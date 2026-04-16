ガタつかない、ズレにくい。次世代車載スマホホルダー発売

MagSafe対応・三軸回転・強力固定を1台に集約した注目モデル

ライブリーライフ株式会社は、車内でのスマートフォン使用ニーズの高まりに対応し、真空吸着機能とN55強力マグネットを搭載した新型車載ホルダー「K007 真空磁吸車載スマホホルダー」を発売いたします。 本製品は、走行中の振動によるスマホの揺れや落下、吸盤の外れやすさ、角度調整のしづらさといった従来の車載ホルダーの課題を見直し、安定性・操作性・設置自由度を追求した次世代モデルです。 楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/a100184/ Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/a100768.html

車載スマホホルダーに求められる"固定力"と"使いやすさ"

カーナビアプリの利用、ハンズフリー通話、音楽再生、駐車時の確認など、車内でスマートフォンを活用するシーンは年々増えています。 一方で、従来品には以下のような不満もありました。 * 段差やカーブでスマホが揺れる * 吸盤が外れやすい * 角度調整に手間がかかる * ダッシュボードの凹凸面に固定しにくい * 充電時に熱がこもる こうした課題に応えるため、同社は「しっかり固定」「片手で着脱」「自由自在な角度調整」をコンセプトに、本製品を開発しました。

製品特長

1．真空吸着式でしっかり固定

回してロックするだけの簡単設置

K007は、真空吸着構造を採用。設置面に押し当てて回転するだけで、しっかり吸着・固定できます。 付属の吸着パッドを使用することで、凹凸のあるダッシュボードや吸着しにくい面にも対応し、従来の"吸盤が安定しない"という悩みを軽減します。

2．N55強力マグネット搭載

荒れた路面でもズレにくい安定感

MagSafe対応のN55強磁力マグネットを採用。スマートフォンを近づけるだけでピタッと吸着し、走行中の振動や急ブレーキ時でも落下しにくい設計です。 凸凹道やカーブの多い道路でも、安定したホールド力を発揮します。

3．亜鉛合金アームでブレにくい

支柱アーム部分には高剛性の亜鉛合金素材を採用。 ぐらつきや揺れを抑え、スマホ画面の視認性を保ちながら、運転中でも快適にナビ確認ができます。

4．三軸調整で見やすい角度へ自在にセット

本製品は三軸可動構造により、細かな角度調整が可能です。 * 上下180°調整 * 左右360°回転 * 横向き・縦向き切替対応 ドライバーの視線に合わせて最適な位置へ調整でき、ナビ利用や動画視聴にも便利です。

5．背面中空設計で熱がこもりにくい

ホルダー背面には中空放熱デザインを採用。 スマートフォン背面の熱を逃がしやすく、充電しながらのナビ使用時などでも熱がこもりにくい仕様です。

6．コンパクト収納で車内すっきり

使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納可能。 視界の妨げになりにくく、車内空間をすっきり保てます。

こんなシーンにおすすめ

* カーナビアプリを毎日使う方 * 営業車・社用車でスマホを活用する方 * 長距離ドライブや旅行時 * 配送・配達業務でスマホ確認が多い方 * 片手で着脱できる車載ホルダーを探している方

商品概要

商品名：K007 真空磁吸車載スマホホルダー 対応機種：MagSafe対応iPhoneシリーズ、磁気リング装着スマートフォン 固定方式：真空吸着式 磁力性能：N55強力マグネット 可動範囲：上下180°／左右360°回転 素材：亜鉛合金＋ABS 特長：放熱設計／折りたたみ収納／片手着脱対応 楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/a100184/ Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/a100768.html

会社概要

ライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始いたしました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと成長いたしました。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/