JOHNBULL監修の新トートバッグシリーズ、BELL SYSTEM（ベル システム）1950年代の電話会社の工事作業員のオーセンティックなツールバッグがモチーフに

株式会社ジョンブル

JOHNBULLが監修する新しいトートバッグシリーズBELL SYSTEM（ベル システム）が

2026年春夏にデビュー。

モチーフにしているのは1950年代の電話会社の工事作業員のヴィンテージツールバッグ。

現在ではコレクタブルアイテムとなっている、実用的で耐久性に優れ武骨で精悍な雰囲気を醸し出す

このアイコニックなバッグをベースにし、タフなトートバッグシリーズをJOHNBULLが展開。

車のトランクにおきっぱなしや、エコバックにもなる、サイズや加工を楽しめる豊富なバリエーション。

ヴィンテージの魅力を活かしながらJOHNBULLらしいカジュアルスタイルに仕上げています。

BELL SYSTEM lot. BS262G01～BS262G07 Price. \11,000 ～ \19,800 tax in(https://www.privatelabo.jp/item_list.html?siborikomi_clear=1&keyword=BELL+SYSTEM&SEARCH_MAX_ROW_LIST=40&sort_order=1&change_color_variation=&change_stock=1)

生地には20ozの生成りのキャンバスを使用。

カラー展開は、未洗いのリジットキャンバスと、JOHNBULLが得意とするユーズド加工を施したカラーの2色展開。

バッグの大きさは4種類、さらに持ち手の長さはそれぞれ２種類で展開。

ヴィンテージツールバッグは持ち手が短く手持ちに限定されるが、持ち手が長いタイプも展開し肩掛けが出来る使いやすい仕様にしています。

(https://www.privatelabo.jp/contents/feature/bell-system_20260409/)

【会社概要】

JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。



<公式サイト>

https://www.privatelabo.jp/

<公式インスタグラム>

JOHNBULL ＠johnbull_private_labo(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/?hl=ja)

WOMENS @johnbull_private_labo_womens(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_womens/)