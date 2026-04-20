Revopoint新製品「POP 4」、5月CAMPFIREに登場予定-あらゆるシーンに対応するブルーレーザー＆赤外線ハイブリッドスキャナー

Revopoint Japan株式会社

Revopointは、新型ハンドヘルド3Dスキャナー「POP 4」を、2026年5月より日本最大級クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて先行公開予定であることを発表します。

現在、CAMPFIRE公開に先駆けて、事前登録受付を開始しました。事前登録者には、先行販売開始時に最大37％OFFを含む限定優待情報をいち早くお届けします。

▼事前登録はこちら

https://www.revopoint3d.jp/pages/pop4-signup-brand

「いつでも、どこでも3Dスキャン」を実現する、次世代POPシリーズ

POP 4は、Revopoint人気シリーズ「POP」の最新モデルとして誕生した、ブルーレーザー＆赤外線構造光ハイブリッド対応3Dスキャナーです。

従来モデルを超える精度・柔軟性・携帯性を備え、初心者からプロフェッショナルまで幅広い用途に対応します。

POP 4 主な特長

■ 最大0.03mmの高精度スキャン

微細なディテールも忠実に再現。

リバースエンジニアリング、3Dプリント、精密設計に最適。

■ 多彩なスキャンモード搭載

赤外線フルフィールドHD

VCSEL高速スキャン

30本クロスブルーレーザー

シングルブルーレーザーライン

小型精密部品から大型屋外対象物まで自在に対応。

■ 屋外100,000lux対応

強い日差し下でも安定スキャン。

屋外設備、大型模型、建築部材の取り込みにも活躍。

■ 最大4時間ワイヤレス駆動

5500mAh大容量バッテリーグリップ搭載。

Wi-Fi 6対応で、場所を選ばず自由にスキャン可能。

CAMPFIRE限定、先行特典あり

CAMPFIRE公開時には、

最大37％OFFの先行限定価格

をご用意予定です。

事前登録者には最速で案内をお届けします。

こんな方におすすめ

初めて3Dスキャナーを導入したい方

3Dプリント精度を向上させたい方

CAD／設計現場で効率化したい方

CG／ゲーム制作向けに3D素材化したい方

屋外スキャン用途が多いプロユーザー

......

今すぐ事前登録受付中！

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Revopointについて

Revopointは、独自設計のマイクロ/ナノ光学チップを中核に、コンピュータビジョンアルゴリズムとAI技術を垂直統合。産業用3Dスキャンからロボティックビジョン、ドローン映像処理まで、多産業のプロフェッショナルから信頼されるスマートデバイスを提供しております。

研究開発・チップ生産・製品製造を一貫管理する垂直統合モデルにより、スピード・品質・革新性を全工程で保証。欧州・南北アメリカ・アジアなど世界150以上の国・地域で、当社のフラッグシップ製品が次の領域で活用されています：3D設計 | 産業検査 | 3Dプリンティング | ヘルスケアデジタルエンタテインメント | 創造芸術 | 文化財保護