2026年4月15日 ― ジャパン・トゥエンティワン株式会社（以下J21）は、ビデオ最適化技術のリーディングカンパニーであるBeamr Imaging Ltd.（NASDAQ：BMR、本社：イスラエル、以下ビーマー社）が、主観的ビデオ画質評価を大規模・短期間で実施可能なマネージドプラットフォーム「VISTA」を発表したことをお知らせします（※1、※2）。

あわせてビーマー社は、2026年4月18日（土）～22日（水）に米国ラスベガスで開催される NAB Show 2026 （※3）において、VISTAを用いたデモンストレーションを実施し、NVIDIA RTX Video Super Resolution（RTX VSR、※4）が従来の標準的なアップスケーリングよりも優れた知覚品質を提供することを、実際の視聴者テストにより統計的に検証した結果を公開します。

※1 https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/10/3271683/0/en/Beamr-Launches-VISTA-for-Subjective-Quality-Testing-at-Scale.html ※2 https://beamr.com/vista/ ※3 https://www.nabshow.com/ ※4 https://developer.nvidia.com/rtx-video-sdk/

背景：AI時代に不足していたスケール可能な主観画質検証

AIは現在、アップスケーリング、圧縮、生成など、映像パイプラインのあらゆる段階を変革しています。一方で、AIによって映像が実際に視聴者にとって高品質になっているかを検証する手段は、スケール性と実運用性の両面で不足していました。

一般に用いられている評価手法には、以下のような課題があります。 ・PSNRやVMAFなどの客観品質指標は高速・大規模に測定可能である一方、人間の知覚を十分に反映できない ・主観評価ラボテストは信頼性が高いものの、コストと時間がかかり、運用負荷が大きい この結果、映像品質に関わる意思決定は、十分な検証が難しい状況に置かれてきました。

技術概要：実視聴者による画質比較を短期間で実現する「VISTA」

VISTAは、こうした課題を解決するために開発された、実際の視聴者を用いた主観的映像品質評価を、大規模かつ短期間で実施可能なマネージドプラットフォームです。

VISTAは以下を特長とします。 ・実視聴者による映像バージョン比較をスケールして実施可能 ・統計的に検証された、技術選定や品質改善の意思決定に有用な結果を数日で提供 ・従来の主観評価ラボテストに伴う運用コストや準備負荷を大幅に削減 これにより、映像制作・配信・処理に関わるチームは、品質変更の妥当性を迅速に検証することが可能となります。

NAB Show 2026 デモ概要：RTX Video Super Resolutionの画質優位性検証

NAB Show 2026では、VISTAを活用し、720pソース映像を4Kへ変換するアップスケーリング処理の比較評価を実施します。

検証条件は以下のとおりです。 ・比較対象 ‐ NVIDIA RTX VSR（AIベース） ‐ 従来の標準的アップスケーリング（バイキュービック） ・両ケースとも、ビーマー社のCABR（Content-Adaptive Bitrate、コンテンツ適応型ビットレート）技術で圧縮処理を実施 ・60名の適格視聴者による主観評価を実施 ・統計的信頼度95%を確保 その結果、NVIDIA RTX VSRが、標準的なアップスケーリング手法と比較して、より高い知覚品質を提供することが確認されました。

NAB Show 2026での展示・面談のご案内

NAB Show開催期間中、ビーマー社のビデオ品質および最適化の専門家が ブース W3514 に常駐し、VISTAおよびCABRに関する技術説明や個別相談に対応します。面談のご予約は、オンラインフォーム（※5、※6）より受け付けております。

※5 英語：https://meetings-eu1.hubspot.com/mbecker1/nab-26-beamr ※6 日本語：https://www.japan21.co.jp/products/beamr/#form

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=QWVA8wO9ZS0

J21では、今後もビーマー社の革新的な技術を国内企業の皆様に安心してご利用いただけるよう、支援を続けてまいります。 ビーマー社製品Web：https://www.japan21.co.jp/products/beamr/ EC・ソフトウェア事業Web：https://www.japan21.co.jp/products/#ec-software

ビーマー社（Beamr Imaging, LTD.）について

イスラエルのヘルツェリアに本拠を置くNASDAQ上場企業で、コンテンツアダプティブビデオソリューションの世界的リーダーです。「テクノロジー&エンジニアリング・エミー賞2021」や「Seagate Lyve Innovator of the Year 2021」を受賞、53件もの関連する取得特許に裏付けられた同社の軽量化技術は、視覚的品質を維持したまま最大50%のビットレート削減を可能にします。 Web：https://www.beamr.com

ジャパン・トゥエンティワン株式会社について

1992年9月に創業し、世界中のイノベーション商材を通して社会課題を解決することを理念に掲げ、イスラエルを中心に世界最先端のハイテク企業とパートナーシップを結び、日本市場における技術や製品のビジネス開発と販売を行っています。主な取り扱い製品には、自動車の後付け衝突防止補助システム「モービルアイ」、衛星画像データを活用した水道インフラ管理・更新のための「アステラ製品」などがあります。「モビリ ティ事業」「スマートインフラ事業」「EC・ソフトウェア事業」「ヘルスケア事業」の4つを事業領域として展開しています。 Web：https://www.japan21.co.jp/

お問い合わせ先

ジャパン・トゥエンティワン株式会社 東京本社：東京都渋谷区神宮前6-19-13 J-6ビル4F Tel：03-6775-7450 E-mail：beamr@japan21.co.jp Web：https://www.japan21.co.jp/products/beamr/

※ 製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。 ※ 内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。