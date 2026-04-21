XREAL Air 2 Pro / XREAL One販売終了のお知らせ

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALが展開するARグラス「XREAL One」および「XREAL Air 2 Pro」につきまして、公式サイトおよびAmazonにおける販売分はすべて完売いたしました。多くの皆様よりご支持を賜り、心より御礼申し上げます。

今後の該当機種の販売につきましては、、流通在庫のみでのご提供となり、在庫がなくなり次第、販売終了となります。

在庫状況やお取り扱いにつきましては、各販売店へお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■販売元（国内）

XREAL 株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com

開発について: developer@xreal.com

■公式サイト

https://www.xreal.com/jp

■Amazon販売先

https://amzn.to/45afN4l

■楽天市場販売先

https://www.rakuten.co.jp/xreal/

■取り扱い販売店

https://www.xreal.com/jp/air/stores/

■SNS（国内アカウント）

X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan

Instagram https://instagram.com/xreal_japan

YouTube https://youtube.com/@XREALJapan