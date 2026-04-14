【韓国コスメ卸】K-Beauty市場拡大で導入ニーズ急増、日本企業向け流通支援を強化

■ 市場背景：K-Beautyの急成長と日本市場での存在感

株式会社Bic Trading韓国コスメの輸入・卸売をワンストップで支援

韓国化粧品の輸入・卸売事業を展開する株式会社Bic Trading（本社：大阪府大阪市）は、日本市場における韓国化粧品（K-Beauty）の需要拡大を背景に、日本企業向けの導入・流通支援サービスを強化した。

各種市場データによると、日本国内のK-Beauty市場は年平均約8～11％の成長率で拡大しており、今後は市場規模が2倍以上に成長すると見込まれている。また、韓国化粧品は日本の輸入化粧品市場において約30％以上のシェアで1位を占めており、直近では前年比120％以上の増加を記録するなど、急速な成長を続けている。

こうした背景から、EC事業者、ドラッグストア、バラエティショップなどを中心に、韓国化粧品の導入・拡充の動きが加速している。

■ 導入における課題：専門知識と実務対応のハードル

一方で、韓国化粧品の導入には以下のような課題が存在する。

・輸入・通関手続きや薬機法対応などの専門知識

・韓国メーカーとの取引交渉や契約管理

・商品選定やトレンドの見極め

・安定供給や在庫管理の構築

これらを自社のみで対応することはハードルが高く、導入を検討しながらも実行に踏み切れない企業も少なくない。

■ Bic Tradingの強み：ワンストップでの流通支援

株式会社Bic Tradingでは、10年以上の実績と韓国現地メーカーとのネットワークを活用し、韓国化粧品の卸売・仕入れから日本国内での流通まで一貫した支援体制を構築している。安定した供給と市場導入を支援している。

同社では、単なる卸売にとどまらず、以下のような支援を行っている。

・韓国メーカーとの直接取引による安定供給

・輸入・通関・各種規制対応のサポート

・市場トレンドを踏まえた商品提案

・販売チャネルに応じたブランド選定

・国内流通・展開までの一括支援

これにより、企業の状況に応じた韓国化粧品の導入支援を行っている。

韓国コスメの仕入れから流通までを一貫して支援する、Bic Tradingの強み

■ BtoB対応：企業ごとのニーズに応じた柔軟な提案

また、韓国化粧品の卸売（BtoB取引）にも対応しており、企業の事業形態や販売チャネルに応じた最適な商品提案と流通設計を行っている。

EC販売、店舗販売、複数チャネル展開など、それぞれのビジネスモデルに合わせた支援を行うことで、日本市場での展開を包括的にサポートしている。

■ 今後の展望

今後も同社は、日本企業と韓国ブランドをつなぐパートナーとして、K-Beauty市場の拡大に対応したサービス強化を進めていく方針だ。

■ このような企業におすすめ

・韓国コスメの卸売・仕入れを検討している企業

・ECで韓国化粧品販売を開始したい企業

・韓国ブランドの日本導入を検討している企業

・輸入・通関・流通のパートナーを探している企業

■ お問い合わせ

株式会社Bic Trading

公式サイト：https://www.bic-trading.com/

TEL：06-6649-6610

Email：sales2@bic-trading.com

韓国コスメの導入・仕入れをご検討の企業様は、お気軽にお問い合わせください。