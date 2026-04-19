【自宅WiFi利用実態】「料金以外で」重視されていたのは”工事不要”、選び方と後悔を調査

株式会社ALL CONNECT

通信インフラ事業と地域振興事業を手掛ける株式会社ALL CONNECT（代表取締役社長：岩井宏太・本社：福井県福井市）が運営する通信メディア「オールコネクトマガジン(https://all-connect.co.jp/magazine/)（https://all-connect.co.jp/magazine/）」は、自宅WiFi利用者500人を対象に、WiFiの選び方・満足度・後悔に関する調査を行いました。

調査の結果、WiFi選びで料金以外に最も重視するポイントは「通信速度の速さ」が64.2％で圧倒的1位でした。2位の「工事不要」（9.8％）に6倍以上の差をつけており、速度へのニーズが突出しています。

一方で、WiFiを選んで後悔・失敗した経験がある人は約6割にのぼり、後悔理由の1位は「料金が高かった」（20.0％）、2位は「速度が遅かった」（18.5％）でした。

本調査では、自宅WiFiの利用状況、料金以外の重視ポイント、情報収集先、通信速度・コスパの満足度、後悔・失敗の内容、乗り換え・新規契約時に重視する条件まで、WiFi選びにまつわるユーザーの本音を明らかにしました。

自宅WiFi利用者500人調査サマリー



・自宅WiFiの利用状況

・1位：光回線43.2％、2位：ホームルーター41.0％

・ハイブリッド型WiFiは3.4％にとどまる

・料金以外で重視するポイント

・「通信速度の速さ」が64.2％で圧倒的1位

・2位以下は「工事が不要」9.8％、「データ容量」8.8％で大差

・通信速度・コスパの満足度

・速度に満足（計68.4％）、不満（計16.8％）

・コスパは「どちらでもない」が39.0％で最多、コスパが悪い（計19.6％）

・後悔・失敗の実態

・約6割が何らかの後悔・失敗を経験

・後悔1位：「料金が高かった」20.0％、2位：「速度が遅かった」18.5％

・乗り換え・新規契約で重視する条件

・1位：「速度・安定性」45.6％

・2位：「月額料金の安さ」36.0％

・「速度」と「料金」で約8割を占めるが、速度が料金を上回る

【調査概要】

自宅のWiFiは光回線とホームルーター、どちらを使っている人が多い？

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/196_1_ffcdc02b9477c5c5555ee7d48a50633a.jpg?v=202604190151 ]

現在お使いの自宅WiFiのサービス種別を聞いたところ、「光回線」が43.2％で最多、「ホームルーター」が41.0％で僅差の2位でした。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/196_2_a954a0e192f97efb0d807a2d12031e5b.jpg?v=202604190151 ]

光回線とホームルーターの合計で84.2％を占めており、自宅WiFiの主流はこの2つであることがわかります。

総務省の「令和6年通信利用動向調査(https://www.soumu.go.jp/main_content/001011528.pdf)」では光回線60.5％、ホームルーター21.6％と報告されており、本調査ではホームルーターの利用率がやや高く出ています。工事不要で手軽に使えるホームルーターの普及が進んでいることが伺えます。

一方、ハイブリッド型WiFi（自宅でも外出先でも使える新型端末）は3.4％にとどまっており、まだ認知度・普及度が低い段階にあることがわかります。

・光回線とホームルーターで84.2％を占める

・総務省調査と比べホームルーター利用率がやや高く、工事不要WiFiの普及が進んでいる

・ハイブリッド型WiFiは3.4％で、まだ認知途上の新ジャンル

WiFiを選ぶとき、料金以外でいちばん重視しているのは何？



WiFi選びで「料金以外で」最も重視するポイントを聞いたところ、「通信速度の速さ」が64.2％で圧倒的1位でした。2位の「工事が不要」（9.8％）に6倍以上の差をつけています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/196_3_00e96ad1ff7158211aab7aa7cda1efca.jpg?v=202604190151 ]

「通信速度の速さ」が突出している背景には、以下のことが考えられます。

・利用用途の高度化・多様化によって高速通信が不可欠なものとなっているため。

・通信速度の遅さが業務効率や学習品質に直結する問題として広く認識されるようになったため。

・一世帯あたりの同時接続数が増加し、回線全体の帯域に余裕が求められるようになったため。

・日々の快適さに直結する体験品質（QoE）が最優先されている傾向にあるため。

光回線が43.2％で利用率が高かったことも、「通信速度の速さ」への強いニーズを裏付けています。

・料金以外では「通信速度の速さ」が64.2％で圧倒的1位

・2位以下は10％未満で、速度へのニーズが突出している

・光回線の利用率の高さとも整合する結果

WiFiの情報はどこで集める人が多い？



WiFiを選ぶ際の情報収集先を聞いたところ、「比較サイト」が37.9％で最多でした。次いで「キャリア公式サイト」17.6％、「SNS」16.4％と続いています。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/196_4_95ead18850dd0f7872ec7f0a335c1577.jpg?v=202604190151 ]

比較サイトが最多である一方、SNSと口コミを合計すると30.9％にのぼります。Web上の比較情報に加え、身近な人の体験談やSNSでのリアルな評判も、WiFi選びの重要な判断材料になっていることがわかります。

また、家電量販店（10.5％）や代理店（2.2％）などの対面チャネルは合計しても12.7％で、WiFi選びのオンラインシフトが進んでいると考えられます。

WiFi選びの情報源は「比較サイト」が37.9％で最多

SNS＋口コミで30.9％と、リアルな体験談の影響力も大きい

対面チャネルは約13％にとどまり、オンラインでの情報収集が主流

今のWiFiの通信速度・安定性に満足している人はどのくらい？



現在のWiFiの通信速度・安定性に満足しているかを聞いたところ、「やや満足」50.2％と「非常に満足」18.2％で、合計68.4％が満足と回答しました。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/196_5_d0bb9de9028070eb6f5dc7c60680d476.jpg?v=202604190151 ]

全体では満足層が多数を占めるものの、「やや不満」15.6％と「非常に不満」1.2％で合計16.8％が速度に不満を抱えています。500人中84人が速度に不満を感じている計算です。

「どちらでもない」も15.6％と同率で存在しており、積極的に満足していない層を含めると約3割が速度に課題を感じている可能性があります。

・約68％が通信速度・安定性に満足している

・一方で約17％が不満を抱えており、無視できない割合

・「どちらでもない」を含めると約3割が速度に課題を感じている可能性がある

月額WiFi代のコスパは良いと感じている人が多い？



月額料金に対するコストパフォーマンスを聞いたところ、「どちらでもない」が39.0％で最多でした。「やや悪い」18.4％と「非常に悪い」1.2％で、合計19.6％がコスパに不満を感じています。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/196_6_71fc560bd38a1448243540aca43395ca.jpg?v=202604190151 ]

「やや良い」31.0％と「非常に良い」10.4％の合計41.4％がコスパに満足している一方、「どちらでもない」が39.0％で最多となっています。

通信速度・安定性の満足度（満足計68.4％）と比べると、コスパ満足度（41.4％）は大幅に低いことがわかります。速度には一定の満足感があるものの、それに見合う料金かどうかには疑問を感じている人が多いと考えられます。

・コスパは「どちらでもない」39.0％が最多

・約2割がコスパに不満を感じている

・速度満足度（68.4％）に対しコスパ満足度（41.4％）は大きく下回る

WiFiを選んで後悔した人はどのくらいいる？後悔の主な理由は？



WiFiを選んで後悔・失敗したことがあるかを聞いたところ、「失敗したと感じたことはない」が37.6％で最多でしたが、裏を返せば約6割が何らかの後悔・失敗を経験していることになります。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/196_7_9232e9d76b567bf13a568fbd7a5d243a.jpg?v=202604190151 ]

後悔理由を見ると、「料金が高かった」（20.0％）と「速度が遅かった」（18.5％）がほぼ同率でトップ2を占めています。

さらに、「工事が大変だった」（5.0％）、「縛りがきつく解約できなかった」（3.8％）、「キャッシュバックが少なかった」（5.3％）など、契約に関する後悔が計14.1％にのぼります。

これらの後悔が生じる背景には、以下のことが考えられます。

・キャッシュバック終了後に実質月額が上がり、想定より料金が高くなるケースがある

・公式サイトの「最大速度」と実測速度にギャップがある場合がある

・契約期間の縛りや違約金の条件を十分に把握しないまま契約してしまう

・光回線の工事に時間がかかり、開通まで数週間～数カ月待つことがある

・約6割がWiFi選びで何らかの後悔・失敗を経験

・後悔理由の1位「料金が高かった」20.0％、2位「速度が遅かった」18.5％

・契約に関する後悔（工事・縛り・キャッシュバック等）も合計14.1％と無視できない

WiFiを乗り換える・新規契約するとき、いちばん重視する条件は何？



乗り換えや新規契約を検討する際に最も重視したい条件を聞いたところ、「速度・安定性」が45.6％で1位、「月額料金の安さ」が36.0％で2位でした。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/196_8_d96ed8eea2ca8bf07f5bcaa78c0c7f77.jpg?v=202604190151 ]

「速度・安定性」と「月額料金の安さ」の合計で81.6％を占めており、WiFi選びの決め手はこの2つに集約されています。3位以下は「キャッシュバック額」4.8％、「縛りのなさ」4.6％と、いずれも5％未満でした。

後悔理由のアンケート結果でも「料金が高かった」「速度が遅かった」がトップ2だったことと一致しており、過去の後悔を踏まえて「次は速度と料金のバランスで選びたい」という意識がはっきりと表れています。



なお、WiFi選びで料金以外に重視するポイントでは「通信速度の速さ」が64.2％で圧倒的1位でした。さらに、乗り換え・新規契約時に最も重視する条件でも「速度・安定性」が45.6％で1位となっており、WiFi選びでは一貫して通信品質が重視されていることがわかります。

・「速度・安定性」45.6％と「月額料金」36.0％で合計81.6％

・後悔理由と整合しており、過去の失敗が次の選び方に影響している

・「工事不要」は前提条件、最終決定は「速度」と「料金」のバランス

まとめ：後悔しないWiFi選びのポイント

今回の自宅WiFi利用者500人調査では、料金以外で最も重視されていたのは「通信速度の速さ」（64.2％）でした。通信速度へのニーズが突出している一方、約6割が何らかの後悔・失敗を経験しており、後悔理由は「料金が高かった」「速度が遅かった」がトップ2を占めています。

また、乗り換え・新規契約で最も重視する条件は「速度・安定性」45.6％と「月額料金の安さ」36.0％であり、過去の後悔を踏まえた選び方を重視する傾向が見られます。

WiFi選びで後悔しないためには、以下のポイントを押さえることが重要だと考えられます。

・工事の有無を最初に確認する（工事不要のホームルーターなら即日利用可能）

・「最大速度」ではなく「実測速度」で比較する

・月額だけでなくキャッシュバック・端末代・違約金を含めた「実質料金」で比較する

・縛りなし・解約自由のサービスを選べば、不満があっても乗り換えやすい

・比較サイトやSNSの口コミなど、複数の情報源を参考にする



自宅WiFiの選び方で迷っている方は、本調査の結果を参考にしてみてください。

・自宅向けWiFiのおすすめは？(https://all-connect.co.jp/magazine/wifi-recommend/)（https://all-connect.co.jp/magazine/wifi-recommend/）

・マンションで使うWiFiのおすすめは？(https://all-connect.co.jp/magazine/wifi-apartment/)（https://all-connect.co.jp/magazine/wifi-apartment/）

・一人暮らしに最適なWiFiは？(https://all-connect.co.jp/magazine/wifi-living-alone/)（https://all-connect.co.jp/magazine/wifi-living-alone/）

・おすすめの工事不要WiFiは？(https://all-connect.co.jp/magazine/wifi-no-construction/)（https://all-connect.co.jp/magazine/wifi-no-construction/）

・安いWiFiはどれがおすすめ？(https://all-connect.co.jp/magazine/wifi-price/)（https://all-connect.co.jp/magazine/wifi-price/）

・おすすめのホームルーターは？(https://all-connect.co.jp/magazine/home-router-recommend/)（https://all-connect.co.jp/magazine/home-router-recommend/）

・おすすめのポケットWiFiは？(https://all-connect.co.jp/magazine/pocket-wifi-recommended/)（https://all-connect.co.jp/magazine/pocket-wifi-recommended/）

・おすすめの光回線は？ (https://all-connect.co.jp/magazine/hikari-recommended/)（https://all-connect.co.jp/magazine/hikari-recommended/）

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[表9: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/196_9_b53e14587760122a40fdca0f268bebbf.jpg?v=202604190151 ]