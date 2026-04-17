あなたの利用が文化を守る。「徳川美術館 エポスカード」新デザインが登場！さらに、Web受注限定グッズの同時販売も決定！

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青井 浩）は、徳川美術館とのコラボレーションにより、2026年4月17日（金）から「徳川美術館 エポスカード」の新デザインカードを発行いたします。また、同日よりエポスカード発行を記念し、「とくびぐみ」限定グッズをマルイのネット通販「マルイウェブチャネル」にて受注販売いたします。

■「徳川美術館 エポスカード」とは

徳川美術館には、徳川家康ゆかりの武具や刀剣、歴史資料など、国宝・重要文化財を含む膨大なコレクションが所蔵されています。しかし、こうした文化財を未来へ残していくには、保存・修復・展示環境の整備など、継続的な資金と支援が欠かせません。

一方、丸井グループは、カードを通じて社会貢献活動を広げる取り組みを続けてきました。

「日常のお買物が、誰かのためになる仕組みをつくりたい」そんな思いから、文化財保護をテーマにしたパートナーシップが模索され、徳川美術館との共創が実現します。

こうして誕生したのが、「徳川美術館 エポスカード」です。

「徳川美術館 エポスカード」

新規入会1件につき1,000円がエポスカードから徳川美術館へ寄付され、さらにカードのご利用で貯まったエポスポイントも寄付できる仕組みが整えられました。

これに加えて、今回の新券面デザインは、ご利用額0.1％分のポイントが自動的に徳川美術館へ寄付される仕組みも導入されています。特別なことをしなくても、日々のお買物が文化財保全の力になる。そんな“より自然な支援の形”が実現しました。

カードを持つこと自体が文化財保全への参加となり、利用者が無理なく支援を続けられる“新しい寄付の形”として位置づけられています。

寄付の流れ

今回、新たに「徳川家康着用 花色日の丸威胴丸具足」と「織田信長所用 津田遠江長光」をモチーフにした2種類のデザインが登場しました。 徳川美術館が所蔵する貴重な文化財をもとに、鑑賞したときの感動や歴史の重みを、いつでも身近に感じられる一枚に仕上げています。日常の中で文化財の魅力を存分に楽しめるカードです。

左：徳川家康着用 花色日の丸威胴丸具足 右：織田信長所用 津田遠江長光

「徳川美術館 エポスカード」は、マルイ・モディ店舗・エポスカード提携施設に加え、エポスカードのホームページでもお申込みいただけます。

※エポスカードホームページ：https://www.eposcard.co.jp/

※お持ちのエポスカードからのお切り替えをご希望の場合は、デザイン切替料として1,100円（税込）をいただきます

※デザインは変更になる場合がございます

■新デザインカード特典

今回新たに登場する「徳川家康着用 花色日の丸威胴丸具足」は、澄んだ花色の威しと胸元に据えられた日の丸の意匠が凛とした存在感を放つ、家康の気迫と美意識を今に伝える名品です。また「織田信長所用 津田遠江長光」は、冴え渡る直刃の刃文と引き締まった地鉄が際立つ、信長の革新的な気質を思わせる気高い一振りとして知られています。

これら二つの文化財をモチーフにした新デザインの会員特典として、新規入会・お切り替え後、3カ月以内に累計30,000円（税込）以上のショッピングご利用いただいたお客さまには、「柄巻風合皮クリップ3種セット（非売品）」をプレゼント！

柄巻風合皮クリップ3種セット（非売品）

※「とくびぐみ」デザインの会員特典については変更ありません

※「とくびぐみ」デザインのエポスカードに新規ご入会・お切り替え後、3カ月以内に累計10,000円（税込）以上ご利用いただいたお客さまには、「御守り＆ピンバッジ」（非売品）をプレゼント

■「徳川美術館 エポスカード」の概要

1.カード発行主体：エポスカード

2.名 称：「徳川美術館 エポスカード」

3.申込開始日：2026年4月17日（金）昼12:00より

4.年会費：永年無料

5.提携ブランド：Visa

6.入会特典：クレジットカード新規ご入会につき1,000円をエポスカードより徳川美術館へ寄付

7.ポイントプログラム：カード利用に応じて貯まる「エポスポイント」

8.入会利用特典：新規ご入会・お切り替え後3カ月以内に、ご利用条件達成で、オリジナルグッズプレゼント （※）

9.優待サービス：サービスの詳細は下記ホームページにてご確認ください

（https://www.eposcard.co.jp）

※「とくびぐみ」デザインのエポスカードとは入会利用特典が異なります

権利表記：徳川美術館

■『徳川美術館』概要

徳川美術館（名古屋市）は、尾張徳川家初代・徳川義直が父・徳川家康から譲り受けた遺品を基盤とし、同家に伝来した約10,000件におよぶ大名道具を所蔵する私立美術館です。

そのコレクションには、現存最古の物語絵巻として知られる「源氏物語絵巻」、将軍家の姫君の誕生に際して整えられた豪華な嫁入り道具「初音の調度」、さらに本能寺の変後に明智光秀の手に渡ったと伝わる織田信長の愛刀「津田遠江長光」など、各時代の歴史と人々の物語を今に伝える貴重な作品が含まれています。

江戸時代を通じて御三家筆頭の地位にあった尾張徳川家により守り伝えられてきたこれらの大名道具は、単なる美術品にとどまらず、日本の歴史・文化、そして人々の営みを今に伝える貴重な文化遺産として現在も守り伝えられています。

■マルイウェブチャネルにて期間限定イベントを開催！

「徳川美術館 エポスカード」新デザインの発行スタートに合わせて、新商品の受注販売をいたします。

京都丸紅×徳川美術館 コラボレーション浴衣＆帯セット（全6種）各49,800円（税込）

長きにわたり着物文化と向き合い続け、伝統を守りながらも現代の感性に寄り添うものづくりを続けてきた老舗・京都丸紅。

本商品では、徳川美術館が所蔵する刀剣「鯰尾藤四郎」「後藤藤四郎」「物吉貞宗」「南泉一文字」「本作長義」「五月雨郷」--この6振りそれぞれが持つ物語や気品、力強さ、静謐な美しさといったイメージをもとに、熟練の浴衣デザイナーが一枚一枚デザインへと落とし込みました。

浴衣・帯セット（全6種） 各49,800円（税込）

さらに、その世界観を引き立てる帯をセットにすることで、全体の調和と完成度を高めています。

生地には、セオα（東レ「CEOα」）を採用。綿のような自然な風合いを持ちながら、さらりと軽やかな着心地、吸水速乾性、シワになりにくく、自宅で洗える扱いやすさを備えた機能素材で、暑い季節でも快適にお楽しみいただけます。

伝統・意匠・素材のすべてに妥協せず、「本物」を求める方のために仕立てた一着。日本の文化を大切に想い、未来へ受け継いでいくための浴衣です。

刀剣一本簪＆マジェステ（全6種） 各13,200円（税込）

以前もたいへん好評を博した「刀剣一本簪」が、今回の京都丸紅×徳川美術館コラボ浴衣にあわせて、バージョンアップして登場。刀剣の佇まいを一本の簪に凝縮したデザインはそのままに、チャームや飾りのデザインをリニューアルするとともに、今回は新たに水引風デザインのプレートをセット。これにより、マジェステとしても、簪単体としても使用できる2way仕様となりました。

刀剣一本簪＆マジェステ 各13,200円（税込）

まとめ髪に差し込んで簪として、プレートを添えてマジェステとして。その日の装いや気分に合わせて、多彩なスタイリングをお楽しみいただけます。さらに、簪・マジェステそれぞれを浴衣の帯飾りとして取り入れるアレンジもおすすめ。コラボ浴衣の世界観と美しく調和し、後ろ姿や横顔にさりげない存在感を添えてくれます。

刀剣の美意識を、装いのアクセントとして纏う。

浴衣とともに、日本の美と物語をより深く楽しむためのアイテムです。

そのほかにも浴衣をさらに楽しむアイテムもラインナップ！

細部まで世界観にこだわったアイテムを取り入れることで、トータルコーディネートとして、浴衣の魅力をより一層引き立てます。

2026年８月に開催予定の「とくびぐみフェス」を、特別な装いで楽しんでいただくためのラインナップです。詳しいラインナップは、ぜひ商品画像にてご覧ください。

コンパクトミラー（全6種） 各1,760円（税込）アクリルキーホルダー（全6種） 各1,430円（税込）ティッシュポーチ（全6種） 各2,200円（税込）

※商品情報については、X（旧Twitter） にて随時情報配信いたします

▼刀剣グッズ＆イベント情報byマルイX

https://x.com/marui_touken

■Web受注販売

特設ページ：マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」(https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/event/tokugawaart/index.html)

販 売 期 間：2026年4月17日（金）12:00～５月7日（日）23:59

※マルイ・モディ店舗での販売はございません

※有楽町マルイにてコラボレーション浴衣のサンプルを展示予定です。詳細はX（旧Twitter）にてお知らせいたします

丸井では、今回の「徳川美術館 エポスカード」をはじめとし、一人ひとりの好きを応援するイベント展開を拡大しております。今後の展開にもご期待ください。

▼徳川美術館HP

https://www.tokugawa-art-museum.jp/

▼エポスカード

https://www.eposcard.co.jp

▼マルイウェブチャネル

https://voi.0101.co.jp/voi/



▼丸井

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