―「アスベリン(R)せき止め錠Pro20」が新たにラインアップに追加 ―「シオノギヘルスケアのProシリーズ」の新TVCM「かぜ症状にはPro※」篇 2026年4月18日(土)より全国放映開始

シオノギヘルスケア株式会社

ヘルスケア価値の提供を通じて社会に貢献するシオノギヘルスケア株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：中川 ゆう子、以下、シオノギヘルスケア）は、西島秀俊さんが出演する、かぜ症状向けの医薬品シリーズ「シオノギヘルスケアのProシリーズ」、かぜ薬「パイロンPL顆粒Pro」、せき止め薬「アスベリン(R)せき止め錠Pro20」の新TVCM をそれぞれ2026年4月18日（土）から全国にて放映いたします。

※Pro：シオノギヘルスケアのProシリーズのこと

※(R)：「ASVERIN＼アスベリン」はニプロ株式会社の登録商標です。

■シオノギヘルスケアのProシリーズ製品情報

シオノギヘルスケアのProシリーズである、パイロンPL顆粒Pro、メジコンせき止め錠Pro、アスベリン(R)せき止め錠Pro20、ムコダイン去たん錠Pro500は、医療用と同じ有効成分を同量配合※した医薬品です。つらいのどの痛み、熱、鼻みずなどかぜの複合症状に効く「パイロンPL顆粒Pro」、せき症状に特化した15才から使える「メジコンせき止め錠Pro」と8才から使える「アスベリン(R)せき止め錠Pro20」、たん症状に特化した「ムコダイン去たん錠Pro500」を展開しています。

※医療用医薬品と同じ有効成分を同量配合（パイロンPL顆粒Pro：1包中、メジコンせき止め錠Pro：2錠中、アスベリン(R)せき止め錠Pro20：1錠中、ムコダイン去たん錠Pro500：1錠中）

■「頼れる、身近な存在」を表現した西島さんの演技に注目

今回、シオノギヘルスケアの「Proシリーズ」に「アスベリン(R)せき止め錠Pro20」が加わり、新しくなったProシリーズのCMに、ブランドメッセンジャーである西島秀俊さんに出演いただきました。

新CMでは、それぞれのかぜ症状に特化した医療用と同量配合であるProシリーズの信頼感・安心感を、西島さんの仕草や表情、声の相乗効果で表現。幅広い世代の方にとって、かぜ症状で困った時に、シオノギヘルスケアのProシリーズが「頼れる、身近な存在」になれるようなCMを目指しました。

■CM概要

【タイトル】パイロンPL顆粒Pro「かぜ症状にはPro」篇（15秒）

アスベリン(R)せき止め錠Pro20「かぜ症状にはPro」篇（15秒）

シオノギヘルスケアのProシリーズ「かぜ症状にはPro」篇（30秒）

【キャスト】 西島 秀俊さん

【放送開始】 2026年4月18日（土）～

【放送地域】 全国

【YouTube】パイロンPL顆粒Pro「かぜ症状にはPro」篇 https://youtu.be/93iRE66Z5OE

アスベリン(R)せき止め錠Pro20「かぜ症状にはPro」篇 https://youtu.be/0HACu4vBvwE

シオノギヘルスケアのProシリーズ「かぜ症状にはPro」篇 https://youtu.be/xKJtJL_sd_U

■出演者プロフィール

西島 秀俊（にしじま ひでとし）

1971年3月29日生まれ。東京都出身。1994年に映画『居酒屋ゆうれい』（渡邊孝好監督）で映画初出演を果たす。近年では、『ドライブ・マイ・カー』（21／濱口竜介監督）で、第56回全米映画批評家協会賞主演男優賞、第45回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞など国内外で多くの賞を受賞。

＜最近の主な出演歴＞

映画：『首』（23／北野武監督）、『スオミの話をしよう』（24／三谷幸喜監督）、『Dear Stranger/ディア・ストレンジャー』（25／真利子哲也監督）

配信：『Sunny』（24／ルーシー・チェルニアク監督）、『人間標本』（25／廣木隆一監督）

■シオノギヘルスケアのProシリーズについて

パイロンPL顆粒Pro【指定第2類医薬品】

「パイロンPL顆粒Pro」は、痛みをおさえ熱を下げるサリチルアミドとアセトアミノフェン、痛みをおさえるはたらきを助ける無水カフェイン、鼻みず・鼻づまり・くしゃみをおさえるプロメタジンメチレンジサリチル酸塩の医療用と同じ４つの有効成分を同量配合※1した顆粒タイプのかぜ薬です。1回１包、1日4回服用で、持ち運びしやすいSP包装※2を採用しています。

希望小売価格（税込）：12包：1,958円、18包：2,508円

販売エリア：全国の薬局・ドラッグストア、シオノギヘルスケアONLINE(https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/) 等

※1サリチルアミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩配合量（1包中）

※2 Strip Package（ストリップパッケージ）の略。透明なフィルムで包装

メジコンせき止め錠Pro【第2類医薬品】

「メジコンせき止め錠Pro」は、せきをしずめるデキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物を医療用と同量配合※3した錠剤タイプのせき止め薬です。小型の錠剤なので、せきでつらい時も服用しやすいのが特徴です。

希望小売価格： 20錠 1,529円（税込）

販売エリア：全国の薬局・ドラッグストア、シオノギヘルスケアONLINE(https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/) 等

※3デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物配合量（2錠中）

アスベリン(R)せき止め錠Pro20【第2類医薬品】

「アスベリン(R)せき止め錠Pro20」はせきをしずめるとともに、たんを出しやすくするチペピジンヒベンズ酸塩を医療用と同量配合※4したせき止め薬です。8才のお子さまから大人まで服用いただけるため、常備薬としてもおすすめです。

希望小売価格（税込）：20錠：1,529円、40錠：2,541円

販売エリア：全国の薬局・ドラッグストア、シオノギヘルスケアONLINE(https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/) 等

※4 チペピジンヒベンズ酸塩配合量（1錠中）

ムコダイン去たん錠Pro500【第2類医薬品】

「ムコダイン去たん錠Pro500」はしつこい「たん」の症状にすぐれた効果を発揮する去痰薬です。L-カルボシステインを医療用と同量配合※5し、「たん」を構成する気道粘液を正常化することで粘度を減らし、サラサラにし、体外に出しやすくする作用があります。また、気道粘膜を修復することでも、「たん」を出しやすくします。

希望小売価格（税込）：10錠：1,529円、20錠：2,541円

販売エリア：全国の薬局・ドラッグストア、シオノギヘルスケアONLINE(https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/) 等

※5 L-カルボシステイン配合量（1錠中）

■シオノギヘルスケアのProシリーズ

Proシリーズ スペシャルサイト：(https://www.shionogi-hc.co.jp/proseries.html)

Proシリーズ公式X：@PL_Medicon（https://twitter.com/pl_medicon）

■シオノギヘルスケアのESG経営に関して

シオノギヘルスケアは、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）に配慮し、社会と共に成長いたします。国連サミットによる 国際目標「SDGs（持続可能な開発目標）」の中では、特に「３.すべての人に健康と福祉を」「８.働きがいも経済成長も」「１０.人や国の不平等をなくそう」「１１.住み続けられるまちづくりを」「１２.つくる責任 つかう責任」「１４.海の豊かさを守ろう」「１７.パートナーシップで目標を達成しよう」に着目し、社会課題を解決するための様々な取り組みを進めています。

■シオノギヘルスケアのオウンドメディア・ＳＮＳの活用に関して

シオノギヘルスケアはすべての人が、セルフケアをより身近に、正しく実践できるよう、オウンドサイト（シオノギヘルスケアONLINE）や、公式SNS（X、Instagram、LINEなど）を通して製品情報・キャンペーン・各方面のPro（専門家）に学ぶセルフケア方法の発信など、皆さまの健康に役立つ情報・サービスを提供いたします。

オウンドメディア ：シオノギヘルスケアONLINE（https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/）

X ：@shionogi_hc（https://twitter.com/shionogi_hc）

Instagram ：@shionogi_hc（https://www.instagram.com/shionogi_hc/）

LINE ：@shionogi-hc

■シオノギヘルスケア株式会社について

SHIONOGIグループは、グループ一丸となり、医薬品を通じた創造力と専門性を進化させ、新たなプラットフォームでヘルスケアの未来を創り出します。私たちシオノギヘルスケアは、「すべての人に、やさしく、正しく、楽しくセルフケアを」というビジネスコンセプトを掲げ、セルフケアをより身近に、正しく実践できるよう、ヘルスケアの当たり前を変え続けます。

商号 ： シオノギヘルスケア株式会社（SHIONOGI HEALTHCARE CO., LTD.）

会社設立 ： 2016年1月15日

会社開業 ： 2016年4月1日

資本金 ： 1,000万円

代表者 ： 代表取締役社長 中川 ゆう子

本社所在地 ： 大阪市北区大深町5-54グラングリーン大阪南館パークタワー24階

事業内容 ： 一般用医薬品、医薬部外品、健康食品などのヘルスケア商品の開発・製造販売

URL ： https://www.shionogi-hc.co.jp/