【スキャネット株式会社】第17回 EDIX（教育総合展）東京に出展

スキャネット株式会社

デジタル採点システムを開発・販売するスキャネット株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：小池 隆善 以下、スキャネット）は、5月13日から15日までの3日間、東京ビッグサイトで開催される第17回 EDIX（教育総合展）東京（以下、EDIX）に出展します。

EDIXは、学校・教育機関、企業の人事・研修部門など教育に関わる方に向けた日本最大の専門展です。スキャネットは、前回（2025年）に続き15回目の出展となります。

EDIXにおけるスキャネットのブースについて

「デジらく採点2クラウド」は、スキャネットが開発した手書き文字の自動認識採点が可能なデジタル採点システムで、ユーザー数の拡大に伴い、教職員の採点業務の大幅な効率化と時間短縮に貢献しています。EDIXでは、AIを活用した新機能をEDIXで初公開します。

- 模範解答のアップロードのみで登録が完了する初期設定の自動化- 手書き文字の自動認識採点機能の精度向上（ひらがな一文字、○×記号にも対応、従来比約10％向上 ※当社検証環境にて）- 記述式解答の採点を支援する機能（「レポート採点アシスト」機能）

主な機能を追加したバージョンは、評価版として順次提供を予定しています。

「デジらく採点2クラウド」の新機能について、実際の操作画面を紹介しながら、システムの概要を説明します。また、クラウド対応マークシートシステムも完成し、EDIXにて披露します。

あわせて、スキャネットの主力製品である「デジらく採点2普通紙対応版」や、大学入試、高校入試で使えるマークシートシステム、授業評価アンケートやアウトソーシング関連サービスなどを展示し、来場者に紹介します。さらに、その場で製品説明を行うほか、体験版の無料申込も受け付けます。

スキャネットでは、今後さらに全国の教育機関での導入を目指し、より一層採点効率の向上に寄与する商品の提供を行います。EDIXの出展概要は下記のとおりです。

会 期 ： 2026年5月13日（水）～15日（金）

10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）

会 場 ： 東京ビックサイト東展示棟

小間番号： 業務支援エリア 16-12

出展内容： デジらく採点2クラウド、デジらく採点2普通紙対応版、クラウド対応マークシートシステム、マークシート採点・出席管理・国家試験対策、共通テスト対策、授業評価アンケート、各種アウトソーシングサービス

ご来場につきましては、下記サイトから事前登録をお願いします。

【無料】来場者バッジ登録(http://edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1590701389255168-XU3%22%22)：http://edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1590701389255168-XU3

（参考）

※デジらく採点2とは

スキャネットが提供している「デジらく採点2」は、パソコン上でテスト解答を採点するソフトウェアで、一文字の手書き文字を自動で認識し採点する機能があります。また、採点した結果は、データとして保存されるため、採点結果の分析も容易に行うことができます。さらに、2019年からは、従来の解答用紙の作成方法に近い形のまま、学校全体でデジタル採点の導入を促進するため、普通紙（コピー用紙）に印刷した解答用紙を使用して採点が可能な、ソフトウェア「デジらく採点2普通紙対応版」を提供しています。また「デジらく採点2クラウド」は、「デジらく採点2普通紙対応版」と同様の機能を、ウェブブラウザ（Google Chrome や Microsoft Edge）上で採点することができるデジタル採点システムです。従来の「デジらく採点2普通紙対応版」とは異なり、PCへのインストールが不要です。

＜スキャネットについて＞

スキャネット株式会社は、1998年の設立以来、主に教育機関を対象に、画像認識技術を駆使し、スキャナで読み取ることができるマークシート「スキャネットシート」やデジタル採点システム「デジらく採点2シリーズ」をメイン商品として、スキャナを活用したソフトウェアを開発・提供しています。また、 Google for Education の認定テクニカル パートナーとして、教育現場へのソリューション提供に注力しています。すでに、大学、高校、中学校、専門学校などの教育関係者をはじめ30,000人以上の利用者を有し、業界トップシェアを誇っています。主力製品の「スキャネットシート」は、読み取りのために高価な専用機を必要とせず、学校や企業で一般的に利用されている複合機やスキャナなどで利用できることから需要が高まっています。スキャネットでは、今後も各種ソフトウェアおよびサービスの開発を積極的に行い、学校や企業の業務改善に貢献していきます。

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