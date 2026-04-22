新色登場！On The Go タンブラー「Cotton」と「Berry」

ル・クルーゼ ジャポン株式会社

OTG（On The Go)に新色「Cotton（コットン）」と「Berry（ベリー) 」が登場します。OTGは、食卓から通勤・通学、オフィス、週末のお出かけ、アウトドア、ドライブと、日常からレジャーまで幅広く活躍するアイテム。気温差が大きい春夏の屋外でも適温をキープし、車内のドリンクホルダーにも

フィット。様々なシーンで持ち運びやすく快適な使い心地を提供します。そんなOTGにどんなスタイルにもなじみやすい「コットン」とパッと華やかで目を引く「ベリー」の新色が加わりました。一本あると日常がより快適になるタンブラー。ぜひこの機会に手に取ってみてください。

新色「コットン」「ベリー」

春夏らしい軽やかさを感じる新色「コットン」と「ベリー」は、“毎日持ち歩きたくなる気分が上がるカラー”として、あなたのライフスタイルに楽しい気分をもたらします。「コットン」は、柔らかく光を受けるナチュラルでクリーンなホワイト。性別や年齢を問わず、どんな生活シーンにも自然に馴染むニュートラルな色合いです。「ベリー」は、春夏の光に映える明るく鮮やかなピンク。見るだけで心が弾む発色が魅力です。プレイフルに毎日を楽しむ方への贈り物としても、自分自身のカラーアクセントとしても、明るいムードをお楽しみいただけます。

■製品紹介

カラー : 全10色（マットブラック、チェリーレッド、オレンジ、ネクター、バンブーグリーン、ディープティール、アズールブルー、シェルピンク、コットン、ベリー）OTG ボトル １L

1Lの大容量のボトルは、アウトドアやスポーツシーンなどにおすすめ。ステンレス製のハンドル付きで持ち運びにも便利です。メタルキャップとは別に本体上部が取り外し可能なので、大きめの氷もそのまま入れられます。保温・保冷機能であらゆるアクティビティシーンで活用いただけます。

Size：外径９×全高33cm / 容量：１L保温／保冷：65℃以上／7℃以下 (6時間)

価格：\7,700（税込）

カラー : 全10色（マットブラック、チェリーレッド、オレンジ、ネクター、バンブーグリーン、ディープティール、アズールブルー、シェルピンク、コットン、ベリー）OTG ボトル 500ml

外出の際のマイボトルとして使いやすい500ml。持ち運びに便利なステンレス製のハンドル付きで、スマートな印象に。保温・保冷機能を備え、飲み物をおいしく保ちます。本体上部が取り外し可能で、大きめの氷もそのまま入れられます。内側には500mlのメモリ付きで計量も可能です。

Size：外径 ７×全高 28cm / 容量：500ml保温／保冷：56℃以上／8℃以下 (6時間) OTG ボトル 500ml

価格：\5,500（税込）

カラー : 全10色（マットブラック、チェリーレッド、オレンジ、ネクター、バンブーグリーン、ディープティール、アズールブルー、シェルピンク、コットン、ベリー）OTG トラベルマグ 350ml

おうち時間やオフィスワークに便利な350mlサイズのタンブラー。密閉性に優れたスクリュー式のフタ付きで保温・保冷力が高く、いつでもどこでもおいしい飲み心地をキープできます。手に馴染み、グリップしやすいコンパクトなサイズ感は日常使いに最適です。

Size：外径８×全高19cm容量：350ml保温／保冷：48℃以上／9℃以下 (6時間)

\4,950（税込）

カラー : 全6色（マットブラック、チェリーレッド、ディープティール、シェルピンク、コットン、ベリー）OTG スープジャー 500ml

真空断熱二重壁構造の保温・保冷効果により、時間が経ってもおいしく食べられるスープジャー。たっぷりサイズの500mlで、お味噌汁やスープのほか、リゾットや炊き込みご飯など、ル・クルーゼのお鍋で調理した料理を入れるのにもおすすめです。

Size：外径11×全高12cm 容量：500ml保温／保冷：58℃以上／11℃以下 (6時間)

\5,500（税込）

■シンプルなスリーブパッケージでサステナブルを実現

環境への配慮から、パッケージには紙箱を使用せず、FSC(R)認証素材のスリーブのみを採用しました。

※FSC認証は、適切に管理された森林資源からつくられた木材製品に与えられる国際基準で、

森林保全や地域社会への配慮にもつながるサステナブルな選択です。

詳細を見る :https://www.lecreuset.co.jp/plp/newarrival-and-campaign/on-the-go/

■取扱店舗

ル・クルーゼ ショップ、全国のお取り扱い百貨店・専門店、公式オンラインショップ、その他オンラインショップ（楽天、Yahoo!ショッピング、Amazon、ZOZOTOWNなど）

ショップリスト :https://www.lecreuset.co.jp/stores?showMap=true&horizontalView=true&isForm=true

■ル・クルーゼ ジャポンについて

ル・クルーゼは色鮮やかな調理器具を製造したキッチンウェアブランドの先駆者であり、2025年で創業100年を迎えます。最高級の品質とデザイン性に富んだ製品でライフスタイルに彩りを添え、世代を越え愛され続けています。伝統や卓越した技術、上質な素材でつくるル・クルーゼの製品とその世界観で、料理を愛し食を愉しむすべての人たちと喜びやかけがえのない時間を共有いたします。

ル・クルーゼ公式サイト :https://www.lecreuset.co.jp/

ル・クルーゼ公式インスタグラム :https://www.instagram.com/lecreusetjapon/