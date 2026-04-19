株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役社長：松田芳輝）は、昨今のナフサ価格高騰およびそれに伴う建築資材価格の変動を受け、2026年4月・5月のGWキャンペーン期間中にご契約いただいたお客様に対し、当該影響による資材価格上昇分を当社が負担することを決定いたしました。

■背景

現在、原油価格の上昇や国際情勢の影響により、ナフサを原料とする建築資材の価格変動が発生しています。住宅業界においても、断熱材や配管材、接着剤など幅広い分野で影響が懸念されています。 今後、状況が長期化した場合には、住宅価格への影響が避けられない可能性もあります。

■クレバリーホームの対応

このような環境下においても、クレバリーホームでは安定した供給体制を維持しています。 過去のウッドショック時においても、資材不足が深刻化する中で、供給を止めることなく施工を継続してきた実績があります。 今回の市場環境においても、その経験を活かし、現時点では施工への影響を抑えた安定供給を実現しています。

■今回の対応について

今回の措置は、住宅取得を検討されているお客様に対し、安心してご判断いただくためのものです。 GWキャンペーン期間中にご契約いただいたお客様については、ナフサ価格高騰に起因する資材価格上昇分について、住宅価格へ転嫁することなく、当社が負担いたします。 期間限定の対応とはなりますが、当社としては可能な限りお客様の負担軽減に努めてまいります。

■今後の見通し

ナフサ価格および資材市場の動向については引き続き注視してまいります。 状況の長期化により市場環境が大きく変化した場合には、やむを得ず価格への反映を検討する可能性もありますが、その際も適切な情報開示とともに、お客様にとって最善の選択ができるよう努めてまいります。

■クレバリーホームについて

『クレバリーホーム』は、「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」を基本性能とし、高品質・高性能な住まいを、コストパフォーマンスよく全国のお客様に提供することを使命としています。この想いから生まれたフランチャイズシステムにより、現在では北海道から沖縄まで全国150店舗以上を展開しています。 外装には、汚れにくく、雨で自らきれいになるセルフクリーニング機能を備えた「外壁タイル」を採用し、美しさとメンテナンス性を両立。また、阪神・淡路大震災の２倍の揺れにも耐えた実証実験でその強さが証明された「プレミアム・ハイブリッド構法」により、大切なご家族を守る高い耐震性能を実現しています。 さらに、すべての住まいに空気と水の両面から健康を支える機能を標準搭載。「シアスミン・エア」は、炭とイオンの力で空気を浄化し、マイナスイオンに満たされた心地よい空間をつくります。また、住まい全体の水にウルトラファインバブルを付加する「シアスミン・ウォーター」も標準仕様として、毎日の暮らしにより豊かな清潔さと快適さをもたらします。 『クレバリーホーム』はこれからも、「自分らしい暮らし」は確かな基本性能があってこそ実現すると考え、メンテナンス性・耐震性・健康性能にこだわった住まいづくりで、ご家族の“しあわせ”と“いのち”を守る家を提供し続けてまいります。 【会社概要】 企業名 ：株式会社クレバリーホーム 代表者 ：代表取締役 松田 芳輝 本社所在地 ：千葉県君津市東坂田4丁目3番3号 4階 代表TEL ：0120-667-087 資本金 ：101,000,000円 事業内容 ：全国注文住宅フランチャイズ事業 ホームページ ：https://www.cleverlyhome.com/