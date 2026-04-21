この夏、あなたのスタイルで楽しむ！東京ディズニーランド（R）／東京ディズニーシー（R）　夏期限定パスポート3種を発売（7月1日～9月14日入園分）

株式会社オリエンタルランド

東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーでは、2026年7月1日（水）から9月14日（月・祝） までの夏期入園日を対象に、あなたの楽しみ方にぴったりな3種類の特別なパークチケットを販売します。

■「アフター3サマーパスポート」 / 「アフター5サマーパスポート」

ゆっくり午後からパークを楽しんだり、暑さが和らぐ夕方から入園して夜のショーを中心に楽しみたい。このような夏の過ごし方にぴったりなパスポートが登場します。平日・休日かかわらず「アフター3サマーパスポート」は午後3:00から、「アフター5サマーパスポート」は午後5:00から、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーに入園できる、お求めやすいパスポートを期間限定で販売します。

※現在販売している「アーリーイブニングパスポート」は期間中「アフター3サマーパスポート」に名称変更され、「ウィークナイトパスポート」は「アフターサマー5パスポート」に名称変更されます。

■「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」

夏の東京ディズニーランドと東京ディズニーシーのどちらも１日で体験したい方におすすめです。

朝からどちらか１つのパークをお楽しみいただき、午前11時以降は東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを自由に行き来できる特別なパスポートです。移動後はどちらのパークでも「ディズニー・プレミアアクセス」や「ディズニー・モバイルオーダー」などが利用でき、限られた時間を最大限に有効活用できます。

期間中、2つのパークでは、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快にお楽しみいただけるスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」を開催します。クールでハッピーな夏限定のプログラムが盛りだくさんです。

朝から？それとも夕方から？東京ディズニーランド？それとも東京ディズニーシー？あなたの過ごし方に合わせて選べる夏限定のパスポートで、特別な夏の思い出を東京ディズニーリゾート（R）で作りませんか。

１．「アフター3サマーパスポート」「アフター5サマーパスポート」概要

内 容：

■アフター3サマーパスポート

東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかのパークに、午後3時から入園できるパスポート。

大人：6,500円～

中人：5,300円～

小人：3,800円～

※ご入園日によって料金は異なります。

■アフター5サマーパスポート

東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかのパークに、午後5時から入園できるパスポート。

大中小共通：4,500円～

※ご入園日によって料金は異なります。

※小人区分をご購入の場合、アフター3サマーパスポートの方が、お得にお楽しみいただけます。

入園対象日：2026年7月1日（水）から2026年9月14日（月）まで

販売場所：東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの予約・購入ページ、東京ディズニーリゾート・アプリ

販売期間：2026年5月１日（金）から2026年9月14日（月）まで

※販売期間中でも売切れになる場合や、予告なく再販売になることがあります。

※各パスポートの有効期限は購入日から一年間となります。

※「アーリーイブニングパスポート（アフター3サマーパスポート）」、「ウィークナイトパスポート（アフター5サマーパスポート）」は、有効期限内であっても入園日を2026年9月15日以降に変更することはできません。有効期限内に変更できなくなった当該パスポートの取り扱いについては、6月下旬頃に東京ディズニーリゾートオフィシャルウェブサイトでご案内いたします。

※2026年9月15日（火）から、「アーリーイブニングパスポート」は「アフター3パスポート（休日限定）」、「ウィークナイトパスポート」は「アフター5パスポート（平日限定）」にそれぞれ名称変更し、「アフター5パスポート（平日限定）」の料金体系を変更いたします。

２．「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」概要

内容：開園時刻から午前11時までは東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかのパークをお楽しみいただき、午前11時からは2つのパークを自由に行き来しながら一日中楽しめるチケットです。

大人：13,700円～

中人：11,200円～

小人： 8,100円～

※ご入園日によって料金は異なります。

入園対象日：2026年7月1日（水）から2026年9月14日（月）まで

販売場所：東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの予約・購入ページ、東京ディズニーリゾート・アプリ

販売期間：2026年5月１日（金）から2026年9月14日（月）まで

※パスポートの有効期限は2026年9月14日（月）までとなります。

※チケットのご購入時に、開園時刻から午前11時までの時間帯にお楽しみいただけるパークを指定いただきます。購入後はご指定いただいたパークの変更はできません。

※「１デーパークホッパーパスポート（期間限定）」は、開園時刻から午前11時までの時間帯にお楽しみいただけるパークごとに1日あたりの販売枚数に限りがあります。販売期間中に他のチケットを販売していても「１デーパークホッパーパスポート（期間限定）」が売切れになる場合や、予告なく再販売になることがあります。

※各パスポートの詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトでご確認ください。

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