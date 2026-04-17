「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」「IBSAブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた」試合結果大会3日目 得失点差でインドが決勝進出
2026年4月17日（金）、「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」で女子カテゴリーの「IBSAブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた」3日目が行われました。女子オーストラリア代表は女子インド代表と対戦し0-0で引き分けとなり、得失点差でインドが決勝戦進出を決めました。本日の結果により、決勝戦は4月18日（土）15時から、女子日本代表チームと女子インド代表チームの対戦となります。
※得失点差については星取表をご確認ください。
●大会3日目結果
オーストラリア 0-0 インド
・試合映像：https://www.youtube.com/live/OfRFAsXxgVE?si=Zu1imcFWFuRGGG5n (https://www.youtube.com/live/OfRFAsXxgVE?si=Zu1imcFWFuRGGG5n)
●次戦
4月18日 (土) 15：00 日本（グループ1位チーム） vs インド（グループ2位チーム）
※星取表と大会スケジュールについては下記リリースPDFをご参照ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d158910-39-c774c68559658adb72ed5ac11d6ca5fc.pdf
●大会開催概要
1.大会名：
IBSA ブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた（ディビジョン1）
IBSA ブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた
2.イベント名：ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた
3.HP：https://blindfootballweek.b-soccer.jp
4.大会日程（女子）：2026年4月15日（水）～4月18日（土）
大会日程（男子）：2026年4月19日（日）～4月25日（土）
5.会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町4-1）
※JR大阪駅中央改札口から北側へ徒歩3分
https://www.grandfront-osaka.jp/about/access/
6.主催： 国際視覚障害者スポーツ連盟/特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会
7.タイトルスポンサー：株式会社ダイセル
https://www.daicel.com
8.ゴールドスポンサー：一般社団法人グランフロント大阪TMO
https://www.grandfront-osaka.jp
9.シルバースポンサー：
双日株式会社
https://www.sojitz.com/jp/
スカイライト コンサルティング株式会社
https://www.skylight.co.jp
10.カテゴリースポンサー：
株式会社アーネストワン
https://cradlegarden.jp/
アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社
https://www.axa-holdings.co.jp
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
https://www.smbcnikko.co.jp
サントリーホールディングス株式会社
https://www.suntory.co.jp
11.協力：
加茂商事株式会社・サッカーショップKAMO／公益財団法人日本ケアフィット共育機構／株式会社トピカ／
大阪医専／全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 青年部／ガンバ大阪／セレッソ大阪／ANAフーズ株式会社／
白馬インターナショナルクリニック／株式会社エスター
12.参加国：
男子：日本（3位）、中国（5位）、タイ（7位）、イラン（10位）、インド（11位）、韓国（17位）、ウズベキスタン（24位）、オーストラリア（32位）
女子：日本（1位）、インド（4位）、オーストラリア（12位）
※（ ）内は世界ランキングです。
●参考資料
・ブラインドサッカー男子日本代表強化指定選手、スタッフ プロフィール
https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man
・ブラインドサッカー女子日本代表強化指定選手、スタッフ プロフィール
https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman
・世界ランキング：https://ibsasport.org/sports/football/about/world-rankings/
・競技規則：https://www.b-soccer.jp/news/32696-20260409_rulebook
・過去の戦績（男子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man_matchdata
・過去の戦績（女子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman_matchdata
・JBFAのアスリート育成パスウェイ：https://www.b-soccer.jp/jbfa/ftem