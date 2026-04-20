【新ソリューション】全ての業務にAIを実装する！業務をゼロから再定義する「業務改善AIエージェント」提供開始

株式会社INDUSTRIAL-X

データドリブン経営による企業変革を支援する株式会社INDUSTRIAL-X（本社：東京都港区、代表取締役CEO：八子 知礼）は、AIがいることを前提に業務プロセスをゼロから作り直すことで、生産性を劇的に向上させる「AI Agent Suite for 業務改善」の提供を開始したことをお知らせいたします。

本サービスを開始する背景

詳細はこちら :https://industrial-x.jp/ai-agent/process-improvement/

「人手が足りない」と叫ばれる中、多くの現場では繰り返される転記作業や終わらない目視チェックに追われ、本来「人がやるべき仕事」に集中できていないという課題があります。既存の業務フローをそのまま残し、その一部に便利ツールを足すこれまでの改善アプローチでは、手作業の一部は速くなるものの、前後の工程にある「確認・停滞」は残り続けるため、全体の生産性は10～20%程度の向上に留まっていました。 成果を出すためには、「AIを入れる」ことと「業務が良くなる」ことはイコールではないと認識し、業務プロセスそのものを見直すBPR（Business Process Re-engineering）が不可欠です。

サービス概要・特徴

本サービスは、単なるツール導入ではなく、伴走型で「あなたの仕事を任せられる」AIエージェント（AI社員）を構築するソリューションです。AIがいることを前提に仕事の進め方自体をゼロから作り直すアプローチにより、人間が行っていた工程そのものをAIに統合・消滅させ、生産性を2倍、3倍へと劇的に向上させます。 当社の「AI×BPR」フレームワークでは、以下の3つのステップでアナログ現場の業務のあり方を変革します。

（1）業務再定義から着手する伴走支援

既存のフローにAIを足すのではなく、業務プロセスそのものを見直す（BPR）ことで的確な成果を出すアプローチ。

（2）導入で終わらない伴走支援

コンサルタントが課題の抽出から業務内容の見直しまで、導入から定着化までを伴走支援。

（3）部門別ではなく全社最適を見据えた運用

企業コンサルティングのノウハウを活用した独自の項目課題マップを活用し部門導入にとどまらない全社最適の観点から支援。

あらゆる業務に広がるAIのカバー領域（ユースケース）

本サービスは、あらゆる業種、および企業内のすべての部門が対象となります。一例として、以下のような業務をAI社員に任せることが可能です。

営業・インサイドセールス部門：

過去の提案資産と外部情報をAIに統合的にインプットさせ、最適な提案シナリオを瞬時に生成します。また、商談音声を解析し、要約やネクストアクションをSFAへ自動登録することで「移動時間」を「戦略タイム」へと変革します。

経理・財務部門：

AI-OCRが請求書や領収書を読み取り、数秒で自動仕訳から入金消込までを完了させます。月末の残業地獄から解放し、締め日を待たずにリアルタイムな損益状況を可視化します。

経営企画・経営層：

社内に散在するデータをリアルタイムに統合し、未達の要因分析や複数のシナリオ予測（What-Ifシミュレーション）を提示します。これにより「報告のための会議」を「未来を決める会議」へ変革します。

マーケティング部門：

顧客の行動ログなどのデータに基づき、ターゲット一人ひとりに最適化されたバナー画像やメール文面を大量生成し、高速なA/Bテストやパーソナライズ配信（One to Oneマーケティング）を自動化します。

その他部門：

人事（面接日程調整代行、入退社案内）、総務（社内規定Q&Aの即時回答、備品・在庫の自動発注）、カスタマーサポート（24時間自動応答、解約手続き完結）など、多岐にわたる部門の業務効率化に対応します。

ご支援内容について

貴社の課題に合わせ、以下の5つのご支援形態を組み合わせて最適な伴走支援を行います。

【サービス概要】

- AIエージェント実装プラン策定：経営課題に基づき、最大のROIを発揮する領域を特定し導入ロードマップを策定します。- AIエージェントPoC実装：特定の限定的な業務領域においてプロトタイプを迅速に構築し、技術的な実現性と現場での実用性を早期に検証します。- AIエージェント本システム開発：PoCの結果を踏まえ、セキュアでスケーラブルな実運用システムを構築し、既存ツールと連携させます。- AIエージェント導入サポート：開発したシステムを現場の業務フローに組み込み、ユーザーが迷わず利用できるよう運用体制の構築を支援します。- AI事業活用研修：AIを使いこなすためのリテラシーを全社的に底上げし、AIとの協働を当たり前にする文化を醸成します。

サービス名： AI Agent Suite for 業務改善

サービス概要： AI導入を前提とした業務プロセスの再定義（BPR）およびAIエージェントの開発・実装・運用支援などを行う伴走支援サービスです。

URL：https://industrial-x.jp/ai-agent/process-improvement/

お問合せ先：marketing@industrial-x.jp

株式会社INDUSTRIAL-X

代表者：八子 知礼

所在地：〒105-0003 東京都港区芝公園1丁目1-1 住友不動産御成門タワー9F

概 要：データドリブン経営による企業変革を支援しています。DXやAIの導入・推進に必要なリソースを、最適かつワンストップで提供し、企業・団体・自治体などの次世代型事業への構造転換をスピーディに実現できる環境を提供しています。企業変革のためのコンサルティングやBPO等の個別ハンズオン支援に加えて、デジタルを活用した変革のためのオンライン型支援サービスも展開しており、データとテクノロジーを軸に持続可能な経営変革を実現します。

URL：https://industrial-x.jp/

【関連サービス・ソリューション】

「AX Agent Suite for 生産管理」

製造現場の「人・設備・在庫・進捗」といった情報をリアルタイムに把握し、最適な判断を支援するAIソリューションです。AIが工場のあらゆるデータを統合し、進捗のトラッキング、原価見積と実績の比較、属人化しがちなノウハウのナレッジ化、帳票作成の代行といった業務を自律的に実行します。これにより、現場業務の可視化・標準化・自動化を実現し、生産性と対応力を飛躍的に向上させます。

URL：https://industrial-x.jp/ai-agent/production-management/

「工場現場AI化丸ごとPACK」

工場の設備と人材の稼働状況を3ヶ月で包括的にデータ化し、AIエージェント基盤（Dify）を活用し、工場内のパソコンでAIアプリやAIエージェントを自由に作成・カスタマイズできます。既存のOT/IoTセンサから、AIがデータを自社工場の特性に応じて分析し現場担当者の課題解決や業務改善に役立つインサイトを得られるサービスを提供しています。お客様データによるAIの追加学習は行わず、外部にデータを保存しないなど、厳格なセキュリティポリシーを遵守しており、安全な導入環境を実現します。

「紙からAIジャンプPACK」

うるるBPO社との連携により、10年分30万枚の紙帳票をわずか1ヶ月でセキュアに正確なテキストデータ化を行うと同時に現業務のSaaS化を支援することで、業務特化型AIエージェント化までを一気に実現するサービスを提供しています。

「Xtrategy(R)」（エクストラテジー）

経営者や経営企画部、企業の経営を支援する方々が決算資料や中期経営計画などをアップロードするだけで、経営戦略策定のための分析を瞬時に自動出力するサービスです。分析にはPESTEL分析、5FORCES分析、課題マップ、ロードマップなどが含まれます。

URL：https://xtrategy.jp/

「InduStudy(R)」（インダスタディ）

法人営業や士業、コンサル業、自治体職員など、B2Bビジネスに携わる方々が業界を理解するためのレポートを簡単なキーワードの入力で自動出力するサービスです。知りたい業界の業務プロセス、代表的な課題、デジタル化の観点などを出力します。

URL：https://industudy.jp/

「DX plus(R)」（ディーエックスプラス）

DX推進者、DXコンサルタントが、企業の組織全体の課題を構造的に理解し、そして、目的に合わせて最適なソリューションを検討・導入するための、DXプロジェクト企画支援サービスツールです。特許登録済み。

URL：https://dxplus.resource-cloud.jp/login

「Resource Cloud(R)」（リソースクラウド）

DXを実現するための様々な商材(リソース)をオンラインで調達可能とするDXソリューションカタログサービスです。変革に必要なDXソリューションやノウハウをサービスとして提供します。

URL：https://resource-cloud.jp/