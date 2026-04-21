セルフチェックアウトシステム市場は2030年まで年平均成長率13％で拡大へ、小売自動化の進展が成長を後押し

セルフチェックアウトシステム市場は2030年まで年平均成長率13％で拡大へ、小売自動化の進展が成長を後押し