アイスリーデザイン、AI前提の企業変革を加速する『AI活用ガイドライン』を公開

株式会社アイスリーデザイン

AI駆動のデジタルエンジニアリングを推進する株式会社アイスリーデザイン（本社：東京都港区、代表取締役：芝 陽一郎、以下「当社」）は、社内で運用してきた『AI活用ガイドライン』を本日、外部公開いたしました。AIを「共創するパートナー」と位置づけ、「AIを前提とした働き方」を全社で実装してきた設計思想を、ガバナンス・実務適用の両面からオープンに開示するものです。

金融・通信をはじめとするエンタープライズ領域でAI駆動開発やAIエージェント基盤構築を支援してきた知見を、業界全体で共有可能な形に整理し、安全かつ大胆なAI活用の社会的普及に貢献することを目的としています。



▼ AI活用ガイドラインURL：

https://i3design.github.io/engineering/ai-guideline

■ 公開の背景：「導入」から「定着」へ移行するAI活用市場

アイスリーデザインのAI活用ガイドライン

生成AIの急速な発展により、多くの企業がAIの"導入"から"業務定着・意思決定への組み込み"のフェーズへ移行しつつあります。一方で現場では、「どこまで使ってよいのか」「最終成果物の責任は誰が持つのか」といったガバナンス設計の遅れが、AI活用の本格スケールを阻む要因となっています。

当社は、エンタープライズ顧客のAI駆動開発・AIエージェント基盤構築を支援する過程で、「制限のための規則」ではなく「前進のための指針」こそが組織変革を加速させることを確認してきました。本公開は、この現場知を業界全体に還元し、AI活用の社会的スタンダード形成に寄与することを意図したものです。

■ ガイドラインの特徴：「エージェント時代のAI活用」を前提とした実務起点の指針

本ガイドラインは、当社が大企業のAX支援案件で実運用してきた知見を言語化した、実務起点の指針である点が最大の特徴です。特に、自律的にコードを生成・実行するAI Agentの登場を前提に、「AIをどう使うか」だけでなく「AIが正しく動く環境をどう設計するか」までを体系化している点で、国内AI活用指針として先進的な内容となっています。

全8章で構成され、以下のような特徴的なアプローチを含みます。

■ 代表コメント

- 基本原則：「理解の自由」と「説明の信頼」を両立させる6原則 (理解と責任/再現性と共有/説明可能性/柔軟性と安全性/継続的改善/構造による品質支援)- 安全性と倫理：ISMS(ISO/IEC 27001)準拠の情報区分管理に加え、prompt injectionやdata exfiltration等のAI Agent固有リスクへの対応指針- Harness Engineering：AI Agentの振る舞いを制御する独自の技術規律。Guides(事前の方向づけ)とSensors(出力検知と自己修正)の二軸で設計- 失敗許容度に応じた品質設計：金融・医療系の高信頼性システムから社内ツールまで、 案件特性に応じてAI活用レベルとHarness密度を調整する実務的フレームワーク- 知の蓄積：LLMを知識基盤のメンテナーとして活用する先進的アプローチを提唱

代表取締役・芝 陽一郎

AIによってルーティンワークが自動化されることは、効率化の手段ではなく、人間がより本質的な『問いを立てること』や『創造的な課題解決』に集中するための前提条件だと考えています。

当社がこのガイドラインをオープンに公開するのは、自社だけでAIを使いこなすのではなく、業界全体でAI活用の水準を引き上げていくことが、日本企業全体の競争力向上につながると信じているからです。『正しく理解し、活用の中で学ぶ』― この姿勢を業界で共有していきたいと考えています。

■ 今後の展望

当社は今後も、エンタープライズ企業のAX支援を通じて得られる実践知を、業界横断で共有可能な形に体系化してまいります。AIを前提としたビジネス変革の社会的普及に向けて、ガイドラインは技術進化に応じて継続的にアップデートしていく方針です。

アイスリーデザインについて

私たちアイスリーデザインは、Design × AI × Engineeringに精通したAI駆動のデジタルエンジニアリング企業です。AIをフル活用した開発スタイルで顧客のデジタルプロダクトの開発 & UX/UI支援ならびに顧客のAIトランスフォーメーション(AX)を支援します。

■会社概要

会社名 ：株式会社アイスリーデザイン

事業内容：デジタルイノベーションパートナー事業

所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂八丁目１番22号NMF青山一丁目ビル３階

代表者 ：代表取締役 芝 陽一郎

設立 ：2006年7月26日

URL ：https://www.i3design.jp

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公式アカウント：https://x.com/i3design_jp

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