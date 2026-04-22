VMwareの“次の選択肢”を、もっと現実的なコストで。手厚い支援と設計自由度を備えた「プライベートクラウド Suite」提供開始

カゴヤ・ジャパン株式会社

カゴヤ・ジャパン株式会社（本社：京都府京都市中京区、代表取締役社長COO：岡村 武、以下KAGOYA）は、VMware環境からの移行を検討する企業に向けた新たな選択肢として、現実的なコスト、手厚い導入支援、設計自由度を兼ね備えた占有型クラウドサービス「プライベートクラウド Suite」を、2026年4月22日（水）より提供開始します。

背景：VMware移行検討が進む一方で、現実的な選択肢が少ない

仮想化基盤を取り巻く環境変化により、VMware環境からの移行を検討する企業が急増しています。

しかし、移行先として検討されるプライベートクラウドは、

- 導入コストが高額になりやすい- 画一的な構成で、既存要件に合わない- 導入時の設計・移行の人的リソースが足りない

といった課題を抱えるケースも少なくありません。

KAGOYA はこうした課題に対し、「コストの不安を解消し、スムーズな移行を実現するプライベートクラウド」をお届けするため、

従来のサービスを刷新し「プライベートクラウド Suite」として再設計しました。

「プライベートクラウド Suite」の特長

1．ニーズに合わせて選べる3つのラインアップ（Nutanix／Hyper-V対応）

用途やシステム構成に応じて、3Tier（Hyper-V）、HCI（Hyper-V）、HCI（Nutanix AHV）の3種類から最適な基盤を選択いただけます。

VMware環境からの移行先としても検討しやすい構成です。

2．他ユーザーの影響を受けない、占有ハードウェアの安定性

すべてのプランで占有ハードウェアを採用。他ユーザーの影響を受けにくい安定したパフォーマンスを確保できるため、基幹業務や重要システムも安心して運用いただけます。

3．他社と比べて、現実的なコストで導入できる高いコストパフォーマンス

占有ハードウェアを前提としたシンプルな設計により、不要な機能や過剰な構成を省き、導入・運用コストを抑えています。

3年・5年契約により、中長期でのコスト予測や予算管理もしやすくなっています。

4．エンジニアが伴走する、手厚い移行・導入支援

導入前の要件整理から構成設計、実際の構築・移行作業まで、KAGOYAのエンジニアがパートナーとして一貫してサポートします。

VMware環境からの移行作業に不安がある場合でも、安心してお任せいただけます。

5．ネットワークまで含めた「オーダーメイド設計」

定型的なパッケージを押し付けるのではなく、お客様の業務・運用要件に合わせた自由な設計を前提としています。

サーバー構成はもちろん、複雑なネットワークや冗長構成まで、個別に最適な構成をご提案します。

■ サービス概要

- サービス名：KAGOYA FLEX ν プライベートクラウド Suite- 提供形態：占有型プライベートクラウド- 対応基盤：Nutanix AHV／Microsoft Hyper-V- 契約期間：3年契約／5年契約- 提供開始日：2026年4月22日（水）

※構成・価格は要件に応じて個別に提案します。

クラウドに、相談できる安心を。



▼KAGOYA FLEX プライベートクラウド Suite

https://www.kagoya.jp/cloudplatform/privatecloud/

構成のご相談や移行までのスケジュール、見積もりのご依頼など

導入に際してのお困りの点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

会社名：カゴヤ・ジャパン株式会社

本社：〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル 8F

代表者：代表取締役社長COO 岡村 武

設立：1983年9月

事業内容：

京都府京都市中京区に本社を置くクラウドサービス、レンタルサーバー事業等を行うアプリケーションサービスプロバイダ。1927年に茶摘籠販売として創業し、1998年に現在の業態の礎となるISPサービスを開始。レンタルサーバー・クラウド・VPSなどを中心に、中小企業向けのリーズナブルなものから官公庁向けの高セキュリティに対応したものまで、国内自社データセンターという安定基盤でのサービス展開で長年の実績を誇ります。

■ 提供サービス

- プライベートクラウド 「KAGOYA FLEX(https://www.kagoya.jp/cloudplatform/)」- HPC・GPU 「HPCサービス(https://www.kagoya.jp/cloudplatform/hpc/)」- ハウジング・コロケーション 「KAGOYA DC+(https://www.kagoya.jp/cloudplatform/dc_plus/)」- VPS 「KAGOYA CLOUD VPS(https://www.kagoya.jp/vps/)」- メール 「KAGOYA MAIL(https://www.kagoya.jp/mail/)」- レンタルサーバー・メールサーバー 「KAGOYA Internet Routing(https://www.kagoya.jp/kir/)」