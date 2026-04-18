『全日本しりとり選手権大会』開催実現に向け、一般社団法人日本しりとり協会がクラウドファンディング開始。リターンとして、アナログゲーム・Ｔシャツ・セミナーなどを提供。

一般社団法人日本しりとり協会

出場者も観覧者も楽しむほど語彙が増える『全日本しりとり選手権大会』を開催したい！ - CAMPFIRE (キャンプファイヤー)(https://camp-fire.jp/projects/942481/view)

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一般社団法人日本しりとり協会（主たる事務所：東京都港区）は、『全日本しりとり選手権大会』開催実現に向け、CAMPFIREにてクラウドファンディングを開始します。

クラウドファンディング開始時メイン画像■ 大会実施の目的：日本一のしりとりスターを発掘する

日本のしりとりは約1億人が遊べるとみられますが、現状として日常的に楽しむ人は少数派です。そして当協会調査によると、大規模な全国大会が行われたことはありません。その原因として、「通常のルールでは延々と勝負がつかない」「拗音や濁音などの繋げ方や使える言葉について標準ルールが存在しない」といった課題がありました。

そこで当協会は、しりとりが抱える課題を消化しつつ、勝負を盛り上げられるルールを開発し、出場者も観覧者も楽しめる・自然と成長できる仕組みを構築します。出場者も観覧者も楽しむ中で使える言葉が増え、思いや考えを的確に表現および理解できるようになれば、争いも減らせるかもしれない。「しりとりの力で平和に近づきたい」という、壮大な野望の下で企画されました。

そんな野望を果たすべく、沢山の人が対戦や観戦を望むようになるほど圧倒的なスタープレイヤーを発掘し、しりとりをエンターテインメントとして覚醒させたく存じます。

■ クラウドファンディング概要

期限：5月31日日曜日

目標金額：600,000円（All-or-Nothing方式）

支援金の用途：

施設利用費、スタッフ外注費など。

目標金額を上回った場合は、審判AIの開発費などに充てられます。

※支援金が賞金および賞品に充てられることはありません。

主なリターン内容：

クラウドファンディング実施期間における当協会の主な活動

- オリジナルＴシャツ「リンゴ→ゴリラ→ラッパ→パセリ→……」を体現するオリジナルキャラクター『リゴラバ』さんが描かれた当プロジェクト限定デザインや、胸にワンポイントの協会ロゴが刺繍された一般販売予定デザインあり。- アナログゲーム『ゴリラしりとり』言葉を喋らず、ウホウホ声で語感を表し、ヒモで絵を描き、カードで修飾してしりとりを成立させる、協力型ゲーム。チーム対抗戦も可能。- アイディア発想『シリトリンク』セミナーしりとりをベースにした遊びから発想法を学ぶプログラム。少人数向けプランと団体向けプランあり。オリジナルＴシャツ朝日放送テレビ『リア突WEST. レボリューション』出演

4月18日土曜日24:00（19日午前0:00）より近畿エリアで放送される『リア突WEST. レボリューション』に出演いたします。

放送後、18日24:30から1週間はTVerにて全国無料配信されるほか、Amazonプライムでは特典映像付き特別版として長期配信予定です。

スタジオを爆笑させた、当協会公式ガイド『オシリトールはかせ』緊張しまくりの勇姿を是非ご覧ください。

https://www.asahi.co.jp/riatotsuwest/(https://www.asahi.co.jp/riatotsuwest/)

『Play&Learn 2026 (#05)』出展

4月19日日曜日には、ビジョンセンター横浜みなとみらいで開催される、教育・研修・社会課題ボードゲームの祭典Play&Learnに出展いたします（ブース番号：C-13）。

当日は全日本しりとり選手権大会のほか、コミュニケーションゲーム『じてんしりとり』『ゴリラしりとり』『千住を助けて！ せんじゅしりとり』も紹介予定です。

https://playandlearnevent.com/(https://playandlearnevent.com/)

（以下、イベント公式サイトより引用）

Play&Learnは、教育や研修・社会課題などをテーマとしたボードゲームを一堂に集めた日本最大級の展示会です。企業研修、学校教育、生涯学習など、さまざまな場面で活用できるゲームを実際に体験できます。

教育者、研修担当者、ゲームデザイナー、そして学びに興味のあるすべての方々が集まり、 新しい学びの可能性を探求する場です。

（引用、以上）

『ゴリラしりとり』イメージ画像『第6回 千住・人情芸術祭 1DAYパフォーマンス表現街』出演

5月24日日曜日には、東京藝術大学や東京都足立区などによる千住・人情芸術祭 1DAYパフォーマンス表現街に出演いたします。

前回好評を博した『千住を助けて！ せんじゅしりとり』に続き、今年も来場者の方に無料でご参加いただけるパフォーマンスを計画中です。

https://aaa-senju.com/hyogengai(https://aaa-senju.com/hyogengai)

（以下、イベント公式サイトより引用）

企画：第6回 千住・人情芸術祭「1DAYパフォーマンス表現街」

日時：2026年5月24日（日） 13時-17時（予定）

会場：千住宿商店街 ほんちょうゾーン、ほか

料金：無料

主催：東京藝術大学音楽学部・大学院国際芸術創造研究科、特定非営利活動法人音まち計画、足立区

協力：千住本町商店街振興組合、足立成和信用金庫

（引用、以上）

【参考：前回実施『千住を助けて！ せんじゅしりとり』概要】

地域の店名地名や感じた言葉でしりとりをつなぎ、ひらがな清音換算（合体→かつたい）で「を」以外45種を使いきればクリア。

例：「東京藝術大学」なら「とうきようけいしゆつたいかく」→「とうきよけいしゆつたかく」が使える。

『ひらがなモンスター』の文化侵食を阻止する設定で、個々人が地域理解を深めれば維持発展できるという考えが企画背景。

法人概要

名称：

一般社団法人日本しりとり協会

お問い合わせ先：

https://forms.gle/3M7jA8PDkhA8shMJ6

主たる事務所の所在地：

東京都港区虎ノ門五丁目11番12号

事業内容：

当法人は、しりとりを通じ、人々の生活をより楽しいものにすることが目的である。その目的に資するため、次の事業を行う。

（１） 国内海外へのしりとり普及活動、国際交流推進

（２） しりとりに関する調査研究、情報提供

（３） しりとりに関する相談対応、指導、助言

（４） しりとりに関する講座・セミナーの企画、実施、後援

（５） しりとりに関する競技大会の企画、実施、後援

（６） しりとりに関する資格付与、免状交付

（７） しりとりに関する文化施設の運営

（８） しりとりに関するソフトウェアの開発、販売

（９） しりとりに関する新聞図書・電子出版物・用品の販売

（１０） 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

ご覧くださりありがとうございました

プロジェクトURL（再掲）

出場者も観覧者も楽しむほど語彙が増える『全日本しりとり選手権大会』を開催したい！ - CAMPFIRE (キャンプファイヤー)(https://camp-fire.jp/projects/942481/view)

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以上