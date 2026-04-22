Amazonカテゴリランキング1位＆発売前増刷決定！早くも1万部突破！世界が一変して見える『自然はすごい』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年4月24日（先行発売店：4月16日）に『自然はすごい いつもの道が美しく見える5つの視点』（ノダカズキ著）を刊行しました。

本書は人気podcasterによる、「自然」を通して世界が一変して見える教養書です。

予約だけでAmazon売れ筋ランキング「自然観察」「植物観察ガイド」カテゴリ1位を獲得しています（2026年4月5日時点）。

書店でも話題を呼び、発売前増刷が決定。すでに1万部を突破しています。

■ サイエンス作家・竹内薫氏推薦

本書は「サイエンスZERO」の司会などメディア出演多数、サイエンス作家・竹内薫氏の推薦をいただいています。

「キノコや街路樹など身近な「自然」を入り口に、動植物の生存戦略から人間の経済まで、読者を奥深くへといざなう。知的好奇心をおおいにくすぐる一冊」

■視点を手に入れることで、世界ががらりと変わる

観賞用のサボテン、道端に咲く花、寿司屋のネタ、食卓に並ぶ食材――私たちの日常には「自然」があふれていて、それぞれに生存戦略やその土地の歴史、文化など多くのエピソードが詰まっています。

本書はいわゆる「雑学本」ではなく、それらのエピソードを通して、日常がより豊かになる「視点」をお届けする1冊です。



本書を読むことで、何の変哲もないと思っていた道が、部屋が、街が、あなたの世界がガラリと一変し、美しく見えることでしょう。

毎日のお散歩が、食事の時間が、もっと豊かで楽しい体験になります。

■今日誰かに話したくなる、自然のひみつ

自然のことは知っているようで、実はほとんど何も知らない。そのことに、本書は気づかせてくれます。

読後、きっと誰かにすぐ話してみたくなるはずです。

- サボテンは生き延びるために葉っぱを捨てた- キノコが産業革命の歴史を変えた？- 寿司屋でその地域の「海」を観察できる- 竹林は地下で全部つながっている- カタツムリは無数の歯でコンクリートを削っている- 雨を表す言葉は1200種類- 古着が紙の原料だった時代があった- 昆布は明治維新の陰の立役者？- もやしは野菜の名前じゃない

etc.

◎書籍概要

【目次】

第1章 暮らしは自然でできている

第2章 街歩きで感じる自然

第3章 家の中にひそむ自然

第4章 食卓に並ぶ自然

第5章 人間の歴史の中にある自然

【著者情報】

ノダカズキ

ネイチャーガイド／自然観察家／株式会社白老ネイチャーオフィス代表取締役。佐賀県出身・1997年生まれ。幼少期より自然の美しさに魅せられる。愛媛大学農学部に入学するも、森林だけではなく多角的な自然の観点を学ぶため1年で中退。そのあとは自然をテーマに国内外を飛び回る。2020年には北海道白老町に移住。現在は自然の美しさとおもしろさを伝えることを軸に、ネイチャーガイドや自然教育、ワークショップなど提供。音声で聞く自然ガイドをコンセプトにPODCAST番組「ノダカズキの野良歩き」「ミモリラジオ」を制作。ミモリラジオは自然部門で1位、全体ランキングで6位を獲得。

【書籍情報】

タイトル：『自然はすごい いつもの道が美しく見える5つの視点』

発売日：2026年4月24日（先行発売店4月16日）

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／288ページ

ISBN：978-4799332696

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＜紙書籍＞

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