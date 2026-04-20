リブレ×インクルーズ桜日梯子先生の作品「抱かれたい男1位に脅されています。」LINEスタンプとLINE絵文字が2作品同時に配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、「抱かれたい男1位に脅されています。」のLINEスタンプとLINE絵文字を2026年4月20日（月）に一斉に販売開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347211/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347211/images/bodyimage2】
リブレ×インクルーズが贈るLINEコンテンツの最新作は、桜日梯子先生の作品「抱かれたい男1位に脅されています。」がLINEスタンプとLINE絵文字になって2作品同時に配信開始です。是非LINEスタンプとLINE絵文字でも「抱かれたい男1位に脅されています。」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【スタンプ】だかいち（原作）
【販売URL】https://line.me/S/sticker/33323474
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
【絵文字】だかいち（原作）絵文字
【販売URL】https://line.me/S/emoji/?id=69bd036bac8bc26730c14dd1
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■桜日梯子先生
【X】https://x.com/sakurabihashigo
(C)Hashigo Sakurabi / libre
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347211/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347211/images/bodyimage2】
リブレ×インクルーズが贈るLINEコンテンツの最新作は、桜日梯子先生の作品「抱かれたい男1位に脅されています。」がLINEスタンプとLINE絵文字になって2作品同時に配信開始です。是非LINEスタンプとLINE絵文字でも「抱かれたい男1位に脅されています。」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【スタンプ】だかいち（原作）
【販売URL】https://line.me/S/sticker/33323474
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
【絵文字】だかいち（原作）絵文字
【販売URL】https://line.me/S/emoji/?id=69bd036bac8bc26730c14dd1
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■桜日梯子先生
【X】https://x.com/sakurabihashigo
(C)Hashigo Sakurabi / libre
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
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LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
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■本リリースに関するお問い合わせ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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