アイスクリームケーキ 「スーパーマリオギャラクシー パレット４」を発売　また、対象のダブルカップご購入者に「オリジナル缶バッジクリップ」プレゼント

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役会長兼社長 CEO ジョン・キム：東京証券取引所(スタンダード市場)：2268）は、2026年4月1日（水）から5月7日（木）の期間限定で、40周年を迎えた「スーパーマリオブラザーズ」シリーズを発売する任天堂株式会社のNintendo Switch(TM)向けソフト『スーパーマリオギャラクシー』とのコラボレーションキャンペーンを好評開催中です。

4月25日（土）より、キャンペーンの追加商品として、『スーパーマリオギャラクシー』の世界をイメージした新作アイスクリームケーキ「スーパーマリオギャラクシー パレット４」を発売いたします。また、同日よりゴールデンウィーク期間の特別施策として、対象ダブルカップご購入で『スーパーマリオギャラクシー』コラボデザインの「オリジナル缶バッジクリップ」を1つプレゼントいたします。

スーパーマリオギャラクシー パレット4

4つのピースに分かれて、ピースごとに違ったフレーバーが楽しめる、『スーパーマリオギャラクシー』のアイスクリームケーキが新登場！今回はなんと、アイスクリームが25％増量(※1)し、ケーキの高さが6cmに！まさにギャラクシーな嬉しいサイズになっています。

トッピングには、グランドスターがデザインされたチョコプレートや星型のチョコレート、ピックには、マリオやロゼッタ、ヨッシー、クッパなどおなじみのキャラクターたちに加えて、カラフルなチコたち、クッパJr.や星ウサギも登場！さらに、フレーバーのうち一つにはパワースター型菓子が入った特別なピースも。食べ応えも、にぎやかさも、このアイスクリームケーキならではの特徴です。

フィルムにデザインされた、たくさんのキャラクターもぜひお楽しみください。

※１ 当社『パレット4』比

【価格】3,900円

【サイズ】4号／直径 約14cm×高さ 約6cm

【販売期間】2026年4月25日（土）～ ※なくなり次第終了

※価格は税込価格となり、店内飲食とお持ち帰りどちらも同一の税込価格です。（税抜価格は異なります）

※一部店舗では価格が異なります。

対象のダブルカップご購入者に「オリジナル缶バッジクリップ」プレゼント！

4月25日（土）より、「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」または「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」のいずれか1コご購入ごとに、『スーパーマリオギャラクシー』デザインの「オリジナル缶バッジクリップ」を1つプレゼントいたします。デザインは、マリオやヨッシー、ロゼッタ、思わず全色集めたくなる色とりどりのチコたちなど全10種類で、ランダムで1つお渡しします。また、「オリジナル缶バッジクリップ」は安全ピンを使わないクリップ仕様になっていますので、お子様から大人の方まで安心してお使いいただけます。

※なくなり次第、終了とさせていただきます。

対象商品

スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ

（スモールダブル 510円／ レギュラーダブル 760円）

ロゼッタ スペシャルダブルカップ

（スモールダブル 680円／ レギュラーダブル 930円）

※ご好評につき、店舗によって販売終了となっております。

※いずれもお好きなアイスクリーム（スモールorレギュラーサイズ）を2コ選べます。

（参考資料）『スーパーマリオギャラクシー』コラボレーションキャンペーン 開催中

40周年を迎えた「スーパーマリオブラザーズ」シリーズを発売する任天堂株式会社のNintendo Switch(TM)向けソフト『スーパーマリオギャラクシー』とのコラボレーションキャンペーンを実施中。

『スーパーマリオギャラクシー』の世界を表現した新作フレーバーのほか、コラボ限定デザインのダブルカップやサンデー、ケーキなど、この時期だけの魅力的な限定商品が販売中です。

■キャンペーン 実施期間：

2026年4月1日 水曜日 ～ 5月7日 木曜日 ※すべての商品は、なくなり次第終了となります。

■ キャンペーン 特設サイトURL：

https://www.br31.jp/contents/topics/260401_01.html(https://www.br31.jp/contents/topics/260401_01.html)

■ Nintendo Switch『スーパーマリオギャラクシー』について、くわしくはこちら。

https://www.nintendo.com/jp/switch/bpdpa/index.html(https://www.nintendo.com/jp/switch/bpdpa/index.html)

バスキンロビンスブランドは、世界52カ国・7,700店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。

1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しています。

創業以来“We make people happy.(R)” を理念に掲げ、

アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。