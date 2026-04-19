本日より『メタルスラッグ』シリーズ30周年記念プロジェクト始動！特設サイトを開設し、SNSをスタート！記念映像も公開！

株式会社SNK

株式会社SNKは、本日2026年4月19日に30周年を迎えた『メタルスラッグ』シリーズの記念プロジェクトを始動することをお知らせいたします。本プロジェクトは、シリーズの再燃・リブートをミッションとし、新作ゲームの開発を含むさまざまな企画を推進してまいります。あわせて、展開にあわせたSNSの運用開始をはじめ、特設サイトの開設、記念映像の公開を実施いたしました。

祝『メタルスラッグ』シリーズ30周年！

1996年4月19日、シリーズ第一作となる『メタルスラッグ』がアーケードのMVS（業務用ネオジオ）向けに登場。シンプルな操作性と爽快な横スクロールアクション、緻密で躍動感あふれるドットグラフィックにより高い評価を獲得し、以降も続編やスピンオフを展開しながらユーモアあふれる演出と独自の世界観で多くのファンに支持され続け、2026年4月19日に発売30周年を迎えました。

世紀を超え、長きにわたり世界中で愛され続けてきた本シリーズ。SNKではこれからも様々なチャレンジを行い、ファンの皆様のご期待にお応えしてまいります。

『メタルスラッグ』30周年記念特設サイト＆SNS運用開始！

『メタルスラッグ』シリーズ30周年を記念して、本日より特設サイトを公開し、SNSも開始いたしました。今後、30周年を盛り上げるさまざまなコンテンツを順次発信してまいります。

■メタルスラッグ30周年特設サイト

https://www.snk-corp.co.jp/anniversary/metalslug30th/

■メタルスラッグ30周年X公式アカウント

日本語： https://x.com/MetalSlug_JP

英語： https://x.com/MetalSlug_EN

『メタルスラッグ』30周年記念映像公開！

『メタルスラッグ』シリーズ30周年を記念したスペシャル映像を公開いたしました。シリーズの歴史を振り返りながら、今後の展開への期待を高める内容となっております。ぜひ、ご覧ください！

＞メタルスラッグ30周年記念映像

https://youtu.be/BuJu_MHfSNA

今後も『メタルスラッグ』シリーズの展開にぜひご期待ください。

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