々と新たな世界が広がっていきます。









■製品概要

項目 ： 詳細

ブランド名 ： Chillax(チラックス)

シリーズ・新フレーバー： 『Chillax neoX』No.06 アイスメンソール

『Chillax VITA』No.07 レモンソルベ(ビタミンC配合)

発売日 ： 2026年4月25日(土)

価格 ： 各5,980円(税込)

仕様 ： ノンニコチン・ノンタール/約10,000回吸引可能/

日本限定オリジナルパッケージ

販売場所 ： Chillax公式オンラインストア

( https://chillax-jpn.com/ )、提携店舗





※本商品は喫煙を推奨するものではございません。





(4)CHILLLAND





■パートナー・コラボレーション募集

本製品のコンセプトに共感いただき、共に「香りで整えるリラックス体験」を広めていただける企業様を広く募集しています。





・販売パートナー：飲食店、バー、カフェ、美容サロン、スポーツジム、セレクトショップ等

・コラボレーション企業：キャラクターコラボ、パッケージデザイン、イベント共催等

・イベント主催者：スポーツイベント、ウェルネスイベント、ポップアップストア等





洗練されたデザインは店舗空間にも馴染み、新たな顧客体験の創出と売上貢献が期待できます。









■会社概要

項目 ： 詳細

会社名 ： 株式会社人間百年ラブラトリ

事業内容 ： ノンニコチン・ノンタールリラクゼーションデバイスの企画・販売

公式サイト： https://chillax-jpn.com/

SNS ： Instagram/X(Twitter)/YouTube/TikTok/Facebook









本プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。