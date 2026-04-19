核武装を正面から議論するTHE CORE FORUM ONLINE 2026春が6月7日（日）にオンラインで開催

株式会社ライバーTHE CORE FORUM ONLINE 2026春

一般社団法人THE CORE FORUMは、2026年6月7日（日）12:00～14:30（日本標準時）に、オンラインフォーラム「THE CORE FORUM ONLINE 2026春」を開催いたします。

世界情勢が緊迫感を増すなかで、日本の安全保障上の立場は依然として不安定であり続けています。

米国の核抑止への依存、NPT体制の形骸化、中露北の核増強という三重の問題に対し、日本は何ができるのか。

本フォーラムは、これまで日本が避けてきた「核武装」という究極の選択について、その技術的・法的・政治的障壁を正面から議論する試みです。冷徹な現実主義に立った国防論を構築するための、日本の議論の転換点となることを目指します。

【出演者紹介】

伊藤貫（国際政治アナリスト）

神谷宗幣（参政党代表）

田母神俊雄（元航空幕僚長）

さかきゆい（ノンフィクション作家）

及川幸久（モデレーター）

【フォーラム参加に関する情報】

2026年4月19日（日）12時より一般販売を開始しました。

■開催概要

[イベント名］THE CORE FORUM ONLINE 2026春

[テーマ]:「日本の核武装戦略を考える ― 自立した国家への道筋」

[開催日時・場所］2026年6月7日（日） オンライン配信

[開場・開演］12:00開始 14:30終了予定（※質疑応答含む）

[配信形式]:オンラインライブストリーミング（有料）/配信プラットフォーム：2U

[チケット価格]:\3,500（税込）

[主催] 一般社団法人 THE CORE FORUM

チケット購入・視聴はこちら

https://2u.fan/channels/557927565810/lives/449673967880

一般社団法人 THE CORE FORUMについて

設立 2024年

代表理事 及川幸久

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