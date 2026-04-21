株式会社テクサー(本社：日本、代表取締役：朱 強、以下 テクサー)は、展示会運営に関わる業務とデータを統合的に管理するクラウドサービス「AiMeet Portal(アイミートポータル)」を開発し、提供を開始した。





同社の展示会DXサービス「AiMeet(R)」はこれまでに80以上の展示会に導入され、3,000社以上が利用、約3,848万ページの紙削減および約225トンのCO2削減を実現してきた実績を持つ。

本サービスは、会期前・会期中・会期後の各プロセスを統合し、展示会を単なるイベント運営からデータを活用して成果を生み出すビジネス基盤へ転換するDXソリューションである。

テクサーは、展示会運営に関わる業務とデータを統合的に管理するクラウドサービス「AiMeet Portal(アイミートポータル)」を開発し、提供を開始した。本サービスは、会期前・会期中・会期後の各プロセスを統合し、展示会を単なるイベント運営からデータを活用して成果を生み出すビジネス基盤へ転換するDXソリューションである。









■背景と課題

従来の展示会運営では、来場者登録、出展者対応、当日受付、イベント終了後のフォローといった業務が個別に管理されるケースが多く、手作業に依存する場面も少なくなかった。主催者、出展者、来場者それぞれの情報も分断されており、データの有効活用が進まないことが、業務効率の低下や商談機会の損失につながっていた。

結果として、多くの展示会が「人は集まるが成果につながらない」という構造的課題を抱えており、データを軸にした運営への転換が求められていた。

このため、展示会全体を通じて業務とデータを一元的に管理し、成果創出までつなげる仕組みの必要性が高まっていた。









■サービスの全体構成(会期前・中・後の統合)

同社はこれらの課題に対応するため、展示会の各フェーズに対応するサービスを統合し、一貫したDXソリューションとして提供する。





●会期前：AiMeet Portal

来場者登録、出展申込、フォーム管理などの準備業務をクラウド上で一元管理する。主催者はイベント全体の進行状況を把握しながら、出展者および来場者の情報を統合的に管理できる。





●会期中：AiMeet AiManager

モバイル受付・運用支援アプリとして、二次元コードによる受付や名刺データのデジタル化を実現する。来場者情報をリアルタイムで取得・蓄積し、受付業務の効率化とデータの即時活用を可能にする。





●会期後：AiMeet AI Insight

分析基盤として、来場者の行動履歴や関心データを可視化する。出展者は営業活動の高度化に活用でき、主催者はイベント成果を定量的に評価できる。





このように、データ取得、蓄積、分析、活用までを一体化することで、従来分断されていた展示会運営を再構築し、展示会を一つのデータドリブンなビジネス基盤へと進化させるDXモデルを構築した。





トータルsolution





■主な特長

AiMeet Portalを中心とした統合により、展示会運営は単なる効率化にとどまらず、成果創出型の仕組みへと進化する。

●主催者・出展者・来場者の業務を一括管理し、分断を解消

●手作業中心の運営プロセスをデジタル化し、大幅な効率化を実現

●会期前から会期後までのデータを一元化し、継続的な活用を可能にする

●展示会を「運営」から「データ活用による価値創出」へ転換









■展示会運営の高度化(運営高度化のポイント)

AiMeet Portalは主催者に対し、単なる効率化にとどまらない運営高度化の価値を提供する。

● 運営の可視化とリアルタイム把握：来場状況、セミナー参加、ブース回遊などをダッシュボードで即時把握し、当日の意思決定を支援

● 出展者満足度の向上 ：リードの質・量を可視化し、出展者へのレポーティングを標準化。次回出展の継続率向上に寄与

● 収益最大化の仕組み化 ：来場者データに基づくスポンサー露出・レコメンド枠の最適化により、広告・協賛価値を向上

● 運営工数の大幅削減 ：申込・審査・連絡・受付・集計までを一体化し、属人的業務を削減

● イベント評価の定量化 ：KPI(来場数、回遊率、商談化指標など)を標準指標として可視化し、次回企画へフィードバック









■AIマッチング機能

同サービスでは、来場者の関心分野や行動データをもとに出展企業との適合度を算出し、最適なマッチングを行うAI機能を実装した。

展示会の全プロセスで蓄積されたデータを活用し、来場者と出展者の接点を最適化することで、従来の「偶発的な出会い」に依存した展示会から、データに基づいて商談機会を創出する仕組みへと転換する。

統合基盤上でAIマッチングまで実現する取り組みは、同社として初めてとなる。





AIマッチングの仕組み





■位置づけ

AiMeet Portalは、従来の受付や管理機能にとどまらず、展示会全体をデータ基盤として再構築するシステムである。

同サービスは、展示会を「一過性のイベント」から「継続的に価値を生み出すデータプラットフォーム」へと転換するものであり、業務効率化と商談機会創出を同時に実現する新たな展示会DXのモデルと位置づけられる。

さらに、IoTデータやAIエージェントを組み合わせ、データが自律的に判断・提案・アクションにつながる「Agentic IoT(エージェント型IoT)」の概念を取り入れることで、展示会をリアル空間とデジタルが融合した高度な意思決定基盤へと発展させることを目指す。









■今後の展開

同社は今後、AIによる分析機能の高度化や外部システムとの連携を進めるとともに、IoT分野との連携も視野に入れ、展示会におけるデータ活用の拡大を図る方針としている。

特に、来場者の行動データや会場内センサー情報などを統合し、AIエージェントがリアルタイムで最適な提案やアクションを行うAgentic IoTの実装を進めることで、展示会における体験価値および商談創出のさらなる高度化を目指す。









■株式会社テクサーについて

所在地 ： 東京都多摩市鶴牧1-1-14 コージィーコート2F-1

代表者 ： 代表取締役CEO 朱 強

設立 ： 2016年10月21日

事業内容： ・展示会DXシステム「AiMeet(R)」の開発・販売

・ビルディングDXシステム「BUILDICS(R)」の開発・販売

・ZETA(R) LPWA関連製品の開発・販売

URL ： https://techsor.co.jp/