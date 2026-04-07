Canva新機能「マジックレイヤー」の使い方：高速編集＆NotebookLM活用術
CanvaのAI搭載デザインツールは進化を続けており、新たに登場した「マジックレイヤー」機能は、静止画像を編集可能なマルチレイヤー構成へと変換できる革新的なアップデートとして注目を集めています。SNS用グラフィック、マーケティング素材、インフォグラフィック制作など、さまざまなデザイン業務において、作業効率を大幅に向上させることが可能です。
本プレスリリースでは、「Canvaマジックレイヤー」の基本的な使い方から実践的な活用方法、さらに導入前に知っておくべき制限事項まで、包括的にご紹介します。レイヤー機能を活用することで、これまで難しかった画像編集も、より直感的かつスピーディーに行えるようになります。
今後もCanvaはAI技術を活用し、誰でも簡単にプロフェッショナルなデザインを実現できる環境づくりを推進していきます。今回の「マジックレイヤー」は、そのビジョンを体現する重要なステップとなるでしょう。
Part 1. Canvaマジックレイヤーとは：機能・対応ファイル・制限事項
Canvaの新機能「マジックレイヤー」を正しく活用するためには、まずこの機能の仕組みとできること・できないことを理解することが重要です。従来のCanvaのレイヤーが手動で重ねて配置する仕組みだったのに対し、マジックレイヤーはAIが画像やテキストの内容を解析し、要素を自動的にレイヤーとして分離する機能です。直感的な操作で、より高度なデザイン編集が可能になります。
マジックレイヤーでできること
被写体の自動切り分け
人物や商品などの前景を自動検出し、背景と分離します。
要素の前後関係を自動調整
テキストや図形を被写体の後ろや間に配置し、奥行きのあるデザインを作成できます。
複雑な合成デザインを簡単に作成
クリッピングマスクなどの複雑な操作を使わずに、複数レイヤーのデザインを作成できます。
背景を保持したまま編集可能
背景リムーバーのように背景を削除するのではなく、背景も独立したレイヤーとして保持され、移動・ぼかし・差し替えなどが可能です。
対応ファイル形式と利用条件
マジックレイヤーは以下のファイル形式に対応しています。
JPEG：被写体と背景のコントラストがはっきりした写真に最適
PNG：使用可能（元の透過情報によって分離結果が変わる場合あり）
WEBP：対応（圧縮率によって結果が変わる場合あり）
HEIC：iOSデバイスからアップロードした場合に対応
利用条件：
Canva Pro、Teams、Education、Nonprofit プランで利用可能で、無料プランでは使用できません。
制限事項
文字が多い画像：小さい文字や装飾フォントは文字欠けやぼやけが発生しやすい
画像条件：高コントラストで明るい画像ほど精度が高い（髪や毛など細かい部分は粗くなる場合あり）
手動調整不可：Adobe Photoshopのように選択範囲の微調整はできない
単一画像のみ対応：PDFや複数ページファイルには非対応
小さい画像：200px未満や強く圧縮された画像は精度が低下
Part 2. Canvaマジックレイヤーの使い方（ステップガイド）
Canvaのマジックレイヤーの使い方は、思っているより簡単です。ここでは基本的な操作手順をステップごとに解説します。
Canvaでマジックレイヤーを開く方法
マジックレイヤーを使用するには、ツールバーの「ホーム」をクリックし、「Magic Layers」を選択します。クリックすると、数秒で画像が複数のレイヤーに分割され、個別に移動・編集できるようになります。
本プレスリリースでは、「Canvaマジックレイヤー」の基本的な使い方から実践的な活用方法、さらに導入前に知っておくべき制限事項まで、包括的にご紹介します。レイヤー機能を活用することで、これまで難しかった画像編集も、より直感的かつスピーディーに行えるようになります。
今後もCanvaはAI技術を活用し、誰でも簡単にプロフェッショナルなデザインを実現できる環境づくりを推進していきます。今回の「マジックレイヤー」は、そのビジョンを体現する重要なステップとなるでしょう。
Part 1. Canvaマジックレイヤーとは：機能・対応ファイル・制限事項
Canvaの新機能「マジックレイヤー」を正しく活用するためには、まずこの機能の仕組みとできること・できないことを理解することが重要です。従来のCanvaのレイヤーが手動で重ねて配置する仕組みだったのに対し、マジックレイヤーはAIが画像やテキストの内容を解析し、要素を自動的にレイヤーとして分離する機能です。直感的な操作で、より高度なデザイン編集が可能になります。
マジックレイヤーでできること
被写体の自動切り分け
人物や商品などの前景を自動検出し、背景と分離します。
要素の前後関係を自動調整
テキストや図形を被写体の後ろや間に配置し、奥行きのあるデザインを作成できます。
複雑な合成デザインを簡単に作成
クリッピングマスクなどの複雑な操作を使わずに、複数レイヤーのデザインを作成できます。
背景を保持したまま編集可能
背景リムーバーのように背景を削除するのではなく、背景も独立したレイヤーとして保持され、移動・ぼかし・差し替えなどが可能です。
対応ファイル形式と利用条件
マジックレイヤーは以下のファイル形式に対応しています。
JPEG：被写体と背景のコントラストがはっきりした写真に最適
PNG：使用可能（元の透過情報によって分離結果が変わる場合あり）
WEBP：対応（圧縮率によって結果が変わる場合あり）
HEIC：iOSデバイスからアップロードした場合に対応
利用条件：
Canva Pro、Teams、Education、Nonprofit プランで利用可能で、無料プランでは使用できません。
制限事項
文字が多い画像：小さい文字や装飾フォントは文字欠けやぼやけが発生しやすい
画像条件：高コントラストで明るい画像ほど精度が高い（髪や毛など細かい部分は粗くなる場合あり）
手動調整不可：Adobe Photoshopのように選択範囲の微調整はできない
単一画像のみ対応：PDFや複数ページファイルには非対応
小さい画像：200px未満や強く圧縮された画像は精度が低下
Part 2. Canvaマジックレイヤーの使い方（ステップガイド）
Canvaのマジックレイヤーの使い方は、思っているより簡単です。ここでは基本的な操作手順をステップごとに解説します。
Canvaでマジックレイヤーを開く方法
マジックレイヤーを使用するには、ツールバーの「ホーム」をクリックし、「Magic Layers」を選択します。クリックすると、数秒で画像が複数のレイヤーに分割され、個別に移動・編集できるようになります。