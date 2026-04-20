全国の酒蔵から120種以上の梅酒が集結！「全国梅酒まつりin東京2026」上野恩賜公園 弁天門前で開催！

一般社団法人梅酒研究会全国梅酒まつりin東京20262025年開催の様子

上野恩賜公園・弁天門前を会場に、2026年6月4日（火）から6月7日（日）までの4日間、「全国梅酒まつり in 東京2026」を開催します。

都内有数の観光名所であり、多くの人々が訪れる上野恩賜公園を舞台に、日本酒や焼酎、ブランデーをベースにした梅酒をはじめ、柑橘系や果実系、紅茶や緑茶を使った個性豊かな梅酒など、120種類以上の梅酒を飲み比べすることができます。お気に入りの一本は即売会場で購入でき、自宅でも楽しむことができます。

さらに、希少な「獺祭梅酒」の有料試飲および数量限定販売や、梅酒を使った新感覚ドリンク、料理とのマリアージュなど、梅酒の魅力を多角的に体験できるコンテンツを用意しています。

梅の季節を迎える初夏の上野で、日本全国の多彩な梅酒の味わいをお楽しみください。

詳細はこちら :https://umeshu-matsuri.jp/tokyo/全国梅酒まつりin東京 特設サイトへ会場の様子

【イベントコンテンツのご紹介】

1.全国の梅酒120種以上を飲み比べ！

全国各地の酒蔵が手がけた多種多様な梅酒を、専用コイン「梅銭(うめせん)」を使って飲み比べることができます。

日本酒仕込み、ブランデー仕込みの梅酒のほか、かぼすや柚子などの柑橘系、マンゴー・桃・りんごなどの果実系、紅茶・緑茶を使った梅酒まで、幅広い味わいが揃います。

飲み比べ会場の様子全国の梅酒120種類から飲み比べが楽しめる

2.即売会場も120種以上！自宅でも「梅酒」を楽しもう！

飲み比べ会場で気に入った梅酒は、即売会場で購入可能です。近隣では手に入りにくい銘柄も多く、ご自宅用はもちろんお土産にもおすすめです。

即売会場の様子

3.数量限定「獺祭梅酒」有料試飲＆ボトル限定販売

南高梅の最高級適熟梅を使用し、純米大吟醸 磨き二割三分で仕込んだ「獺祭梅酒」。

株式会社 獺祭と一般社団法人梅酒研究会が手掛ける本格梅酒で、限られた場でのみ味わえる特別な酒として高い評価を集めています。

“梅酒まつり”では、その上質な味わいを体感いただけます。

獺祭梅酒獺祭梅酒ブースの賑わい

※有料試飲、ボトル販売共に数量に限りがございます。

詳しい購入方法は後日、梅酒まつりホームページ・各種SNSなどで発表いたします。

4.「全国梅酒品評会」殿堂入り梅酒と料理のマリアージュ

「全国梅酒品評会」殿堂入り梅酒とそれに合う料理のマリアージュをご提供いたします。また、梅酒まつり名物「梅酒ビール」や大人の贅沢デザート「バニラアイス×梅酒」などもお楽しみいただけます。

2025年開催時フードメニュー

気分がアガる！梅酒まつり限定オリジナルグッズ

梅酒まつり会場でしか手に入らないオリジナルグッズを販売。即売会場で購入した梅酒を入れられるトートバッグ、ご自宅で梅酒を楽しめるタンブラーやショットグラスをご用意しました。全国梅酒品評会2025記念Tシャツも。

オリジナルグッズは梅酒まつり会場でしか手に入りません！#うめしゅ気分 でお祭りを楽しもう！

■トートバッグ

梅酒即売会場で購入した梅酒を入れられるよう厚手のしっかりした生地になっています。

種類：全4種類（カラー2種、白黒2種）

価格：各種2,200円(税込)

■タンブラー(310ml)

夏はロック、冬はお湯割りなどオールシーズンつかえる保冷・保温タンブラーです。

種類：全2種類(ピンク・グリーン)

価格：各種3,300円(税込)

■ショットグラス(50ml)

梅酒まつりのロゴが入った可愛らしいショットグラス。

種類：全2種類(通常デザイン・2026年デザイン)

価格：900円(税込)

■全国梅酒品評会2025 Tシャツ

背面に「全国梅酒品評会2025」金賞受賞梅酒がプリントされた記念Tシャツです。

種 類：全1種類

サイズ：L・XL

価 格：各種3,300円(税込)

チケットはこちら :https://www.s2.e-get.jp/umeshu/pt/?lg=-1&s=20260604全国梅酒まつりin東京チケット購入ページ

【開催概要】

■料金

●前売チケット （販売期間：6月3日(水)まで）

・専用コイン「梅銭(うめせん)」21銭 1,900円

・専用コイン「梅銭(うめせん)」21銭＋オリジナルグラス 2,700円

●当日チケット（販売期間：開催期間中）

・専用コイン「梅銭(うめせん)」19銭 1,900円

・専用コイン「梅銭(うめせん)」19銭＋オリジナルグラス 2,700円

専用コイン梅銭(うめせん)とオリジナルグラス

【開催日時】

6月4日（木）11:00～18:00

6月5日（金）11:00～18:00

6月6日（土）11:00～18:00

6月7日（日）11:00～17:00

【開催場所】

JR博多駅前広場賑わい交流空間

■開催場所

上野恩賜公園 上野動物園 弁天門前

（東京都台東区上野公園3）

共催：一般社団法人梅酒研究会

協力：五條天神社(予定)

後援：東京都台東区、上野のれん会(予定)

※飲酒運転は法律で禁止されています。20歳未満の方の飲酒はできません。

【ボランティアスタッフ大募集】

一緒に「梅酒まつり」を盛り上げてくれる方お待ちしております！！

人数が集まり次第終了となります。※先着順

お問い合わせ先 一般社団法人梅酒研究会（運営事務局）

■電話：029-229-0712

■Mail： info@umeshu-sg.jp

■イベントホームページ https://umeshu-matsuri.jp/mito/

■梅酒研究会HP http://umeshu-sg.jp/

■梅酒まつりインスタグラム https://www.instagram.com/japanumeshufesta/?hl=ja

■梅酒まつりX(旧Twitter) https://x.com/umeshu_matsuri

■梅酒まつり公式LINEアカウント https://lin.ee/SXddpeR