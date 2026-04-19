BPOサービス比較サイト「b-pos」がBtoBサービス資料ポータルサイト「slide lib」として全面リニューアル

株式会社Cone

BtoB企業のコンテンツマーケティングを支援する株式会社Cone（本社：大阪府大阪市、代表取締役：佐藤 立樹、以下「当社」）は、2023年6月よりBPOサービス比較サイトとして運営してきた「b-pos（ビーポス）」を、BtoBサービス資料ポータルサイト「slide lib（スライドリブ）」として全面リニューアルしたことをお知らせします。

■ リニューアルの背景と目的

b-posは、2023年6月のリリース以降、BPO（Business Process Outsourcing）サービスに特化した比較サイトとして、150社以上の代行・外注サービス事業者の認知拡大・リード獲得を支援してきました。

しかし、運営する中で「BPOサービスだけでなく、SaaSツールも掲載したい」「もっと直接的に商談につながる仕組みがほしい」という声を多くいただきました。

そこで、当社が2025年11月にリリースしたBtoBスライド共有サービス「c-slide lib」と、b-posの持つ比較記事メディアを統合し、BPOに限らずあらゆるBtoBサービスを扱う資料掲載ポータルサイト「slide lib」としてリニューアルする運びとなりました。

■ 主な変更点

１. 取扱カテゴリの大幅拡大

従来のBPO（代行・外注）サービスに加え、カテゴリを新たに追加しました。（以下例）

- タスク管理ツール：https://cone-c-slide.com/liblog/taskmanagement-tool/- 日程調整ツール：https://cone-c-slide.com/liblog/schedulingtool/- SFAツール：https://cone-c-slide.com/liblog/sfa/- インサイドセールスツール：https://cone-c-slide.com/liblog/insidesalestool/- MAツール：https://cone-c-slide.com/liblog/matool/- EFOツール：https://cone-c-slide.com/liblog/efotool/- SEOツール：https://cone-c-slide.com/liblog/seotool/- MEOツール：https://cone-c-slide.com/liblog/meo-tool/- メール配信システム：https://cone-c-slide.com/liblog/email-marketing-platform/- コールセンターシステム：https://cone-c-slide.com/liblog/callcenter-system/- 勤怠管理システム：https://cone-c-slide.com/liblog/attendance_system/- 労務管理システム：https://cone-c-slide.com/liblog/labor-management/- 電子契約システム：https://cone-c-slide.com/liblog/electronic_contract/- 会計ソフト：https://cone-c-slide.com/liblog/accounting-soft/- 物流管理システム：https://cone-c-slide.com/liblog/logistics-system/

今後もカテゴリを随時追加し、BtoB企業が抱える幅広い業務課題に対応できる総合プラットフォームに成長していきます。

２. c-slide libとの統合による直接的な商談獲得設計[表: https://prtimes.jp/data/corp/89413/table/53_1_b4bff117f0706ee7472378c879ec9108.jpg?v=202604190251 ]

この変更により、ユーザーは資料を見ながら興味を持った瞬間に問い合わせができ、掲載企業はより確度の高いリードを獲得できるようになります。

３. 成果報酬プランの追加

従来の月額定額プランに加えて、成果報酬プランを新たに追加しました。

- 月額プラン：記事掲載＋フォーム埋め込み- 成果報酬プラン：リード管理システム提供＋問い合わせ発生時のみ課金

幅広い事業者のニーズや予算感に対応できる料金体系を実現しました。

■ リニューアル後の「slide lib」について

slide libは、BtoBサービスの比較記事とサービス紹介資料を組み合わせた、BtoB事業者向けの資料掲載ポータルサイトです。

主な機能：

- 比較記事：営業代行、SEOツール、労務管理システムなど、カテゴリ別のサービス比較記事- サービス資料閲覧：slide libに掲載された資料を全ページ閲覧可能- 成果報酬対応：月額プランと成果報酬プランから選択可能

→ サイトURL：https://cone-c-slide.com/liblog/

→ 掲載依頼：https://cone-c-slide.com/liblog/lp/

■ 株式会社Coneについて

小さなチームで大きな仕事をする最高の会社を目指しているSmall up企業です。（※ 2026年4月時点、7名で全事業合わせて累計1,500社超支援）

【会社概要】

- 会社名：株式会社Cone- 代表者：佐藤立樹- 設立：2019年4月1日- URL：https://coneinc.jp/- 事業内容：└ 資料作成代行サービス「c-slide」の運営└ 記事作成代行サービス「c-blog」の運営└ BtoBサイト制作サービス「c-web」の運営└ フォーム作成ツール「formmate」の運営