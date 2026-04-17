【新コラボユニット誕生!?特別ステージも開催！】『はばたけ！アイドルフェス』 第3弾！関西アイドル“全力応援”ライブがまたまたスケールアップ？

テレビ大阪株式会社

『はばたけ！アイドルフェス』第3弾 が、2026年5月23日（土）、5月24日（日）の2日間にわたってテレビ大阪本社1階ホールで開催決定！

5月23日（土）は主に若手アイドルが集結する「はばたけ！アイドルNEXT」をお届けします。

5月24日（日）は「はばたけ！アイドルフェスINテレビ大阪vol.3」を開催。これまでより出演組数を増やし、計10組のアイドルグループが集結！ここでしか見られない様々なコラボステージが用意されています！

2026年2月28日（土）開催「はばたけ！アイドルフェスINテレビ大阪vol.2」ライブの様子2026年2月28日（土）開催「はばたけ！アイドルフェスINテレビ大阪vol.2」企画コーナーの様子

今年1月11日（日）にテレビ大阪の社屋内で“初”ライブ「はばたけ！アイドルフェスINテレビ大阪」を開催し、満員御礼の大盛況となりました。

これに続き、2月28日（土）に第2弾となる「はばたけ！アイドルフェスINテレビ大阪vol.2」、

3月1日（日）に次世代関西アイドルが集結する「はばたけ！アイドルフェスNEXT」を開催しました。回を重ねるごとに進化している「#はばフェス」ですが、今回は3つのポイントで進化します！

ポイント1：出演グループを追加！

これまで各部4組、計8組のアイドルが出演していた「はばたけ！アイドルフェスINテレビ大阪」。

vol.3では、各部1組ずつ出演アイドルを追加！それに伴い企画コーナーでも5組のアイドルグループのコラボが可能に…。さらなる化学反応をお見逃しなく！

ポイント2：新たなコラボユニット結成!?

vol.2で人気を博した石高ゆめの（元シンセカイヒーロー）と下谷あゆ（元おちゃメンタル☆パーティー）のコラボユニット「あゆめの」。普段見ることができない別グループメンバー同士のコラボは会場に感動をもたらせました。「あゆめの」のテーマは“卒業”。今回はあるテーマをもとに、スペシャルユニットを結成！コラボテーマもお楽しみに！

ポイント3：SSチケット特典は「開演前楽屋ツアー」？

今まではメイキング映像等でしか見ることのできなかったライブ会場の舞台裏に潜入できるというもの。アイドルやスタッフが行き来するエリアはもちろんのこと、なんとアイドルが出入りする楽屋スペースが見学可能！ステージ前の推しにも会えるかも…？

みどころ

はばフェスの見どころは「アイドルコラボ」。今回もスペシャルユニットが結成されます。

前回の「あゆめの」は卒業するアイドル同士のコラボだったので一回限りでしたが、今回のユニットは好評なら継続して活動する可能性も？さらに前回まで好評だったセンブリ茶対決のような対決コラボも用意されていますのでご期待ください！

イベント概要１『はばたけ！アイドルフェスINテレビ大阪vol.3』

(C)テレビ大阪開催日時

2026年5月24日（日）1部 開場11:00／開演11:30

2部 開場16:00／開演16:30

場所

テレビ大阪本社1階ホール

1部（11:30～）出演グループ

W.ダブルヴィー/グットクルー/すーぱーぷーばぁー!!/大阪24区ガールズ/Fille mimi

2部（16:30～）出演グループ

カラフルスクリーム/おちゃメンタル☆パーティー/Axelight/みらくらんど/すべての瞬間は君だった。

イベント概要2『はばたけ！アイドルフェスNEXT』

(C)テレビ大阪開催日時

2026年5 月23日（土）開場10:30／開演11:00

場所

テレビ大阪本社1階ホール

出演グループ

新章 大阪☆春夏秋冬/ #PANnana -パンダの指は実は7本ある-/ NEO BREAK/ Qu(ハート)Aly/ティラミス

/HIGH SPY DOLL/POLARiS/宇宙∞プラネクシア/O2/ anemoreel/超★NOVA24’/Merry Mellow

/永遠のセツナ/caprice/#BEMYLOVE/わんみゅーず！/ 感情線は時をこえて/スイモアマイモン！/他

チケット情報

はばたけ！アイドルフェスINテレビ大阪vol.3

販売スケジュール

先行抽選販売期間：2026年4月17日（金）18:00～4月26日（日）23:59

当選発表日：2026年4月27日（月）

先着販売：2026年4月29日（水）12:00～（予定）

※先行抽選販売で売り切れた場合は、一般販売は実施しません。

チケット種類・価格

＜1部＞

・SSチケット 20,000円

最前エリア入場＋開演前 楽屋ツアー＋番組 新ビジュアルカード＋スマホ静止画撮影可能

・Sチケット 5,000円

前方エリア入場＋番組 新ビジュアルカード＋スマホ静止画撮影可能

・Aチケット 2,000円

一般エリア入場

・前方カメラ席チケット 10,000円

・後方カメラ席チケット 8,000円

＜2部＞

・SSチケット 20,000円

最前エリア入場＋開演前 楽屋ツアー＋番組 新ビジュアルカード＋スマホ静止画撮影可能

・Sチケット 5,000円

前方エリア入場＋番組 新ビジュアルカード＋スマホ静止画撮影可能

・Aチケット 2,000円

一般エリア入場

・前方カメラ席チケット 10,000円

・後方カメラ席チケット 8,000円

※ワンドリンク必須（チケット代金には含まれません）

※入場順は、SSチケット→Sチケット→前方カメラ席→Aチケット→後方カメラ席となります。

※「開演前楽屋ツアー」はグループ・メンバーの指定はできません。

※一部撮影NGのグループがございます。

※カメラ席での撮影は『デジタルカメラ』『一眼レフカメラ』のみとさせていただきます。携帯電話・スマートフォン等のカメラ機能を用いた撮影はご遠慮ください。

※後方カメラ席のみ、撮影補助機材として一脚の使用が可能です。

※ご入場の際、ドリンク代（\600）が別途発生いたします。

※未就学児無料

販売URL

https://t-dv.com/WNq1AAs1NFJqPj2lbnyG

はばたけ！アイドルフェスNEXT

販売スケジュール

先行抽選販売期間：2026年4月17日（金）18:00～4月26日（日）23:59

当選発表日：2026年4月27日（月）

先着販売：2026年4月29日（水）12:00～（予定）

※先行抽選販売で売り切れた場合は、一般販売は実施しません。

チケット種類・価格

・Sチケット 4,000円

前方エリア入場＋前方エリア内スマホ静止画撮影可能

・Aチケット 2,000円

一般エリア入場

・前方カメラ席チケット 10,000円

・後方カメラ席チケット 8,000円

※ワンドリンク必須（チケット代金には含まれません）

※入場順は、Sチケット→前方カメラ席→Aチケット→後方カメラ席となります。

※一部撮影NGのグループがございます。

※カメラ席での撮影は『デジタルカメラ』『一眼レフカメラ』のみとさせていただきます。携帯電話・スマートフォン等のカメラ機能を用いた撮影はご遠慮ください。

※後方カメラ席のみ、撮影補助機材として一脚の使用が可能です。

※ご入場の際、ドリンク代（\600）が別途発生いたします。

※未就学児無料

販売URL

https://t-dv.com/pwsX8nZWeRJZouMTbQ7b

放送・配信情報

「はばたけ！アイドルフェスINテレビ大阪vol.2」のライブと企画コーナーの一部はテレビ大阪で水曜深夜放送中！

放送を終了した回は、TVer・YouTubeにて配信しています！

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@idol_tvo

TVer：https://tver.jp/series/srwuzykz3k

アクセス情報

テレビ大阪 1階ホール（テレビ大阪本社内）

〒540-8519 大阪市中央区大手前1-1-7

京阪・Osaka Metro 天満橋駅より徒歩約6分・JR東西線 大阪城北詰駅より徒歩約10分

会場MAP :https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E5%A4%A7%E9%98%AA%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%EF%BC%88Television+Osaka,+Inc.%EF%BC%89/@34.6908318,135.518635,17z/data=!3m2!4b1!5s0x6000e72bb87c57a7:0x4c2d3485a00d318c!4m6!3m5!1s0x6000e72bd17ee7f3:0x6314520f495f7b48!8m2!3d34.6908318!4d135.5212099!16s%2Fg%2F1tq6dcv6?entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MTIwNC4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D

※駐車場はございませんので、公共交通機関でのご来場を推奨いたします。

注意事項

＜チケットお申し込みに際しての注意事項＞

※営利目的での有償譲渡・転売等の禁止

※客席での録音/撮影禁止

※入場時、手荷物検査を行う可能性がございます。

※当日、入場時本人確認を行う場合がございます。ご本人以外はご入場いただけません。

＜ライブ・イベントの観覧に関しての注意事項＞

・他のお客様への迷惑となる行為、ライブ・イベントを観覧いただくうえで不適切な行為や発言は禁止です。

・会場内にアルコール類の持込み、飲酒をされての入場は禁止です。

・酒気帯びと判断した場合には入場をお断りいたします。会場内で発見した場合も退場していただきます。

・全てのお客様にコンサートを安心してお楽しみ頂く為、過度なジャンプ行為を禁止とし、発見した場合は会場スタッフよりお声がけさせていただきます。

・笛、口笛、タイミングを外したコール、必要以上に大きな声でのコールなどにより音を出す行為など、周囲のお客様のご迷惑となる、または演出の妨げとなると判断できる行為は禁止とさせていただきます。

・会場内で係員の判断によりご退場いただきます。その際、チケット代などの返金対応は一切ございません。また、今後イベントのご入場をお断りする場合がございます。

公式情報

公式HP：https://www.tv-osaka.co.jp/sp/idolfes_2026

公式X(旧Twitter): https://x.com/tv_osaka_idol

ハッシュタグ: ＃はばフェス(https://x.com/search?q=%23%E3%81%AF%E3%81%B0%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9&src=typeahead_click)

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@idol_tvo

イベント・チケットに関するお問い合わせ

idol@tv-osaka.co.jp（はばたけ！アイドルフェス 運営事務局）

・営業時間

平日 午前10:00から午後6:00

※メールの返信は翌営業日以降となることがございます。

また、ご質問の内容によりましては、お答えいたしかねる場合もございます。