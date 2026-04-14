製薬市場における人工知能：構成要素、技術、治療領域、用途、導入形態、エンドユーザー別―2026年から2032年までの世界市場予測
製薬市場における人工知能市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均27.68%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、製薬市場における人工知能市場調査レポートを発行・販売します。
「製薬市場における人工知能レポート」では人工知能が医薬品調査、臨床業務、規制プロセス、製造ワークフロー、および商業戦略をどのように変革しているかを概説する戦略的導入を言及するほか、AIを通じて創薬、臨床試験の設計、規制当局との連携、製造、および患者エンゲージメントを再定義している、変革的な技術的・組織的変化の詳細な総括を分析します。
世界の製薬市場における人工知能市場規模は、2025年に200億8,000万米ドルと評価され、2026年の255億4,000万米ドルから2032年には1,111億3,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1984024-artificial-intelligence-pharmaceutical-market-by.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 製薬市場：コンポーネント別
第9章 製薬市場：技術別
第10章 製薬市場：治癒領域別
第11章 製薬市場：用途別
第12章 製薬市場：展開タイプ別
第13章 製薬市場：エンドユーザー別
第14章 製薬市場：地域別
第15章 製薬市場：グループ別
第16章 製薬市場：国別
第17章 米国製薬市場
第18章 中国製薬市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・人工知能は製薬業界においてどのような役割を果たしていますか？
創薬科学、臨床開発、規制戦略、製造業務、商業的な意思決定において不可欠な戦略的能力となっています。
・製薬業界におけるAIの技術的・組織的変化はどのようなものですか？
技術的ブレークスルー、組織のマインドセットの変化、外部の政策的影響によって牽引される変革的な変化が進行中です。
・025年に施行された米国の関税措置はAIを活用した医薬品サプライチェーンにどのような影響を与えますか？
調達、サプライチェーン計画、国境を越えた連携にさらなる複雑さをもたらします。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「製薬市場における人工知能レポート」では人工知能が医薬品調査、臨床業務、規制プロセス、製造ワークフロー、および商業戦略をどのように変革しているかを概説する戦略的導入を言及するほか、AIを通じて創薬、臨床試験の設計、規制当局との連携、製造、および患者エンゲージメントを再定義している、変革的な技術的・組織的変化の詳細な総括を分析します。
世界の製薬市場における人工知能市場規模は、2025年に200億8,000万米ドルと評価され、2026年の255億4,000万米ドルから2032年には1,111億3,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1984024-artificial-intelligence-pharmaceutical-market-by.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 製薬市場：コンポーネント別
第9章 製薬市場：技術別
第10章 製薬市場：治癒領域別
第11章 製薬市場：用途別
第12章 製薬市場：展開タイプ別
第13章 製薬市場：エンドユーザー別
第14章 製薬市場：地域別
第15章 製薬市場：グループ別
第16章 製薬市場：国別
第17章 米国製薬市場
第18章 中国製薬市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・人工知能は製薬業界においてどのような役割を果たしていますか？
創薬科学、臨床開発、規制戦略、製造業務、商業的な意思決定において不可欠な戦略的能力となっています。
・製薬業界におけるAIの技術的・組織的変化はどのようなものですか？
技術的ブレークスルー、組織のマインドセットの変化、外部の政策的影響によって牽引される変革的な変化が進行中です。
・025年に施行された米国の関税措置はAIを活用した医薬品サプライチェーンにどのような影響を与えますか？
調達、サプライチェーン計画、国境を越えた連携にさらなる複雑さをもたらします。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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