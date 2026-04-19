ベストネット合同会社、招待コード対応の自動構築「Windrose」専用ゲームサーバーを新リリース

ベストネット合同会社

ベストネット合同会社（本社：宮城県大崎市、以下「当社」）は、「Windrose（ウィンドローズ）」向け専用サーバーホスティングサービスの提供を開始いたしました。申込後にサーバーが自動で構築されるため複雑な設定作業は不要。日本人技術者による日本語サポート体制、DDoS保護、2要素認証などエンタープライズ級のセキュリティを標準搭載し、画像付き10ステップの初心者向けセットアップガイドも完備。月額1,180円からの手頃な価格で、マルチプレイ初心者から上級者まで幅広く対応します。

■ 提供開始の背景

近年、オンラインゲームのプライベートサーバー需要は高まり続けていますが、海外事業者のサービスでは「日本語サポートが得られない」「設定が難解」「料金体系が不透明」といった声が多く寄せられています。当社はクラウド／VPS／GPUインフラの自動化運用で培ったノウハウを活かし、初心者でも即座に仲間と遊び始められ、上級者にも十分な自由度を提供する国産のゲームサーバーホスティングサービスとして「Windrose」の提供を開始しました。

■ Windroseの主な特長

【1】申込から数分で稼働する自動構築

申込後、サーバーが自動で構築・初期化されます。コマンドライン操作は一切不要で、ブラウザから管理画面にアクセスするだけですぐにマルチプレイを開始できます。

【2】初心者にもやさしい画像付きセットアップガイドを公開

初めての方でも迷わないよう、サーバー初期設定の全手順を10ステップに整理した「Windrose専用サーバー初期セットアップガイド」を公開しています。各ステップには実際の操作画面のスクリーンショットを配置し、ゲームポートとクエリポートの違い、招待コード・ワールドID（World Island ID）の取得方法など、つまずきやすい概念を丁寧に解説。「⚠️重要」「ヒント」欄で注意点と上級者向け補足を明確に区別しており、初心者も経験者も読みやすい構成になっています。

▶ セットアップガイド：https://gss.bestnetllc.co.jp/docs/windrose専用サーバー初期セットアップガイド/(https://gss.bestnetllc.co.jp/docs/windrose%E5%B0%82%E7%94%A8%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E5%88%9D%E6%9C%9F%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89/)

初期セットアップガイド :https://gss.bestnetllc.co.jp/docs/windrose%e5%b0%82%e7%94%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e5%88%9d%e6%9c%9f%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89/

【3】日本人技術者による日本語サポート

国内スタッフが直接対応する日本語サポートを標準提供。翻訳調ではない的確な回答で、トラブル発生時も安心です。AIによる多言語対応も併設しているため、海外プレイヤーを含むコミュニティにも対応可能です。

【4】直感操作のゲームパネルで主要設定をワンクリック管理

ブラウザ上のゲームパネルから、ゲームの招待コードシステムに対応した各種設定をはじめ、以下のような主要項目をクリック操作で簡単に変更できます。

・Auto Update：起動時にSteamCMD経由でサーバーを自動更新（1=有効 / 0=無効）

・Invite Code：プレイヤーがサーバーに接続するための招待コード（初回起動時に自動生成、またはカスタム設定可）

・Password Protected：パスワード保護の有効化（1=有効 / 0=無効）

・Server Password：サーバー接続時のパスワード（Password Protected = 1 の時のみ適用）

・Server Name：サーバーの表示名（招待コードで接続する際にプレイヤーに表示）

・World Island ID：ロードするワールドの32文字16進ID。再起動時に同じワールドを維持するために使用

・Server Note：プレイヤー向けサーバー説明文・メモ

■ その他の主要機能

・高耐久な専用ハードウェアによるハイパフォーマンス

・DDoS保護システム標準搭載

・2要素認証（2FA）対応

・複数管理者権限設定（メールアドレス登録方式）

・最大3世代分のバックアップ＆ワンクリックリカバリー

・スケジュール機能（自動バックアップ／自動再起動）

・ファイルブラウザによる構成ファイル編集・アップロード

・FTP接続対応（他社サーバーからの引っ越しに最適）

・データを維持したまま数分で完了する簡単アップグレード（差額決済対応）

・ゲームパネルの多言語UI切替

■ 料金プラン（税込）

・Small：月額1,180円 / 年額12,480円（6スロット、8GBメモリ）

・Medium【人気No.1】：月額1,780円 / 年額18,800円（8スロット、12GBメモリ）

・Large：月額2,480円 / 年額26,400円（10スロット、16GBメモリ）

※スロット数は同時接続の目安であり、ワールド規模によって変動します。

お申込み :https://gss.bestnetllc.co.jp/server/windrose/

■ 想定ユーザー

・友人・仲間内でのマルチプレイを楽しみたいゲームグループ

・小～中規模のゲームコミュニティ運営者

・日本語サポートを重視する国内ユーザー

・海外事業者サーバーからの乗り換えを検討中のユーザー

■ 関連URL

・サービスサイト：https://gss.bestnetllc.co.jp/server/windrose/

・初期セットアップガイド：https://gss.bestnetllc.co.jp/docs/windrose専用サーバー初期セットアップガイド/(https://gss.bestnetllc.co.jp/docs/windrose%E5%B0%82%E7%94%A8%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E5%88%9D%E6%9C%9F%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89/)

■ 会社概要

会社名：ベストネット合同会社（BESTNET LLC）

所在地：宮城県大崎市田尻大貫字北長根161-1

事業内容：クラウドホスティング、GPU VPS、VPS、ドメイン／SSL、リセラーホスティング、ITインフラ構築、セキュリティ統合（BASTION AI監視）、インフラ運用自動化

URL：https://bestnetllc.co.jp

■ 本件に関するお問い合わせ

ベストネット合同会社

Web：https://bestnetllc.co.jp