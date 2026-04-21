アイケアLaBo、西日本3エリアに同時出店で全国50店舗へ拡大　大阪・広島・愛知に新店舗をオープン

株式会社アイケアLaBo

株式会社アイケアLaBo（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：樫村瑞生）が運営する、眼のトラブルに特化した整体院『アイケアLaBo』は、江坂駅前店（大阪府吹田市）・福山北店（広島県福山市）・金山店（愛知県名古屋市）の3店舗を順次オープンいたします。西日本3都市での同時期出店は初めてとなり、これにより全国の店舗数は50店舗に到達。眼の状態を定期的に整える“視覚コンディショニング”を、より身近な習慣として全国へ広げてまいります。

視力検査の様子低周波施術の様子

広がる“眼を整える習慣”ニーズ 定期ケア市場の拡大を背景に西日本3都市へ

スマートフォンやPCの長時間使用が日常化した現代、眼精疲労・視力低下・ドライアイなど「眼のトラブル」に悩む方が増加傾向にあります。眼鏡やコンタクトで視力を補正するだけでなく、眼を支える筋肉や神経などの連動を整える「視覚コンディショニング」への関心が高まっています。

アイケアLaBoが提供する施術は、薬に頼らず、眼周りの深層筋や頭蓋・頸椎のバランスを手技で整えることで、眼が疲れにくく、快適な視覚コンディションづくりをサポートする独自アプローチです。

開業以来、「眼の疲れや重さをケアする習慣」として口コミで支持が広がり、日常的なセルフメンテナンス意識の高いビジネスパーソンや子育て世代、シニア層まで幅広い利用者に選ばれ、全国50店舗へと拡大しました。視覚への投資は、仕事・学習・スポーツ・日常生活の質に直結するテーマです。「眼が疲れたらアイケアLaBo」という選択肢を全国どこでも選べる環境を整えるため、このたび西日本3エリアで同時オープンいたします。

「見える」だけでなく「見えやすく、快適に過ごせる状態を維持する」視覚ケアの考え方は、美容・健康分野における次のスタンダードになりつつあります。アイケアLaBoは専門性と通いやすさを両立しながら、地域に根ざした店舗展開を通じてこの新しい習慣の普及をさらに加速してまいります。

アイケアLaBoの特長 | 独自メソッドと維持プログラムで支える“視覚コンディショニング習慣”

特長１.：眼科・眼鏡では対処できない「眼の疲れ・重さ」にアプローチ

眼周りの筋肉・神経・頸部の連動を整える独自の手技施術により、眼精疲労・眼圧感・視界のぼやけ・肩こり・頭痛など、眼と全身のつながりから生じる不調を根本から改善します。薬・光を一切使わない安全な施術で、子どもから高齢者まで受けられます。

特長２.：圧倒的な通いやすさと全国50店舗ネットワーク

駅近・完全個室・予約制で、忙しい方でも仕事帰りや休日に無理なく通えます。全国50店舗のネットワークにより、出張先や引越し後も同一クオリティのケアを受けられる安心感も特長です。

院内の様子

【こんな方に選ばれています】

スマホ・PC作業で眼重い・頭が痛い方・眼鏡・コンタクトを変えても見えづらさが改善しない方・子どもの視力低下が気になる保護者の方・スポーツや仕事でパフォーマンスを上げたい方・眼の疲れから来る肩こり・首こり・睡眠障害を改善したい方

【ご利用の流れ】

STEP１.カウンセリング

眼の状態や体調をヒアリングさせていただきます。

STEP２.アイチェック

施術前の視力検査を行います。

STEP３.施術

マシンを使って眼の周囲を刺激し、筋肉と血流にアプローチします。

STEP４.アイケア&アイトレーニング

お客様に合ったアイケア＆アイトレーニングを行います。

STEP５.アイチェック

施術後にもう一度、視力検査を行います。

STEP６.メニュー提案

現在の眼の状態をもとに、お客様に合ったメニューを提案させていただきます。

施術中の様子

【施術料金】

初回：8,000円（税込／約80分）

※カウンセリング・身体評価を含みます。

※施術内容はお客様の状態に応じて異なります。

※各店舗によって初回特典割引やコース割引がございます。

※2回目以降は回数券またはサブスクリプションプランをご案内しています。

店舗概要

■アイケアLaBo江坂駅前店

オープン日：2026年4月15日

住所：大阪府吹田市江坂町1-23-32 エスパシオン江坂ビル702

TEL：080-4326-2260

営業時間：10:00～20:00

定休日：不定休

予約方法：https://sv3.sattou.net/eyecarelabo/reserve/esakaekimaentmt

■アイケアLaBo福山北店

オープン日：2026年4月25日

住所：広島県福山市駅家町上山守448-14

TEL：070-2215-3231

営業時間：10:00～20:00

定休日：不定休

予約方法：https://sv3.sattou.net/eyecarelabo/reserve/fukuyamakitantmt

■アイケアLaBo金山店

オープン日：2026年4月25日

住所：愛知県名古屋市中区金山1丁目2-24 ロンシャン金山701

TEL：052-685-1770

営業時間：10:00～20:00

定休日：不定休

予約方法：https://sv3.sattou.net/eyecarelabo/reserve/kanayamantmt

代表コメント | 株式会社アイケアLaBo 代表取締役 樫村瑞生

スマートフォンやPCの長時間利用が当たり前となった今、眼の負担は働く世代だけでなく、学生や子どもたちにも広がっています。私たちは、眼の不調を一時的な悩みとしてではなく、日常のパフォーマンスや生活の質に関わるテーマとして捉え、定期的に整える“眼のケア習慣”を全国に広げてきました。今回、西日本3都市で同時に新店舗を開設できることは、こうしたニーズの高まりと、各地域で専門的なアイケアを求める声の広がりを実感する機会でもあります。これからも、仕事・学習・スポーツ・日常生活をより快適に過ごせる視覚コンディションづくりを支える存在として、地域に根ざした店舗展開を進めてまいります。

【プロフィール】

株式会社アイケアLaBo 代表取締役

ハワイ大学医学部にて治療メソッド「動きの制限を無くしパフォーマンスを最大化させる/ムーブメントリリース」を開発。2022年1月には著者「魔法のこゆび健康法～腰痛・O脚・外反母趾ではもう悩まない」を出版。（アマゾン：https://amzn.to/45l5wSz )2022年7 月に「眼のトラブル」を専門にケアする整体サロン『アイケアLaBo』代々木本店を開業。

【資格】

ハワイ大学医学部人体解剖認定／日本スポーツ協会アスレティックトレーナー柔道整復師（国家資格）／アディダス公認ファンクショナルトレーナー／救急法救急員／ワールドラグビーファーストエイドパスポート

株式会社アイケアLaBo 代表取締役：樫村瑞生

会社概要

株式会社アイケアLaBoは、「アイケアを世界に！眼のケアを世界に広める。」というミッションのもと、眼精疲労や視界の悩みを社会課題として捉え、専門的なアイケアを日常的な選択肢へと進化させることを目指しています。今後も独自技術の研究開発と全国・世界展開を通じて、眼の悩みに向き合う文化づくりに貢献し続けていきます。

会社名 ：株式会社アイケアLaBo

所在地 ：東京都渋谷区代々木2-5-1 羽田ビル1001

代表者 ：代表取締役 樫村瑞生

設立 ：2019年5月24日

事業内容 ：アイケア事業

WEBサイト ：https://eyecarelabo.com/

Instagram：https://www.instagram.com/eye_care_labo/

本件に関する報道関係者お問い合わせ先

アイケアLaBo 広報担当：加藤・原田

電話番号：03-6555-8021 Mail：press@eyecarelabo.com