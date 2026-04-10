【日常から備える電源のローリングストック】災害時も役立つ新しい防災習慣

Areti株式会社『チャリパワー』は保管スペースを取らず、緊急時に自転車で避難する際も持ち運びやすいコンパクトサイズ。本体重量1.25kg。

家電メーカーAreti.（本社：東京都中央区 以下アレティ）はキャンキャンパー公式サイトにて、電動アシスト自転車のバッテリーを電源に変えるインバーター『チャリパワー』の期間限定セールを4月10日（金）より実施中。

災害や停電はいつ起こるか予測できないからこそ、使った分を補充する“生活資源のローリングストック”を日常生活に取り入れましょう。

水、食料の備蓄目安は“1人1日3リットル、最低3日分”

食料の他、PC、小型家電、照明用に確保しておきたいバッテリー。日常的に使用して再度フル充電する充放電を行うと、劣化を防いで長持ちします。

飲料水は1人1日3リットルを目安に、少なくとも3日分を備えておくことが推奨されています。食料も、レトルト食品、缶詰、乾物などを最低3日分は用意しましょう。調理が簡単で、アレルギーや好みに合わせた、家族全員が食べられるものを選ぶことがポイントです。

特に災害時の食事は、味の濃さや食感、温度が普段と違い、食欲が減退しやすいもの。普段から食事の一部としてストックを消費し、補充する“ローリングストック”の習慣を取り入れることで、非日常でもおいしく栄養を摂取できます。

自然放電にも注意! 大容量バッテリーの落とし穴

バッテリーの自然放電は避けられません。また、大容量バッテリーは重い、発火などのリスクが伴うことも。

備蓄には、マスクや常備薬、ラジオ、ライト、モバイル・ポータブルバッテリーも欠かせません。中でも充電必須のスマホは災害時も手放せず、リアルタイムで災害情報を取得できるだけでなく、安全ルートの確認や安否連絡にも役立ち、常に使える状態にしておくことが大切です。

しかし、バッテリーは使用していなくても自然放電してしまいます。そのため、ローリングストック習慣で残量を定期的に確認することが理想です。

特に大容量のポータブルバッテリーは使わない期間が長くなると、数ヶ月～半年で残量が減ってしまうことがあるため要注意です。

日常も、非常時も使える新しい電源『チャリパワー』

緊急時も電動アシスト自転車のバッテリーを『チャリパワー』にセットするだけで給電可能。対応バッテリーはブリヂストン、ヤマハ、パナソニックの25.2～25.9V。

そこで、日常でも災害時でも役立つのが、電動アシスト自転車のバッテリーを活用するキャンキャンパーのインバーター『チャリパワー』です。



アシスト自転車は普段の移動手段として使われ、こまめな残量チェックや充電はすでに生活の一部になっています。いざというときは、満充電のバッテリーを『チャリパワー』にセットするだけで、最大500Wまでの電源を確保。USBにも対応しており、スマホや小型家電も安心して使えます。

多ポートで500Wまでなら同時給電も可能。しかも低騒音で燃料不要。火気厳禁の地下室などでも使用できる。

使い慣れたバッテリーだから、非常時でも操作に迷うことがなく、本体もコンパクトなので避難時の持ち運びも簡単。さらに、アシスト自転車が2台あれば、1台分のバッテリーを使い終わっても、充電時間を待たずに電力を継続して確保できます。

電動アシスト自転車のバッテリーには電子制御システムが搭載されているから、異常を感じたときは給電を停止。だからこそ災害時や車内での使用にも最適。

『チャリパワー』は災害時だけでなく、キャンプや車中泊、ピクニックなど、電源がない場所でも大活躍! 小型調理器を併用すれば、お湯を沸かしたり、温かい食事を用意することも可能です。



普段の移動に使っているバッテリーが、災害時には重要なライフラインになる。『チャリパワー』で、いつもの備えがさらに万全になります。

もう防災のためだけにバッテリーを購入する必要はありません! 『チャリパワー』と自転車のバッテリーがあれば、夏場はファンを稼働させる電源にもなります。【期間限定セールを実施中】チャリパワー（ivt2499）

通常販売価格\17,800→今なら\14,800

期間：4月10日（金）17:00～4月13日（月）17:00

・防災製品等推奨品認証取得

・AC×1／USB-C（PD）×1／USB-A×2

・パナソニック、ヤマハ、ブリヂストンの25.2~25.9Vバッテリーに対応

・サイズ：W156×D221×H98mm・500Wまで出力

詳細を見る :https://cancamper.jp/products/ivt2499