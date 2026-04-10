豚の育種から、精肉、ハム・ウインナーの製造・販売まで完全一貫体制で手がけている株式会社サイボク(本社：埼玉県日高市、代表取締役社長：笹粼 浩一)は創業80周年の記念イベントとしてお客様感謝祭「とこトンまつり」を2026年5月2日(土)～5月6日(水・振休)に開催いたします。





※笹崎 浩一の「崎」は、立つ崎(たつさき)が正式表記。





ステージイベント





園内MAP





「とこトンまつり」期間中、園内では大道芸人による、驚き連続のショーや音楽やダンスが鑑賞できる「特別ステージ」のほか「ショッピング」「豚肉グルメ」「日帰り天然温泉」「アスレチック」「野菜詰め放題」など一日中家族で楽しめる複合施設になっております。

人気の「顔ハメ看板」や「キャラクタースポット」で記念撮影もおすすめです！！





フォトスポット(1)





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■開催概要

・イベント名：2026ゴールデンウィーク「とこトンまつり」

・開催日時 ：2026年5月2日(土)～5月6日(水・振休)

・開催時間 ：9:00～ ※施設により営業時間が異なります

・開催場所 ：サイボク本社 敷地内 (〒350-1221 埼玉県日高市下大谷沢546)





【アクセス】

＜お車の場合＞

圏央道狭山・日高ICを川越方面へ下り、1つ目の信号を左折。

国道407号線に入り、田木交差点を右折し、道なりに約5分。

※無料駐車場：1,400台有り

＜電車・バスの場合＞

https://www.saiboku.co.jp/access/