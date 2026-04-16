【ピークデザイン / イベント出展】日本最大のスポーツサイクルフェスティバル「CYCLE MODE TOKYO 2026」に出展！

銀一株式会社

ピークデザイン（日本総代理店：銀一）は、2026年4月25日（土）・26日（日）に東京ビッグサイト・海の森公園にて開催される「CYCLE MODE TOKYO 2026」に出展いたします。

◆ CYCLE MODE TOKYO 2026

ピークデザイン ブース番号：7-207

公式ホームページ：https://www.cyclemode.net/2026/

高い品質とアイデアが冴えるカメラストラップやカメラバッグ、デザインと機能を追求したアウトドアバッグなどを世に送り出し、その開発力と細部へのこだわりで多くのファンを獲得しているアメリカの「Peak Design（ピークデザイン）」。

会場では、自転車にスマートフォンを安定して取り付けられる「モバイル」シリーズや、軽量で体にフィットする機動性抜群な「アウトドアバックパック」「アウトドアスリング」、外出先での撮影で重宝するカメラストラップなどのカメラギアを展示します。

製品を実際に手にとって、装着感や使い心地をお試しいただけます。

この機会に是非、ピークデザイン製品の素晴らしさを体感してください。

みなさまのご来場を、心よりお待ちしております。

▼ピークデザイン詳細▼

国内ブランドサイト：https://www.peakdesign-japan.com/

Mobile by Peak Design

保護性に優れたスリムでスタイリッシュなスマートフォンケースと、ライフスタイルに合わせてスマートフォンをさらに便利に活用するためのアクセサリー類をラインナップ。それぞれに「SlimLink（スリムリンク）」というスマートフォンの可能性を最大限に引き出す新しいシステムを搭載し、スマートフォンとアクセサリー類の脱着が簡単に行えます。

普段の生活ではもちろん、バイクや自転車、車や旅行などあらゆるシーンにおすすめです。

自転車のハンドルバーにスマートフォンを固定するマウントなどをラインナップ

自転車・バイク用のマウントは、「SlimLink（スリムリンク）」のハードロックによりアウトドアフィールドのような不整地を走っても振動に強く外れにくい、それでいてスムーズに取り外しがしやすい、機能性に優れたアイテムです。

アウト フロント バイク マウント V2(https://brand.ginichi.site/brand/7066/116019?category=%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB+-+%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC+%2F+%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%3EBicycle%EF%BC%88%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%EF%BC%89)

自転車のハンドルバーにスマートフォンを固定するマウントです。

アルミニウム製のすっきりとしたデザインで、装着部分のサイズに合わせてバーマウント部分のスペーサー（カラーセット）は 4 種類用意しています。直径 2.22cm、2.54cm、3.18cm、3.5cm のバーに対応します。

※使用には、ピークデザインのエブリデイケース、またはユニバーサルアダプターが必要です。

ユニバーサル バー マウント(https://brand.ginichi.site/brand/7066/168585?category=%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB+-+%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC+%2F+%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%3EBicycle%EF%BC%88%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%EF%BC%89)

直径 1.9～5.5cmまでのバーに取り付けができる、シリコン製のバンドが付いたバーマウントです。自転車のハンドルバーやステム、トップチューブだけではなく、三脚の脚やゴルフカート、ベビーカーなどにも装着できます。

※使用には、ピークデザインのエブリデイケース、またはユニバーサルアダプターが必要です。

そのほか、アウトドア環境に最適なスマートフォンケース「ナーケース」や、最新の「モバイルストラップ」シリーズなどもご用意しています。

ナー ケース(https://brand.ginichi.site/brand/7066?category=%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB+-+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%3EiPhone%E7%94%A8&search=%E3%83%8A%E3%83%BC+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&page=1)

操作性・保護性・装着感を兼ね備え、堅牢性を高めたスマートフォンケースです。洗練された外観でありながらも、過酷な使用環境にも耐えうる丈夫なつくりです。

厚さ3.2mmで手に馴染み、ピークデザイン独自のSlimLinkで各種アクセサリーを取り付け可能です。

※対応機種、カラーラインナップはブランドサイトをご覧ください。

※他社製ワイヤレス充電器との互換性は保証いたしかねます。

モバイル カフ(https://brand.ginichi.site/brand/7066?search=M-WPS-&page=1)

不意の落下からデバイスを守る、手首用リストストラップです。

手が滑った瞬間にループが締まる安全設計を採用しています。

アルミニウム製のストッパーで、あらかじめ手首に合わせた最小サイズを設定しておくことができます。

◆ ピークデザイン モバイルシリーズ

ピークデザイン モバイルシリーズ最大の特徴である「SlimLink（スリムリンク）」の詳細やラインナップについては、ピークデザインブランドサイト（日本語）をご覧ください。

ピークデザイン「モバイル」

https://www.peakdesign-japan.com/mobile

イベント概要

CYCLE MODE TOKYO 2026

開催日時

2026年4月25日(土)～26日(日) 10:00～18:00

※最終日は17:00まで

※海の森アイランド会場は両日17:00まで

※両日9:30～自転車販売店優先入場（東京ビッグサイト会場のみ）

会場

第1会場：東京ビッグサイト 東7ホール

第2会場：海の森公園 アイランド会場

※会場間の移動は、シャトルバスを運行します

主催 サイクルモード実行委員会（テレビ大阪 / テレビ大阪エクスプロ）

共催 海の森公園パートナーズ

チケット イベント公式サイト(https://www.cyclemode.net/ticket/)をご確認ください。

ピークデザイン（Peak Design）



2010年、アメリカのキックスターターで資金調達を成功させ、一躍その名を世界の写真業界に轟かせたピークデザイン。

そのプロダクトとして世に登場した「キャプチャー」は、創業者 Peter Dering（ピーター デアリング）がアウトドアでの撮影時の不満を解消するための画期的なものでした。多くの同じ悩みをもった世界中の人たちから資金提供を受け、製品化に成功し、現在キャプチャーはバージョンアップを重ねてアウトドアフォトグラファーをはじめとする世界中の人たちに愛されています。その後も高い品質とアイデアが冴えるカメラストラップやカメラバッグや、デザインと機能を追求した画期的な「トラベルトライポッド」などを世に送り出し、その開発力と細部へのこだわりで多くのファンを獲得しました。

高みを目指し革新を続けるピークデザインは、トラベルバッグシリーズやスマートフォン向けアイテムなどさまざまなフィールドに展開し、常にその世界を広げています。

その他、ピークデザイン製品については、ピークデザイン国内向けブランドサイトをご覧ください。

https://www.peakdesign-japan.com/



【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

※ 銀一株式会社は、ピークデザイン製品の日本総代理店です。

※ ピークデザイン製品はPeak Design Tokyo（銀座）、全国の有名カメラ店、特約販売店のほか、銀一オンラインショップでもお求めいただけます。

※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。