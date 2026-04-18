新宿で熱狂を生んだインディーズ映画「どうしようもない10人」 、カンヌ国際映画祭併設「Marche du Film」参加へ

合同会社 STUDIO EVALACRES

新宿K’s cinemaで単館公開され、熱狂を生んだ北川博康監督、主演・福澤重文によるインディーズ映画「どうしようもない10人」は、このたびカンヌ国際映画祭に併設される、世界最大級のフィルムマーケット「Marche du Film」へ参加することとなりました。SNSで話題を広げ、Xのトレンドニュースに取り上げられるなど注目を集めた本作は、新宿から横浜・名古屋・大阪へと国内での公開拡大を進めながら、津軽三味線とガンアクションを融合させた日本独自の世界観で世界市場へ挑みます。

「どうしようもない10人」海外用ポスター

作品紹介 映画「どうしようもない１０人」

- 荒廃した近未来を舞台に、１０人の”どうしようもない”奴らが莫大な富『ダブルミリオンダラー』を巡って裏切り合う群像ガンアクション映画。- １０人同時に2丁拳銃で激突するガンアクションに、津軽三味線が掛け合わせたクライマックスの「ガンオーケストラ」が話題に。- 新宿K's cinemaでは公開初日から満席が続き、２週間で２度もXのトレンドニュースに取り上げられるなど、インディーズ映画としては異例の注目を集め、国内では横浜・名古屋・大阪へと公開が拡大している。公開情報

【新宿K's cinema】2月21日(土)～

2週間で約1,000人を動員

【横浜シネマジャック＆ベティ】４月25日(土)～

【名古屋シネマスコーレ】 日程調整中

【大阪シアターセブン】 5月30日(土)～

【岡山木山神社特別上映会】 4月19日(日)

K's cinemaでの舞台挨拶の模様監督 北川博康×︎主演 福澤重文

北川博康監督と福澤重文は20年前に映画の現場で出会った時、「いつか一緒に映画を作ろう」と約束していた。その後、長い下積み期間、それぞれに「映画が好き」「芝居が好き」という思いだけで続けてきた。選ばれたこなかった２人、順風満帆ではなかった２人がやり続けた結果、２０年前の約束を果たして初めてタッグを組んだ作品が『どうしようもない１０人』である。

福澤重文

撮影現場での福澤重文(左）と北川監督

1976年生まれ。映画「君のクイズ」など数多くの映画・ドラマで活躍する実力派俳優。本作が長編映画初主演となる。

北川博康

1977年生まれ。映画「踊る大捜査線3&4」など、日本映画・海外作品で長年チーフ助監督を務める。本作が長編映画監督デビュー作でとなる。

作品データ

タイトル 『どうしようもない１０人』

監督 北川博康

主演 福澤重文

主題歌 寿BAND with 愛内里菜

上映時間 ７７分

配給 アークエンタテインメント

製作 STUDIO EVALACRES

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Instagram @Doshiyoumonai

満員の観客で溢れるロビー