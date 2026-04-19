BPOサービス比較サイト「b-pos」がBtoBサービス資料ポータルサイト「slide lib」として全面リニューアル
BtoB企業のコンテンツマーケティングを支援する株式会社Cone（本社：大阪府大阪市、代表取締役：佐藤 立樹、以下「当社」）は、2023年6月よりBPOサービス比較サイトとして運営してきた「b-pos（ビーポス）」を、BtoBサービス資料ポータルサイト「slide lib（スライドリブ）」として全面リニューアルしたことをお知らせします。
■ リニューアルの背景と目的
b-posは、2023年6月のリリース以降、BPO（Business Process Outsourcing）サービスに特化した比較サイトとして、150社以上の代行・外注サービス事業者の認知拡大・リード獲得を支援してきました。
しかし、運営する中で「BPOサービスだけでなく、SaaSツールも掲載したい」「もっと直接的に商談につながる仕組みがほしい」という声を多くいただきました。
そこで、当社が2025年11月にリリースしたBtoBスライド共有サービス「c-slide lib」と、b-posの持つ比較記事メディアを統合し、BPOに限らずあらゆるBtoBサービスを扱う資料掲載ポータルサイト「slide lib」としてリニューアルする運びとなりました。
■ 主な変更点１. 取扱カテゴリの大幅拡大
従来のBPO（代行・外注）サービスに加え、カテゴリを新たに追加しました。（以下例）
- タスク管理ツール：https://cone-c-slide.com/liblog/taskmanagement-tool/
- 日程調整ツール：https://cone-c-slide.com/liblog/schedulingtool/
- SFAツール：https://cone-c-slide.com/liblog/sfa/
- インサイドセールスツール：https://cone-c-slide.com/liblog/insidesalestool/
- MAツール：https://cone-c-slide.com/liblog/matool/
- EFOツール：https://cone-c-slide.com/liblog/efotool/
- SEOツール：https://cone-c-slide.com/liblog/seotool/
- MEOツール：https://cone-c-slide.com/liblog/meo-tool/
- メール配信システム：https://cone-c-slide.com/liblog/email-marketing-platform/
- コールセンターシステム：https://cone-c-slide.com/liblog/callcenter-system/
- 勤怠管理システム：https://cone-c-slide.com/liblog/attendance_system/
- 労務管理システム：https://cone-c-slide.com/liblog/labor-management/
- 電子契約システム：https://cone-c-slide.com/liblog/electronic_contract/
- 会計ソフト：https://cone-c-slide.com/liblog/accounting-soft/
- 物流管理システム：https://cone-c-slide.com/liblog/logistics-system/
今後もカテゴリを随時追加し、BtoB企業が抱える幅広い業務課題に対応できる総合プラットフォームに成長していきます。
２. c-slide libとの統合による直接的な商談獲得設計
[表: https://prtimes.jp/data/corp/89413/table/53_1_b4bff117f0706ee7472378c879ec9108.jpg?v=202604190251 ]
この変更により、ユーザーは資料を見ながら興味を持った瞬間に問い合わせができ、掲載企業はより確度の高いリードを獲得できるようになります。
３. 成果報酬プランの追加
従来の月額定額プランに加えて、成果報酬プランを新たに追加しました。
- 月額プラン：記事掲載＋フォーム埋め込み
- 成果報酬プラン：リード管理システム提供＋問い合わせ発生時のみ課金
幅広い事業者のニーズや予算感に対応できる料金体系を実現しました。
■ リニューアル後の「slide lib」について
slide libは、BtoBサービスの比較記事とサービス紹介資料を組み合わせた、BtoB事業者向けの資料掲載ポータルサイトです。
主な機能：
- 比較記事：営業代行、SEOツール、労務管理システムなど、カテゴリ別のサービス比較記事
- サービス資料閲覧：slide libに掲載された資料を全ページ閲覧可能
- 成果報酬対応：月額プランと成果報酬プランから選択可能
→ サイトURL：https://cone-c-slide.com/liblog/
→ 掲載依頼：https://cone-c-slide.com/liblog/lp/
■ 株式会社Coneについて
小さなチームで大きな仕事をする最高の会社を目指しているSmall up企業です。（※ 2026年4月時点、7名で全事業合わせて累計1,500社超支援）
【会社概要】
- 会社名：株式会社Cone
- 代表者：佐藤立樹
- 設立：2019年4月1日
- URL：https://coneinc.jp/
- 事業内容：
└ 資料作成代行サービス「c-slide」の運営
└ 記事作成代行サービス「c-blog」の運営
└ BtoBサイト制作サービス「c-web」の運営
└ フォーム作成ツール「formmate」の運営